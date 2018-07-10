R$ 1,5 bilhão para pesquisa no setor de petróleo

Luisa Torre (interina)





A Findes vai realizar na quinta-feira (12) uma capacitação para empresários, universidades e instituições para estimular projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e inovação na área de petróleo. Tudo isso de olho em um recurso de R$ 1,5 bilhão, um fundo mantido com recursos da exploração de óleo e gás à disposição dos capixabas. Até hoje, o Estado só utilizou R$ 100 milhões por falta de projetos. Só Ufes e UCL já usaram recursos do fundo.

Expertise capixaba

Uma comitiva da Colômbia, um dos maiores produtores de café do mundo, chega ao Estado hoje para entender como a produtividade do grão capixaba saltou de 2 milhões para 10 milhões de sacas. Equipes do Incaper e da Embrapa Café vão apresentar os resultados das pesquisas do Estado.

Encontro marcado

Fernando Henrique Cardoso marcou na agenda o dia de sua vinda ao Espírito Santo: vai ser 22 de agosto, para o Fórum IEL de Gestão.

Se esbaldou

O governador do Pará, Simão Jatene, visitou o Estado ontem para discutir sobre ferrovias. Aproveitou para comer uma moqueca capixaba e comentou que comeu tanto que precisava de uma corridinha pós-almoço para se desfazer dos quilos a mais.

#amorS2es

Em evento junto com Hartung, Jatene e o governador capixaba protagonizaram uma bela rasgação de seda, se chamando de “grandes amigos”.

O inverno chegou

Uma massa de ar polar promete derrubar as temperaturas no Estado esta semana, mas o inverno já chegou nas montanhas capixabas. Em Aracê, Domingos Martins, a estação meteorológica do Incaper registrou 4,8°C no último sábado, dia 7 de julho.

A poucos metros do TRE, da Secretaria da Fazenda, da Corregedoria de Justiça e do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de Vitória (ufa!), na Enseada do Suá, uma pilha de lixo "enfeita" a calçada, obrigando os pedestres a ir para o asfalto para driblar o mau cheiro. Que vergonha! Crédito: Abdo Filho

Calorzinho

Em Vitória, porém, as temperaturas em junho andaram um pouco altas. O dia mais frio do ano na Capital até agora foi 22 de maio, um mês antes do início oficial do inverno.

Poxa, Bélgica...

Tirou o Brasil da Copa para isso?

Se bem que...

O último confronto que o Brasil fez em uma semifinal contra uma seleção forte foi algo... meio traumático.

O mais pé-frio

Mick Jagger marcou presença ontem no estádio durante o jogo entre França e Bélgica. A Inglaterra é que se cuide com o torcedor mais pé-frio de todos.

Que judiação...

Um instituto médico de Portugal fez uma campanha para alertar contra os trotes para seu telefone de emergências usando a foto do Neymar caído no gramado, com cara de dor.

Presença de ouro

Maurício Lima, da seleção de ouro do vôlei, estará em Vitória hoje para dois eventos gratuitos, abertos ao público: uma palestra sobre liderança às 11h30, no Centro de Convenções, e uma sessão de autógrafos na agência do Banco do Brasil, da Praça Pio XII, no Centro, às 14 horas.

De olho na regra

Atenta à legislação, a Assembleia terá hoje, às 14 horas, um workshop para detalhar o Ato 669/2018, que trata de condutas vedadas no período eleitor. O preletor será o procurador-geral da Casa, Rafael Guimarães Teixeira.

Promessa é dívida 1

Quando Renato Casagrande anunciou que seria candidato, um deputado influente da base do governo Hartung apostou com servidores de deputados da oposição que Casagrande desistiria e viria para o Senado.

Promessa é dívida 2

Agora será que esse deputado vai ter que pagar dois churrascos, já que Casagrande parece firme como pré-candidato e Hartung desistiu?

Exército fiel

Nas redes sociais, já teve gente subindo a hashtag #FicaPH.

Homenageada

A ex-presidente do Partido Verde no Estado, Cidinéia Fontana, que morreu em outubro passado, será homenageada. A Câmara de Vitória aprovou seu nome para um auditório do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, na Enseada do Suá.

Haja parede