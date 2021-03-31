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Proclamas - 31/03/21
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE NETO DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Principal, S/nº, Presidente Médice, Cariacica-ES e THAIS PAMELA MARIANI LOPES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Central, nº 50, Vale Esperança, Cariacica-ES. 13551 2.: ANANIAS QUEIROZ PEREIRA, natural de Eunápolis-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua São Luiz, nº 59, Aparecida, Cariacica-ES e ANDREA SILVA DOS SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Luiz, nº 59, Aparecida, Cariacica-ES. 13556 3.: LUIZ CARLOS DANTAS JUNIOR, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), coordenador de suporte, residente na Rua João Bernadino Senna, nº 14, Tucum, Cariacica-ES e LUCIENE BRITO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de autorização, residente na Rua João Bernadino Senna, nº 14, Tucum, Cariacica-ES. 13564 4.: PAULO SANTANA DA CRUZ, natural de Nanuque-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 20, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e STELA SANTOS OLIVEIRA, natural de Camacan-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 20, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13571 5.: LEANDRO BORGES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na BC São Mateus, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e ANDRÉIA BANDEIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na BC São Mateus, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13572 6.: NELITO ALVES PESSOA, natural de Almenara-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitória, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e JUCELENA FRANCISCA DA CRUZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vitória, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13574 7.: ALEXSANDRO DE AGUIAR LOURENÇO, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Celso Pereira, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e ALINE SANDREI SANTOS DA SILVA, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Celso Pereira, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13580 8.: CLENNITON SILVA CLEN, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua José Rodrigues, nº 36, Santana, Cariacica-ES e ALINE CAITANO, natural de Viana-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Rodrigues, nº 36, Santana, Cariacica-ES. 13584 9.: JOÃO JULIO SOARES, natural de Tarumirim-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Francisco Clodoaldo Nepomuceno Rodrigues, nº 7, Bairro Prolar, Cariacica-ES e MARA RUBIA RIBEIRO LEAL, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), pedagoga, residente na Rua Francisco Clodoaldo Nepomuceno Rodrigues, nº 7, Bairro Prolar, Cariacica-ES. 13586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 30 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR FRACALOSSI, natural de Desengano, Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Darly Silvestre Durão, nº 16, Três Barras, Linhares-ES e ADRIANA COMIN, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), secretária escolar, residente na Avenida Darly Silvestre Durão, nº 16, Três Barras, Linhares-ES. 10865 2.: ADENILTON SOUZA CONCEIÇÃO, natural de Pedro Canário-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Avenida Joaquim Calmon, Nº 66, Santa Cruz, Linhares-ES e SELMA GOMES DO NASCIMENTO, natural de Catende-PE, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de limpeza, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/n, Santa Cruz, Linhares-ES. 10866 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 30 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SILVA DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Paraiba, S/n, Joacima, Itapemirim-ES e MARIA LUIZA DA SILVA, natural de Matipó-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paraiba, S/n, Joacima, Itapemirim-ES. 01505 2.: THARLES ALVES FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Otavio da Silva Crespo, N° 221, Itaipava, Itapemirim-ES e THAÍS DE ASSIS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Otavio da Silva Crespo, N° 221, Itaipava, Itapemirim-ES. 01506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSINO BISPO DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Eucalípto, nº 752, Vista da Serra II, Serra-ES e ZENILDA SOUZA RODRIGUES, natural de Porto Guaíra-PR, com 53 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Eucalípto, nº 752, Vista da Serra II, Serra-ES. 10840 2.: GABRIEL GUEDES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de impressão, residente na Rua Martin Soares Moreno, nº 145, Novo Porto Canoa, Serra-ES e BRUNA MARA GAIGHER ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Gardênia, nº 19, Serra Dourada II, Serra-ES. 10850 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DARLAN JOSÉ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Aimorés, nº 35, Bela Vista, Cariacica-ES e TAIRINI NUNES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Operadora de telemarketing, residente na Rua Manoel Freitas Dias, nº 89, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 08049 2.: JEAN EMILIO JARSKE BANKETE, natural de Itarana-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Aptº 1701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KETLEN XIMENES NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rodovia do Sol, nº 1980, Aptº 1701, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de março de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS TEIXEIRA BASTIANELI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), instrutor de educação básica, residente na Buraca, Itapecoá, Itapemirim-ES e MAYARA ALMEIDA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Buraca, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01179 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 30 de março de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli, da Comarca de João Neiva Faço saber que pretender casar-se: 1.: AIÚDSON JOSÉ FREITAS CHERQUE, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Encarregado, residente na Estrada Demétrio Ribeiro, N° 218,, João Neiva-ES e VICTÓRIA FURTADO PELISSARI, natural de João Neiva-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Esteticista, residente na Rua Francisco Campostrini, N° 98, Acioli, João Neiva-ES. 00101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 30 de março de 2021 MICHELLE DE ALMEIDA VIEIRA PENEDO PREZOTTI Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR MARTINS BRÊTAS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e KAMILA MEIRELLES PAULO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31313 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 30 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE BARBOSA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de faturamento, residente na Rua da Andorinhas, nº 02, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e ANA CAROLINA BIANCO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua da Andorinhas, nº 02, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 30 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO DE AMORIM, natural de Ibatiba-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 280, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MARIUZA RODRIGUES VIEIRA, natural de Vila da Prata, Lajinha-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Avenida Deputado João Rios, Número 280, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 30 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas