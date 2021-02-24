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Proclamas - 24/02/2021

Quarta-feira

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 01:00

Publicado em 

24 fev 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 24/02/2021

Tamanho do arquivo: 91kb
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Proclamas - 24/02/2021

____________________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVYSON ROBERTO DETTMANN CALAZANS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua C, S/n, Bloco 219, Aptº 302, Ed. Acacia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLA DELAZARE GOMES, natural de Verona- Italia-ET, com 23 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua C, S/n, Bloco 219, Aptº 302, Ed. Acacia, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07985 2.: DAVÍ BONGESTAB DE SOUZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), Policial militar, residente na Rua Humberto Pereira, Nº135, Apt 307, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JACQUELINE BRUNO DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Coordenadora pedagógica, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues, Nº39, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07986 3.: DÂNILLO MAXIMIANO DE OLIVEIRA CORRÊA, natural de Apiacá-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Cacaueiro, nº 01, Itapuã, Vila Velha-ES e JANE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Cacaueiro, nº 01, Itapuã, Vila Velha-ES. 07987 4.: LUCAS RUEDELL, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES e AMANDA BARBARA REZENDE EUFLOSINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista financeira, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07988 5.: RAFAEL DE PAULA ARRAZ, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Edifício Gabriel Francisco, Apto 902, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KÉLVIA FARIA FERREIRA, natural de Juiz de fora-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Edifício Gabriel Francisco, Apto 902, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07989 6.: BRENO NUNES GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Caramuru, nº 105, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e LORENA DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cândido das Neves, nº 03, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 18683 7.: CARLOS HENRIQUE DYNA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua C, S/n, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e KRISLAINY RODRIGUES BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), protética dentária, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves nº 14, Vista da Penha, Vila Velha-ES. 18685 8.: ALBERTO PIO MONTEIRO DE CASTRO, natural de Leopoldina-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Corretor de Imóveis, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 530, Apartamento 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TATINA ALEIXO SOBREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 530, Apto 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18686 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora ________________________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIO VINÍCIUS BUSSINGUER SENRA, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), publicitário, residente na Rua Mercúrio, nº 7, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e DHARA CRÍSTHIAN DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Mercúrio, nº 7, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27231 2.: PAULA RIBEIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 100, Bloco 13 Ap 201, Itanguá, Cariacica-ES e THALYA SERAFINI ALIPRANDI ROZÁRIO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Massagista, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 100, Bloco 13 Ap 201, Itanguá, Cariacica-ES. 27577 3.: RENAN CESCONETO FARDIN, natural de Cariacica-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Tereza, nº 92, Vila Independência,, Cariacica-ES e MARINA BRINGHENTI DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Tereza, nº 92, Vila Independência,, Cariacica-ES. 27578 4.: SAMUEL SILVA CONCEIÇÃO, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Horizonte Feliz, S/n, Campina Grande, Cariacica-ES e AMILLYS DE AMORIM AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua do Perdão, nº 42, São Francisco, Cariacica-ES. 27584 5.: STALONE LIMA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de entrega, residente na Rua Penha, nº 23, Santa Cecília, Cariacica-ES e ANDRESSA SILVA DE AQUINO, natural de Eunápolis-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Penha, Nº 23 , Santa Cecília, Cariacica-ES. 27586 6.: BRUNO ZEQUINI COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Mochuara, s/n , Novo Brasil, Cariacica-ES e EMILLY MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, natural de Ipatinga-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Paraíba, nº 08, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27589 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnico de sucesso do cliente, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES e RUTE DE CAMPOS BARBOSA, natural de Santo André-SP, com 32 anos de idade, divorciado(a), supervisora, residente na Avenida Otávio Borin, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06009 2.: WILDSON BARBOSA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ajudante prático, residente na Rua Todos os Santos, nº 20, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e VANESSA MENDES SOBRINHO DE AGUIAR, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Todos os Santos, nº 20, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06010 3.: RONI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), oficial polivalente, residente na Rua Todos os Santos, nº 1220, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e MIRLENE PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de secretária escolar, residente na Rua Todos os Santos, nº , Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06011 4.: MARCIEL SANTOS SOARES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Rua Soldado Roger Bertulano, nº 825, Cobilândia, Vila Velha-ES e GRAZIELE MARIA BARBOSA, natural de Dionísio-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Soldado Roger Bertulano, nº 825, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06012 5.: CARLOS ROBERTO MARCOLINO LAPA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Travessa Harmonia, nº 66, São Torquato, Vila Velha-ES e JOCIMARA QUEIROZ LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de escritório, residente na Travessa Harmonia, nº 66, São Torquato, Vila Velha-ES. 06013 6.: WAGNER FARIA DAMACENO JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de suprimentos, residente na Avenida Otávio Borin, nº 1230, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e BÁRBARA ROSA GAZZOLI, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Otávio Borin, nº 1230, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06014 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), supervisor comercial, residente na Av. Carlos Lindemberg, 94, Vila Velha-ES e CAROLINA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Emygdio F. do Sacramento, 635, Ataide, Vila Velha-ES. 232728920 2.: GIDEVALDO XAVIER DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Vasco Alves, nº 02, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e CLEONICE CONSTANTINO DOS SANTOS, natural de Uruçuca-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Vasco Alves, nº 02, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728921 3.: RONEY PINHEIROS DE SOUZA, natural de Mantenópolis-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Antão de Mesquita, nº 06, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LARISSA DE SOUSA VELLOSO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregada, residente na Rua Vinte, nº 181, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728922 4.: ALCIDES SANTOS LEAL, natural de Ilheus-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Frederico Ozanan, N° 40, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ALEXANDRA MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua Frederico Ozanan, N° 40, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232728923 5.: GILVAN DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 117, Ataíde, Vila Velha-ES e SIMONE FORESTE DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 117, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728924 6.: JOSÉ CARLOS NUNES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua São Salvador, nº 400, Aribiri, Vila Velha-ES e ARIANA DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Salvador, nº 400, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728925 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã ________________________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO GOULART NASCIMENTO, natural de São João de Meriti-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de lapidador, residente na Rua Almir Ferreira Porto, nº 260, Quadra 10/14A, Vila Izabel, Linhares-ES e ROSIMAR GOMES SOUZA, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Almir Ferreira Porto, nº 260, Quadra 10/14A, Vila Izabel, Linhares-ES. 10753 2.: MARILTON COUTINHO, natural de Jaguaré-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida República, nº 1780, Interlagos, Linhares-ES e DAMARA DOS SANTOS SENA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na CRG Baixo Quartel, s/n, Linhares-ES. 10754 3.: JOSÉ HENRIQUE CAMPI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Quatorze de Abril, S/nº, Interlagos, Linhares-ES e GISELA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Porto Velho-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quatorze de Abril, S/nº, Interlagos, Linhares-ES. 10755 4.: ELVIS BRITO DE MELO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), instrutor de informática, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1273, Interlagos, Linhares-ES e ÉVILYN SAYURI KUBOYAMA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1273, Interlagos, Linhares-ES. 10756 5.: PEDRO HENRICH TERCIO FRIGINI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Antonieta Catabrisa Serafim, nº 250, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES e ANA CAROLYNE SILVA PIRES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua José Carlos Langa, S/nº, Planalto, Linhares-ES. 10757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil ________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERT WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Colares Júnior, nº 161, Vila Nova de Colares, SerraES e MARCELA DE JESUS LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Colares Júnior, nº 161, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31219 2.: GUILHERME AMORIM PASSOS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Iguatemi, nº 417, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CAROLINE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora induvidual, residente na Rua Iguatemi, nº 417, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31222 3.: ASAF SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Meridional, nº 12, Cidade Continental-Setor Oceania, Serra-ES e REBEKA KAROLINNE FIGUEIREDO DEPIANTE, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Meridional, nº 12, Cidade Continental-Setor Oceania, Serra-ES. 31223 4.: LUIZ FELIPE SALOMÃO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Sucupira, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES e MARIA CARLA DE ARAUJO SANTOS, natural de Piripiri-PI, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sucupira, nº 30, Feu Rosa, Serra-ES. 31224 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELISEU MACHADO CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Tecnólogo em redes, residente na Rua Jolindo Gagno, nº 151, Consolação, Vitória-ES e ALANA SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiaria, residente na Rua Jolindo Gagno, nº 151, Consolação, Vitória-ES. 24523 2.: MATHEUS RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Goiás, nº 03, Vila Bethânia, Viana-ES e BEATRIZ SANTOS DUARTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de operações, residente na Rua Sirenusa Paiva Stella, nº 1112, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24526 3.: DERICK SAULO ROCHA BRUMATTE, natural de Angra dos Reis-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Thereza Zanoni Caser, nº 13, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIA CARNIELLI, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Chafic Murad, nº 418, Aptº 801, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24528 4.: ROGÉRIO GOMES, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Luiz Ribeiro Sobrinho, nº 46, Barro Vermelho, Vitória-ES e LARISSA DE AQUINO FLEISCHMANN, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Rua Luiz Ribeiro Sobrinho, nº 46, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24529 5.: FABIANO LUIZ ALVES BARROS, natural de Campina Grande-PB, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil solteiro, profissão economista, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 551 , Bento Ferreira, Vitória-ES e JULYANA COVRE, natural de Vitória-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão economista, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 551, Bento Ferreira, Vitória-ES 24520. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial ________________________________________________________________________________Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANTUIL DE PAULA ROSA, natural de Resplendor-MG, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida França, S/n, Jabaete, Vila Velha-ES e MAIARA DE OLIVEIRA SANTOS, natural de IPIAU-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida França, S/n, Jabaete, Vila Velha-ES. 08726 2.: RODRIGO LOPES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de obras, residente na Rua da Liberdade, nº 510, João Goulart, Vila Velha-ES e ANDRESSA BRITO FERNANDES, natural de Cariacica-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua da Liberdade, nº 510, João Goulart, Vila Velha-ES. 08728 3.: ALEXSANDRO FARIAS MOTA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Promotor de vendas, residente na RUA EVALDO BRAGA Nº 215, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES e REBECA NASCIMENTO GOMES, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na RUA EVALDO BRAGA Nº 215, ULISSES GUIMARAES, Vila Velha-ES. 08729 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDEMIRO NASCIMENTO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), estofador, residente na Rua Claudio Coutinho, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES e IRACILDA DE SOUSA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Claudio Coutinho, S/nº, Flexal I, Cariacica-ES. 13513 2.: LUAN CRYSTIAN MARTINS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua São Pedro, nº 20, Campo Verde, Cariacica-ES e ESTÉFANI GABRIELLE DA SILVA SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Pedro, nº 20, Campo Verde, Cariacica-ES. 13514 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial ________________________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERSON PORTELA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 253, Jabour, Vitória-ES e LUDMILA CORRÊA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 253, Jabour, Vitória-ES. 24305 2.: ELOI MEIRELLES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 660, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUIZA CRISTINA MEIRELLES ANDRADE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 660, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial ________________________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: STEPHEN JOHN BLUCK, natural de Hammersmith, Londres-ET, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro da computação, residente na Rua Ângelo Boss - de 1 Ao Fim - Lado Ímpar, nº 57, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LETÍCIA MARTINS RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Ângelo Boss - de 1 Ao Fim - Lado Ímpar, nº 57, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro ________________________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON PAULO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 160, Vitória-ES e LUCIANA FERNANDES GUIMARÃES, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, Solteira(o), vigilante, residente na Rua Benedito Barcelos, nº 160, Vitória-ES. 17304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina ________________________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MAGNO MARTINS, natural de Baixo Guandu-ES, com 55 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Maestro Antônio Cícero, nº 148, Caçaroca, Serra-ES e ADRIANA CRISTINA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), funcionária pública, residente na Rua Maestro Antônio Cícero, nº 148, Caçaroca, Serra-ES. 10761 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAUL VITORIANO MONTEIRO DE MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Fisioterapeuta, residente na Rua Pelotas, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VALDIENE ATHAIDES FISCHER, natural de Domingos Martins-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Pelotas, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ________________________________________________________________________________ Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS SILVA DOS REIS, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 28 de dezembro de 1999, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente na Rua Rita Bragança, Nº45, Jucu em Viana-ES, filho de MARCOS FERNANDES DOS REIS e SILVIA OLIVEIRA DA SILVA DOS REIS & ENY KELLY MARTINS SEVERO, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 23 de setembro de 1998, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua Rita Bragança, nº 45, Jucu em Viana-ES, filha de SELMO MENEZES SEVERO e BEATRIZ MARTINS FERREIRA SEVERO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana ES, 23 de fevereiro de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala

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