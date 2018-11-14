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Vitor Vogas

Ratinho Junior vem ao ES e se aconselha com Paulo Hartung

Governador capixaba indicou Bruno Funchal para o governador eleito do Paraná

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 10:09

Públicado em 

14 nov 2018 às 10:09
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O gabinete do governador Paulo Hartung (MDB) virou a Meca dos "novos líderes políticos" emergentes no cenário nacional. Nesta segunda-feira (12), o deputado federal Ratinho Junior (PSD-PR), eleito governador do Paraná em primeiro turno em outubro, foi recebido por Hartung na Residência Oficial da Praia da Costa.
Paulo Hartung e Ratinho Junior durante encontro Crédito: Divulgação
Os dois jantaram juntos. O jovem governador recém-eleito veio se aconselhar com Hartung sobre equilíbrio das contas públicas. Também quis saber um pouco mais sobre a economia do Espírito Santo e programas como o Escola Viva e o Ocupação Social.
Ratinho Junior também pediu a Hartung indicação de nomes para compor sua equipe. O governador do Espírito Santo lhe indicou seu secretário estadual da Fazenda, o economista e professor Bruno Funchal.
Funchal já recebeu e recusou convites para comandar a Fazenda nos governo de Wilson Witzel (PSC), no Rio de Janeiro, e de Eduardo Leite (PSDB), no Rio Grande do Sul. À colunista Beatriz Seixas, ele afirmou que pretende voltar a dar aulas (é professor da Fucape) e trabalhar na iniciativa privada.
A este colunista, Funchal nega que tenha recebido convite direto para trabalhar no governo do Paraná, mas admite o contato. "O governador de lá (Ratinho) se interessou pelo trabalho nosso na Fazenda, mas não tive convite não."
Na manhã desta terça-feira (13), o governador eleito do Paraná também se encontrou com o deputado estadual Amaro Neto (PRB), que foi o deputado federal mais votado no Espírito Santo.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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