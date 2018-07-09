Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Queda de braço do Poder Judiciário é insulto à democracia
Opinião da Gazeta

Queda de braço do Poder Judiciário é insulto à democracia

Arena aberta em Porto Alegre escancara fissuras do Judiciário, num clima de insegurança jurídica nocivo ao Estado de Direito

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 20:16

Públicado em 

09 jul 2018 às 20:16

Colunista

08/07/2018 - Desembargador federal Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4 - Flickr TRF-4
A queda de braço entre juízes no último domingo, em torno da ordem de soltura do ex-presidente Lula por um juiz plantonista do TRF-4, foi considerada por muitos juristas, no jargão do meio, “teratológica”, uma aberração. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já recebeu representações de promotores e procuradores contra os envolvidos. A apuração de possíveis infrações é necessária. A arena de batalha aberta em Porto Alegre escancara as fissuras do Judiciário, o que gera um clima de insegurança jurídica nocivo ao Estado Democrático de Direito.
>ESPECIALISTAS APONTAM 4 PONTOS 'ESTRANHOS' NAS DECISÕES SOBRE LULA
Especialistas e magistrados foram praticamente unânimes ao apontar uma série de inconsistências do desembargador Rogério Favreto e do juiz Sérgio Moro, dois dos protagonistas do imbróglio dominical que reverberou nos meios político e jurídico. Em primeiro lugar, pesa a regra de que algo novo deveria fundamentar a urgência de um pedido de habeas corpus em um plantão do Judiciário – o que não é caso; Lula está preso há três meses.
Outro ponto é que jurisdição do TRF já se esgotou. Favreto contrariou decisão de seus colegas de tribunal e do STF, que negou habeas corpus preventivo a Lula em abril. Em meio ao entrevero, a nota da presidente da Corte foi inócua. Ao afirmar que “o Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios, que devem ser respeitados”, Cármen Lúcia não disse nada, com belas palavras.
O mau exemplo do STF é flagrante. Com a credibilidade arranhada por decisões conflitantes, em que as turmas desviam de entendimentos assentados em Plenário, a Corte instaura um vale-tudo nas instâncias inferiores. A própria prisão após condenação em segunda instância, que poderia ter evitado o atual litígio, segue em suspenso. A jurisprudência atual não é unívoca nem no Supremo.
A solução deve ser cristalina, para impedir mais desgastes. O país já tem problemas sociais, políticos e econômicos demais para suportar uma crise institucional justamente no Poder que é o fiel da balança. Não importa quem vença a queda de braço, a democracia sempre perde.

Tópicos Relacionados

Lula opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Construção inovadora muda o jeito de construir e reduz os impactos ambientais
O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados