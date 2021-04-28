Proclamas - 28/04/21
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO CHARLES DE FREITAS CHAGAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Guarapari, nº 620, Jardim Botânico, Cariacica-ES e DARLENE PEREIRA DE CARVALHO, natural de Bertópolis-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 43, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27674 2.: EDEMÓCLES SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua São João, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES e ALCIONE SANTOS DE JESUS, natural de Una-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São João, S/n, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 27721 3.: ANTÉRIO SERGIO FIDELIS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua São Pedro, nº 127, Campina Verde, Cariacica-ES e TEREZINHA GOMES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 127, Campina Verde, Cariacica-ES. 27730 4.: JABES DE AMORIM PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), gesseiro, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botanico, Cariacica-ES e FERNANDA CRISTINA VIEIRA JANUÁRIO, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Acacia, nº 92, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 27733 5.: GABRIEL GUIMARÃES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), agente de prevenção de perda, residente na Rua São Francisco de Assis, nº 69, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e ANA BEATRIZ DOS SANTOS MATEUS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Doze, nº 128, Maracanã, Cariacica-ES. 27736 6.: IZIDIO FERREIRA DA CUNHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 66 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alegre, nº 08, Vila Capixaba, Cariacica-ES e GLICERIA CASTELO, natural de Viana-ES, com 77 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Padre José Carlos, Nº32, Campo Grande, Cariacica-ES. 27740 7.: LEONARDO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, natural de Prata-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Castelo Branco, nº 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES e MILENE DOS SANTOS REBULI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), eletromecânico, residente na Rua Castelo Branco, nº 05, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27744 8.: ROGERIO LIMA DE SALLES, natural de Espírito Santo-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), marceneiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 23, Jardim América, Cariacica-ES e MARILENE GOMES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Minas Gerais, nº 23, Jardim América, Cariacica-ES. 27747 9.: WILLIAM NASCIMENTO FIRME, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica-ES e RAIANY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Amazonas, nº 545, Itapemirim, Cariacica-ES. 27749 10.: RAYNER DA CRUZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de recepção, residente na Rua Hortência, nº 410, Rio Marinho, Cariacica-ES e JULIANA PAULA PARANHOS MARINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Monteiro Lobato, Nº38, Nelson Ramos, Cariacica-ES. 27750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS SILVA DOS SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES e GABRIELA LIMA ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Presidente Vargas, nº 14, São Geraldo, Serra-ES. 31436 2.: JONATAS ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Tico Tico, Nº161, Porto Canoa, Serra-ES e ANA CAROLINY CARVALHO DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), química, residente na Rua Tico Tico, Nº161, Porto Canoa, Serra-ES. 31459 3.: VERLANDE BATISTA ALVES, natural de Nanuque-MG, com 58 anos de idade, viúvo(a), pintor, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e ELIETE COELHO DE MACEDO, natural de Ataléia-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), porteira, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31462 4.: JOALDO ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de moto serra, residente na Avenida Martim Pescador, nº 13, Novo Horizonte, Serra-ES e ELANE COSTA SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martim Pescador, nº 13, Novo Horizonte, Serra-ES. 31464 5.: ROBISON SOUZA PEREIRA, natural de Francisco Morato-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Ap. 501. Lt 110, São Diogo I, Serra-ES e ANAMARTA DA PAIXÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Coelho Neto, nº 945, Ap. 501. Lt 110, São Diogo I, Serra-ES. 31465 6.: LUAN GOMES NEUMAM, natural de Itarana-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES e CAMILA CARMINATI SCHUNK, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 200, Rosário de Fátima, Serra-ES. 31466 7.: VICTOR ESTEVAM KLIPPEL, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua dos Angicos, nº 02, Feu Rosa, Serra-ES e BRUNA RAISSA GONÇALVES DA SILVA, natural de Caruaru-PE, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Angicos, nº 02, Feu Rosa, Serra-ES. 31468 8.: GELCI MOURA SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), laminador aposentado, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 101, Carapina Grande, Serra-ES e JOSELINA MARIA BARTH, natural de Santa Leopoldina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 101, Carapina Grande, Serra-ES. 31470 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX RIBEIRO DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Arnoldo João Frigini, 06 - Fundos, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e TALYA COIMBRA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ananias Netto, 55, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13145 2.: ROBERTO GRIPPA BARBIERI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Hilário Sebastião Bitti, nº 9, Jequitibá, Aracruz-ES e MILENA CAMPOS SENA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Hilário Sebastião Bitti, 09, Jequitibá, Aracruz-ES. 13146 3.: ANDERSON JULIEVERSON GONÇALVES NUNES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro, residente na Rua Rio Jemunhuna, 648, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e RAHIRES MARIN FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Pedro Caetano da Silva, S/n, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES. 13147 4.: FRANKLIN AUGUSTO SILVA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico naval, residente na Rua Josias da Silva Lisboa, 22, Bairro Centro, Aracruz-ES e GABRIELA NUNES CORREIA BARCELOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Tonon, S/n, Bairro Boa Vista, Aracruz-ES. 13148 5.: FERNANDO FERNANDES COSTA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Mateus, S/nº, Santa Luzia, Aracruz-ES e ELAINE ROCHA GOMES, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Mateus, S/n°, Santa Luzia, Aracruz-ES. 13149 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRLON CAMPOS SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Campos, nº 15, Porto Novo, Cariacica-ES e JOSIANE SOARES GOMES, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Gabino Rios, nº 49, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13616 2.: MIGUEL FARIA, natural de Cariacica-ES, com 69 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Santos Dumont, nº 41, Santana, Cariacica-ES e ZENAILDA DE SOUZA CAMPOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santos Dumont, nº 41, Santana, Cariacica-ES. 13617 3.: MORONY JOSÉ DE SOUZA POZZATTI SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Lemos Gomes, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES e ANATIELLI DOS SANTOS GARCIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), motorista, residente na Rua Lemos Gomes, S/n, Porto Novo, Cariacica-ES. 13619 4.: JOBSON DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), forneiro, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES e MARILZA ALVES DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Evangelica, S/n, Bela Vista, Cariacica-ES. 13621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO TEIXEIRA GERMANO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Arari, 13, Serra Dourada III, Serra-ES e RAYANE OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Arari, 13, Serra Dourada III, Serra-ES. 10845 2.: REGINALDO DE JESUS BISPO QUIRINO, natural de Gandu-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua F, nº 57, Colina da Serra, Serra-ES e ESTÉFANY DE FREITAS MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), porteiro, residente na Rua F, nº 57, Colina da Serra, Serra-ES. 10882 3.: LUCIANO GOMES CARVALHO, natural de São Mateus-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Governador Valadares, 233, Nova Carapina I, Serra-ES e CLEIDIANA SANTOS FERNANDES, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Governador Valadares, 233, Nova Carapina I, Serra-ES. 10885 4.: FERNANDO SANTANA DIAS, natural de Caravelas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), supervisor, residente na Rua H, 75, Colina da Serra, Serra-ES e CRISTIANE DANTAS ALVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua H, 75, Colina da Serra, Serra-ES. 10893 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: STHANLEY SILVA KAIZER, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Antônio Nobre Filho, nº 125, Maria Ortiz, Vitória-ES e DEBORAH RODRIGUES NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Sete de Setembro, 94, Centro, Vitória-ES. 24637 2.: FELIPE NUNES DA CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Nova Venecia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Nutricionista, residente na Rua Constante Sodré, nº 290, Santa Lúcia, Vitória-ES e BRUNA AMORIM MATOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Av. Corsanto, nº 164/306-D, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 24638 3.: IAGO WOLFGRAMM SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Assistente Jurídico, residente na Rua Nestor Gomes, nº 211, Centro, Vitória-ES e MILENE OLIVEIRA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Nestor Gomes, nº 211, Centro, Vitória-ES. 24639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON SOARES MARTINEZ, natural de Manhumirim-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), servente de pedreiro, residente na Rua Joaquim de Souza Vieira, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES e PATRICIA MITIKO YASSUDA VIEIRA, natural de Distrito de Pequiá, Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), sacoleira, residente na Rua Joaquim de Souza Vieira, sem Número, Distrito de Pequiá, Iúna-ES. 08819 2.: JORGE JOAQUIM FRANCISCO, natural de Iúna-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e AMBROSINA APARECIDA ANTUNES, natural de Iúna-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08821 3.: MAYCON DE FREITAS JUNGER, natural de Ibatiba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES e ANA KELLY LOUBACK FERREIRA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Boa Esperança, Zona Rural, Iúna-ES. 08822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 27 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAROLINE ONOFRE VAGO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 208, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS SOUZA DE PAULA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 208, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04633 2.: HASSAN ROCHA EL BIZRI, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, S/n, Apt 202 - Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIANA SILVEIRA LAGO, natural de Petrópolis-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Geralda Furtado de Oliveira, S/n, Apt 202 -I Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS BASTOS HENRIQUES, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES e TARLANE DA SILVA COSTA, natural de Itabela-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10920 2.: RODRIGO PIFFER SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Avenida Castro Alves, nº 1137, Interlagos, Linhares-ES e LETÍCIA CRESTAN TONETO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Avenida Castro Alves, nº 1137, Interlagos, Linhares-ES. 10921 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 27 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 470, Santo André, Vitória-ES e DÉBORA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Apóstolo São Paulo, nº 470, Santo André, Vitória-ES. 17354 2.: JOÃO MARCOS ANDRADE CYPRESTE RIBEIRO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), maquiador, residente na Rua Nilo Paiva, nº 430, Santo Antônio, Vitória-ES e MARK VAN HEEL, natural de Antwerpen, Belgie-ET, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Nilo Paiva, nº 430, Santo Antônio, Vitória-ES. 17355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICIO MARQUES KLIPPEL, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Anete Maria de Barros, nº 63, Areinha, Viana-ES e GESLAINE DA COSTA FREITAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Guarapari, nº 55, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07270 2.: MANOEL DE CARVALHO FILHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Beija Flor, nº S/n° , Universal, Viana-ES e ERICA VIANA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), departamento pessoal, residente na Rua Beija Flor, S/nº, Universal, Viana-ES. 07272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCELO CARDOZO DA ROCHA, natural de Aracruz-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Mário Lopes, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES e ADRIENE RODRIGUES VIEIRA, natural de Lajinha-MG, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Mário Lopes, Sem Numero, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 27 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO FRINHANI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA FRANÇA DA SILVA RUI, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24443 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADONIAS DELFINO FARIAS, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, s/n Muritioca, Itapemirim-ES e YASMIM GABRIELLE DE SOUZA CASTRO, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Projetada, s/n Muritioca, Itapemirim-ES. 01511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 27 de abril de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUAREZ BOZZI, natural de Ibiraçu-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Rua Projetada, nº 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e ADRIELE PEREIRA DA CUNHA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autonôma, residente na Rua Projetada, nº 22, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00889 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 27 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO SIQUEIRA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Independência, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES e JHENIFER DOS SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Independência, nº 1800, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08814 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã