Proclamas - 24/03/20
Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEDPO RONCONI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Amaral Peixoto, nº 482, Barramares, Vila Velha-ES e LEIDIANE OLIVEIRA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Amaral Peixoto, nº 482, Barramares, Vila Velha-ES. 08246 2.: RAFAEL SUIM DE SOUZA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), garçom, residente na Avenida Celso Vasconcelos, nº 1.099, Barramares, Vila Velha-ES e JULIANA MONTEIRO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Celso Vasconcelos, nº 1.099, Barramares, Vila Velha-ES. 08248 3.: ADELINO ROSA FERREIRA LIMA, natural de Jordânia-MG, com 57 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 147, Barramares, Vila Velha-ES e DIONE DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 147, Barramares, Vila Velha-ES. 08249 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUELE RAINONE, natural de Nápoles- Italia-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Via Pietro Germi, nº 20 Sc. L, Apartamento 23, Bairro Scampia- Italia, Italia-ET e GABRIELA FILETE ZAMBON DE SOUSA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), programadora, residente na Rua Dezenove, nº 101, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07527 2.: LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Ernani de Souza, nº 100, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e EDINARA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Cangaceiro, nº 158, Ataíde, Vila Velha-ES. 07528 3.: ALDEMIR ESTEVES BARBOSA, natural de São João de Meriti-RJ, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Dezessete, nº 61, Vila Nova, Vila Velha-ES e INGREDI PEREIRA BEUCLAIR, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Trinta e Três, nº 39, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HALAN DOS SANTOS GIGANTE, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, N° 1, CX 02, Humaita, Linhares-ES e ALINE RODRIGUES DE MELO, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus, N° 1, CX 02, Humaita, Linhares-ES. 10100 2.: VANDERSON PEREIRA SILVA DOS SANTOS, natural de Penedo-AL, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Estevão Frinhani, nº 66, Santa Cruz, Linhares-ES e SHIRLEY SANTANA SILVA, natural de Maruim-SE, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Joaquim Calmon, nº 508, Santa Cruz, Linhares-ES. 10101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK GRAÇA SAMPAIO FERNANDES, natural de Itabuna-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 186, Jardim Camburi, Vitória-ES e ETHIÉNNE GONÇALVES GERVÁSIO, natural de Jandira-SP, com 37 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 186, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23711 2.: JEAN CARLOS MORAIS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAIS LITTIG CARNEIRO, natural de Itarana-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar comercial, residente na Rua Ayrton Germano de Souza, nº 16, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR OLIVEIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THAYLA BARCELOS CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 12, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06877 2.: ROBERTO CARLOS XAVIER, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, N° 06, Soteco, Viana-ES e LAURENI ALVES MAGELE, natural de Carlos Alves-MG, com 55 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Sebastião de Paulo Mendonça, N° 06, Soteco, Viana-ES. 06878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIR DOS SANTOS SENA, natural de Ilhéus-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Indio Carajas, nº 39, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e JOCIANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Ubaitaba-BA, com 33 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Indio Carajas, nº 39, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728431 2.: HIGOR JUNIOR DOS SANTOS PASSARELA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de comunicação, residente na Rua Olavo Bilac, 202, Santos Dumont, Vila Velha-ES e REBECA SOUZA DOS SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, 202, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728432 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR SILVA BRAUN, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquinas pesadas, residente na Rua Amazonas, nº 306, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e ESTÉFANY DOS SANTOS MENDONÇA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Amazonas, nº 306, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10015 2.: JOEL BRUNOW GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de atendimento, residente na Rua Rio Pomba, nº 259, Nova Carapina I, Serra-ES e LORRAENY TETELOF DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Rio Pomba, nº 259, Nova Carapina I, Serra-ES. 10016 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE JESUS SOARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico em manutenção de máquinas, residente na Rua Eugênio José Xavier, nº 14, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e BEATRIZ DOS ANJOS ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Nathália Silva de Faria, nº 28 , Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23947 2.: JOSÉ LUIZ DE LYRIO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Beco Violetas, nº 21, Praia do Suá, Vitória-ES e DINALVA ALMEIDA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 64 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Beco Violetas, nº 21, Praia do Suá, Vitória-ES. 23948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÉFERSON SILVA FRAGA, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), operador de guilhotina, residente na Rua das Garças, S/n°, Professora Ericina, Ibiraçu-ES e RACHEL RAIANI CUZZUOL CORREIA, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rua Colibris, 15, Planalto, Aracruz - ES-ES. 12822 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de março de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS ARAUJO DE SOUZA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Bento Gomes de Aguiar, nº 50, Centro, Divino de São Lourenço-ES e KETIULLY OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rosa Mendes Lobato, nº 31, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00291 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 23 de março de 2020 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: OSMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itapebi-BA, com 65 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Pitiguari, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e TEREZINHA MATIAS DE JESUS, natural de Baixo Guandu-ES, com 67 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua Pitiguari, s/nº , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29878 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ___________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SORAYA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES e CLAUDIA LORENA BALLESTEROS MOSQUERA, ela natural de Cáli Valle-, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente em -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2020 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial