Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 28/04/21

Quarta-feira

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 00:00

Arquivos & Anexos

Proclamas

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO CHARLES DE FREITAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Guarapari, nº 620, Jardim Botânico, Cariacica-ES e DARLENE PEREIRA DE CARVALHO, natural de Bertópolis-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 43, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27674 2.: EDEMÓCLES SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São João, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e ALCIONE SANTOS DE JESUS, natural de Una-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 27721 3.: ANTÉRIO SERGIO FIDELIS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua São Pedro, nº 127, Campina Verde, Cariacica-ES e TEREZINHA GOMES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 127, Campina Verde, Cariacica-ES. 27730 4.: JABES DE AMORIM PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botanico, Cariacica-ES e FERNANDA CRISTINA VIEIRA JANUÁRIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 27733 5.: GABRIEL GUIMARÃES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de prevenção de perda, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 69, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA BEATRIZ DOS SANTOS MATEUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Doze, nº 128, Maracanã, Cariacica-ES. 27736 6.: IZIDIO FERREIRA DA CUNHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alegre, nº 08, Vila Capixaba, Cariacica-ES e GLICERIA CASTELO, natural de Viana-ES, com 77 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Padre José Carlos, Nº32, Campo Grande, Cariacica-ES. 27740 7.: LEONARDO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, natural de Prata-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Castelo Branco, nº 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MILENE DOS SANTOS REBULI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), eletromecânico, residente na Rua Castelo Branco, nº 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27744 8.: ROGERIO LIMA DE SALLES, natural de Espírito Santo-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), marceneiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 23, Jardim América, Cariacica-ES e MARILENE GOMES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Minas Gerais, nº 23, Jardim América, Cariacica-ES. 27747 9.: WILLIAM NASCIMENTO FIRME, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica-ES e RAIANY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica-ES. 27749 10.: RAYNER DA CRUZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de recepção, residente na Rua Hortência, nº 410, Rio Marinho, Cariacica-ES e JULIANA PAULA PARANHOS MARINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Monteiro Lobato, Nº38, Nelson Ramos, Cariacica-ES. 27750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS SILVA DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES e GABRIELA LIMA ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES. 31436 2.: JONATAS ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Tico Tico, Nº161, Porto Canoa, Serra-ES e ANA CAROLINY CARVALHO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), química, residente na Rua Tico Tico, Nº161, Porto Canoa, Serra-ES. 31459 3.: VERLANDE BATISTA ALVES, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ELIETE COELHO DE MACEDO, natural de Ataléia-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31462 4.: JOALDO ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de moto serra, residente na Avenida Martim Pescador, nº 13, Novo Horizonte, Serra-ES e ELANE COSTA SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martim Pescador, nº 13, Novo Horizonte, Serra-ES. 31464 5.: ROBISON SOUZA PEREIRA, natural de Francisco Morato-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Ap. 501. Lt 110, São Diogo I, Serra-ES e ANAMARTA DA PAIXÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Ap. 501. Lt 110, São Diogo I, Serra-ES. 31465 6.: LUAN GOMES NEUMAM, natural de Itarana-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES e CAMILA CARMINATI SCHUNK, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31466 7.: VICTOR ESTEVAM KLIPPEL, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua dos Angicos, nº 02, Feu Rosa, Serra-ES e BRUNA RAISSA GONÇALVES DA SILVA, natural de Caruaru-PE, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Angicos, nº 02, Feu Rosa, Serra-ES. 31468 8.: GELCI MOURA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), laminador aposentado, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 101, Carapina Grande, Serra-ES e JOSELINA MARIA BARTH, natural de Santa Leopoldina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 101, Carapina Grande, Serra-ES. 31470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX RIBEIRO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Arnoldo João Frigini, 06 - Fundos, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e TALYA COIMBRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ananias Netto, 55, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13145 2.: ROBERTO GRIPPA BARBIERI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Hilário Sebastião Bitti, nº 9, Jequitibá, Aracruz-ES e MILENA CAMPOS SENA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Hilário Sebastião Bitti, 09, Jequitibá, Aracruz-ES. 13146 3.: ANDERSON JULIEVERSON GONÇALVES NUNES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Rio Jemunhuna, 648, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e RAHIRES MARIN FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pedro Caetano da Silva, S/n, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13147 4.: FRANKLIN AUGUSTO SILVA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Josias da Silva Lisboa, 22, Bairro Centro, Aracruz-ES e GABRIELA NUNES CORREIA BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Tonon, S/n, Bairro Boa Vista, Aracruz-ES. 13148 5.: FERNANDO FERNANDES COSTA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Mateus, S/nº, Santa Luzia, Aracruz-ES e ELAINE ROCHA GOMES, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateus, S/n°, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRLON CAMPOS SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Campos, nº 15, Porto Novo, Cariacica-ES e JOSIANE SOARES GOMES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Gabino Rios, nº 49, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13616 2.: MIGUEL FARIA, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santos Dumont, nº 41, Santana, Cariacica-ES e ZENAILDA DE SOUZA CAMPOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 41, Santana, Cariacica-ES. 13617 3.: MORONY JOSÉ DE SOUZA POZZATTI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Lemos Gomes, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e ANATIELLI DOS SANTOS GARCIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), motorista, residente na Rua Lemos Gomes, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13619 4.: JOBSON DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), forneiro, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES e MARILZA ALVES DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES. 13621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO TEIXEIRA GERMANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Arari, 13, Serra Dourada III, Serra-ES e RAYANE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Arari, 13, Serra Dourada III, Serra-ES. 10845 2.: REGINALDO DE JESUS BISPO QUIRINO, natural de Gandu-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua F, nº 57, Colina da Serra, Serra-ES e ESTÉFANY DE FREITAS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua F, nº 57, Colina da Serra, Serra-ES. 10882 3.: LUCIANO GOMES CARVALHO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Governador Valadares, 233, Nova Carapina I, Serra-ES e CLEIDIANA SANTOS FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Governador Valadares, 233, Nova Carapina I, Serra-ES. 10885 4.: FERNANDO SANTANA DIAS, natural de Caravelas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua H, 75, Colina da Serra, Serra-ES e CRISTIANE DANTAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua H, 75, Colina da Serra, Serra-ES. 10893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: STHANLEY SILVA KAIZER, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 125, Maria Ortiz, Vitória-ES e DEBORAH RODRIGUES NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Sete de Setembro, 94, Centro, Vitória-ES. 24637 2.: FELIPE NUNES DA CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Nova Venecia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Constante Sodré, nº 290, Santa Lúcia, Vitória-ES e BRUNA AMORIM MATOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Av. Corsanto, nº 164/306-D, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 24638 3.: IAGO WOLFGRAMM SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente Jurídico, residente na Rua Nestor Gomes, nº 211, Centro, Vitória-ES e MILENE OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nestor Gomes, nº 211, Centro, Vitória-ES. 24639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON SOARES MARTINEZ, natural de Manhumirim-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Joaquim de Souza Vieira, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e PATRICIA MITIKO YASSUDA VIEIRA, natural de Distrito de Pequiá, Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), sacoleira, residente na Rua Joaquim de Souza Vieira, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08819 2.: JORGE JOAQUIM FRANCISCO, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e AMBROSINA APARECIDA ANTUNES, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08821 3.: MAYCON DE FREITAS JUNGER, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES e ANA KELLY LOUBACK FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES. 08822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAROLINE ONOFRE VAGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 208, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS SOUZA DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 208, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04633 2.: HASSAN ROCHA EL BIZRI, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, S/n, Apt 202 - Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA SILVEIRA LAGO, natural de Petrópolis-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, S/n, Apt 202 -I Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS BASTOS HENRIQUES, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e TARLANE DA SILVA COSTA, natural de Itabela-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10920 2.: RODRIGO PIFFER SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Avenida Castro Alves, nº 1137, Interlagos, Linhares-ES e LETÍCIA CRESTAN TONETO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Castro Alves, nº 1137, Interlagos, Linhares-ES. 10921 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 470, Santo André, Vitória-ES e DÉBORA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 470, Santo André, Vitória-ES. 17354 2.: JOÃO MARCOS ANDRADE CYPRESTE RIBEIRO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), maquiador, residente na Rua Nilo Paiva, nº 430, Santo Antônio, Vitória-ES e MARK VAN HEEL, natural de Antwerpen, Belgie-ET, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Nilo Paiva, nº 430, Santo Antônio, Vitória-ES. 17355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICIO MARQUES KLIPPEL, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Anete Maria de Barros, nº 63, Areinha, Viana-ES e GESLAINE DA COSTA FREITAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Guarapari, nº 55, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07270 2.: MANOEL DE CARVALHO FILHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Beija Flor, nº S/n° , Universal, Viana-ES e ERICA VIANA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), departamento pessoal, residente na Rua Beija Flor, S/nº, Universal, Viana-ES. 07272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCELO CARDOZO DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Mário Lopes, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ADRIENE RODRIGUES VIEIRA, natural de Lajinha-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mário Lopes, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO FRINHANI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA FRANÇA DA SILVA RUI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADONIAS DELFINO FARIAS, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, s/n Muritioca, Itapemirim-ES e YASMIM GABRIELLE DE SOUZA CASTRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Projetada, s/n Muritioca, Itapemirim-ES. 01511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ BOZZI, natural de Ibiraçu-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Rua Projetada, nº 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ADRIELE PEREIRA DA CUNHA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Projetada, nº 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 27 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO SIQUEIRA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Independência, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JHENIFER DOS SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Independência, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados