Proclamas - 21/11/19
Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rua Silverio Del Pupo, nº 16, Bairro Novo Jequitibá, Aracruz-ES e MARIA EDUARDA BEROLA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Pedro Tonon, nº 141, Boa Vista, Aracruz-ES. 12693 2.: JULIO CESAR LOPES CUZIOL, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de faturamento, residente na Rua José dos Santos Lopes, nº 121, De Carli, Aracruz-ES e PRISCILA COSTA PIGNATON, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Na Rua Angelo Moro, N° 52, Bairro Vila Nova, Aracruz/es,, Aracruz-ES. 12694 3.: MAYCON RODRIGUES PINTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista de ônibus urbano, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n°, Irajá, Aracruz - ES-ES e MARIA LORENA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Aracaju-SE, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista atendente, residente na Rua Projetada, S/n°, Irajá, Aracruz-ES. 12697 4.: FLÁVIO VIEIRA PINTO, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção, residente na Rua Américo Devens, S/n°, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e VANESSA ROSSI RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Américo Devens, S/n°, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 12698 5.: FREDERICO DA SILVA FORTUNATO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), professor de biotecnologia, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Edificio Villagio Aracruz, Apto 1308, Torre B, Jequitibá, Aracruz-ES e TATIANA CANDEIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, 320, Edificio Villagio Aracruz, Apto 1308, Torre B, Jequitibá, Aracruz-ES. 12700 6.: ANGELO VICENTIN NETO, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Erico Verissimo, N°125 Residencial Vila Santi, Cupido, Aracruz-ES e KAREN SHIRATA FURLAN, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua Erico Verissimo, N°125 Residencial Vila Santi, Cupido, Aracruz-ES. 12701 7.: ANDERSON TEIXEIRA VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pedro Rampinelli, nº 14, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e ADRIANA DAS DORES CERCHI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Pedro Rampinelli, nº 14, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 12702 8.: CLEYTON JACKSON EMERICK SOARES, natural de Cacoal-RO, com 29 anos de idade, solteiro(a), Publicitário, residente na Rua Marieta Môro, nº 08, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES e CAROLINE TOLENTINO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Marieta Môro, nº 08, Bairro Jequitibá, Aracruz-ES. 12703 9.: MATHEUS SCARPATI CAMPAGNARO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Praia de Atalaia, nº 13, Sauaçú, Aracruz-ES e JADI DOS SANTOS GUIMARÃES BAPTISTA, natural de Pinhais-PR, com 21 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafa, residente na Rua José Carlos Rebuzzi, nº 30, Jequitibá, Aracruz-ES. 12704 10.: KÁSSIO GOMES DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Avenida Morobá, nº 123, Morobá, Aracruz-ES e JACQUELINE GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Zilca Nunes Vieira Bermudes, nº 107, Bela Vista, Aracruz-ES. 12706 11.: VALMIR SILVA DE OLIVEIRA, natural de Maceió-AL, com 22 anos de idade, solteiro(a), Operador de caixa, residente na Rua Rio Córrego das Pedras, 22, Fátima, Aracruz-ES e JACIARA LIMA DA SILVA, natural de São Sebastião-AL, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Córrego das Pedras, 22, Fátima, Aracruz-ES. 12708 12.: UBIRAJARA BONIFÁCIO DE SENA JÚNIOR, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ezequiel Fraga Rocha, nº 07, Bairro Limão II, Aracruz-ES e CAMILA AMARO DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Francisco Agemiro Modenesi Gratz, 629, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 12709 13.: RAFAEL DE JESUS TESSAROLO, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Luiz Sfalsin, nº 30, Limão, Aracruz-ES e KAMILA RUFINO DE ANDRADE, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Luiz Sfalsin, 32, Limão I, Aracruz-ES. 12710 14.: LOURENÇO DA CUNHA ROSSIMAN, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua São Lourenço, nº 02, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES e ROSILENE FERREIRA DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Roque, nº 02, Bairro Santa Luzia, Aracruz-ES. 12711 15.: RUBENS DE JESUS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Carlos Suella, 100, Bela Vista, Aracruz-ES e MARCELE CARLINE PEREIRA DA SILVA, natural de Corinto-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Suella, 100, Bela Vista, Aracruz-ES. 12712 16.: EDSON LEONARDO DA SILVA, natural de Corrego Palmeirinha, M/ de Pinheiro-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), servidor Público Municipal, residente na Rua Marieta Moro, 08, Jequitibá, Aracruz-ES e ELZI FRANCISCA DA SILVA, natural de Contagem-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Marieta Moro, 08, Jequitibá, Aracruz-ES. 12713 17.: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 21, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e ERICA MIRANDA PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manipuladora de alimentos, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 21, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 12714 18.: IVAN LIMA DE OLIVEIRA, natural de Córrego Jundiá, Município de Pinheiro/ES-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Ademilson Casotto, 57, Limão, Aracruz-ES e MAISA APARECIDA DA SILVA, natural de Sertãozinho-SP, com 43 anos de idade, divorciado(a), vendedora em comércio atacadista, residente na Rua Ademilson Casotto, 57, Limão, Aracruz-ES. 12715 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO TADEU SCOPEL, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), gestor público, residente na Rua Paraguai, nº 48, Jardim América, Cariacica-ES e CREZIETE NUNES ARCANJO, natural de Porto Rico-PR, com 52 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Paraguai, nº 48, Jardim América, Cariacica-ES. 26503 2.: GABRIEL SECCHIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua São João,31, Itacibá, Cariacica-ES e GABRIELA CESCONETTO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Santa Tereza, 04,, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 26504 3.: JOSUÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de retífica, residente na Rua Ibiraçu, Nº: 31, Bandeirantes, Cariacica-ES e IAN'NE KHÉTELLY MOREIRA SILVA BARBOSA, natural de Itanhém-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Alfredo Chaves, 377, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26505 4.: JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operações, residente na Rua Ibiraçu, nº 15, Bandeirantes, Cariacica-ES e VERÔNICA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 15, Bandeirantes, Cariacica-ES. 26506 5.: MATHEUS SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Buritis-RO, com 20 anos de idade, solteiro(a), encarregado de açougue, residente na Rua Reforma Agrária, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES e MARIANI OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Balconista de frios, residente na Rua Reforma Agrária, S/nº, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26507 6.: FELIPE FIGUEIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Mercúrio, nº 76, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e CAROLINI PEREIRA SCHAFER, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Jerusalem, Nº 69, Campo Grande, Cariacica-ES. 26508 7.: JÚLIO CESAR PEREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), motorista manobrista, residente na Rua dos Motoristas, Nº406, Operario, Cariacica-ES e RITA MARCIA CARDOSO DA ROCHA, natural de GUARATINGA-BA, com 33 anos de idade, divorciado(a), AUXILIAR DE COZINHA, residente na Rua dos Motoristas,Nº406, Operário, Cariacica-ES. 26509 8.: CLÉSIO ROSA BRAZ JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), detetizador, residente na Rua Cariacica, Nº190, Jardim Botânico, Cariacica-ES e KARINY FREIRE SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Baixo Guandú, Nº94, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 26510 9.: THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Manhumirim-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 335, São Geraldo II, Cariacica-ES e MARTA VICENTE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 335, São Geraldo II, Cariacica-ES. 26511 10.: ADELSON DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Av Alice Coutinho Santos, 34, Santa Catarina, Cariacica-ES e EDILENE LOPES MARTINS, natural de Itamaraju-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar odontologico, residente na Av. Alice Coutinho Santos, 34, Santa Catarina, Cariacica-ES. 26512 11.: JADIR ALBINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico em radiologia, residente na Avenida Aymores, Nº35, Bela Vista, Cariacica-ES e MARAÍZA PIMENTA LEITE, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Aymores, Nº35, Bela Vista, Cariacica-ES. 26513 12.: NELIO DE PAULA NETO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Lilian, S/n, Itangua, Cariacica-ES e SILVANI NUNES DE ARAUJO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 57 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Lilian, S/n, Itangua, Cariacica-ES. 26514 13.: SACHER BERTHI EMERICK, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção de computadores, residente na Rua Elias Assef, nº 44, Campo Grande, Cariacica-ES e CAROLINE NOGUEIRA JURI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Esmeralda, 02, São Geraldo, Cariacica-ES. 26515 14.: LUCAS BOLSONI GOMES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de almoxarifado, residente na Rua da Independência, nº 45, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e FRANCIENE ESTEVÃO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), VENDEDORA, residente na Rua da Independência, nº 45, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 26516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de novembro de 2019 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO JOÃO RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 35, Bloco G, Apartamento 204, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e CAMILA LEIDIANE DE JESUS SOPRANI, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Francisco Vecci, nº 35, Bloco G, Apartamento 204, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29378 2.: ROBERTO EDUARDO SELISTRINO, natural de MANTENA-MG, com 36 anos de idade, Solteiro(a), encarregado, residente na Rua da Castanheira, nº 4, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e FERNANDA GONÇALVES ROSA, natural de Serra-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Castanheira, nº 4, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29379 3.: CLAYTON FALCO BARROCAL PERES, natural de Guarulhos-SP, com 38 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Ubu, nº 201, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e BARBARA LIMA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Ubu, nº 201, Valparaíso, Serra-ES. 29380 4.: FABIANO SANTOS FIGUEREDO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua 13 de Maio, 08, Jardim Tropical, Carapina, serra-ES e ANGELA MARIA DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua 13 de Maio, 08, Jardim Tropical, Carapina, serra-ES. 29381 5.: KEVIN VEIGA ELLER MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Avenida Uruguaiana, 20, Barcelona, Carapina, Serra-ES e FABYELLE SANTOS SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Uruguaiana, 20, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29384 6.: JOÃO VITOR GONÇALVES, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), aux.de escritorio, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES e ANANDA BAUSEN PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 205, Chácara Parreiral, Carapina, Serra-ES. 29385 7.: MAICON ELIAS DE OLIVEIRA, natural de Grandes Rios-PR, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisor de produção, residente na Avenida Corsanto, 164, Torre D, AP 603, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e ANGELICA DA SILVA KORALEWISKI, natural de Grandes Rios-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Corsanto, 164, Torre D, AP 603, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29386 8.: JEFTÉ SOUZA DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Santa Terezinha, nº 43, André Carloni, Carapina, Serra-ES e ELIDIMARA VIEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santa Terezinha, nº 43, André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29387 9.: LEONARDO FERREIRA PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de android, residente na Rua Amílcar Cabral, nº 10,Setor África, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e THULLIANA CAROLINE GOMES PEIXOTO, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de back office, residente na Rua Amílcar Cabral, nº 10,Setor África, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29388 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANILTON BATISTA DA SILVA, natural de Jordania-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), Professor, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 163, Santa Martha, Vitória-ES e TAMIRES MELLO BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar administrativo, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 163, Santa Martha, Vitória-ES. 23715 2.: ANDERSON BOLONHA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Palmeiras, nº 48, Itararé, Vitória-ES e ANTONIA MARIA RIBEIRO SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Palmeiras, nº 48, Itararé, Vitória-ES. 23727 3.: RAIONE AMORIM RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Divorciado(a), ajudante de deposito, residente na Rua Ugo Abílio Rigo, nº 52, Andorinhas, Vitória-ES e VANESSA DA SILVA NETTO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Alfredo Filgueiras, nº 101, Caratoíra, Vitória-ES. 23729 4.: JOÃO CLAUDIO MARTINS BORGES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Jânio Quadros, nº 51, Jucutuquara, Vitória-ES e MAYARA DOS SANTOS CINTRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Fonoaudióloga, residente na Rua Fernando Antônio, nº 50, Bela Aurora, Cariacica-ES. 23740 5.: ENIO RONCHETTI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 108, Monte Belo, Vitória-ES e EVANILDA CORRÊA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Jaime Villas Boas, nº 108, Monte Belo, Vitória-ES. 23741 6.: RAFFAEL DEPTULSKI ROZALÉM, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Dom Pedro I, nº 52, Bandeirantes, Cariacica-ES e POLYANA DA SILVA MOREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Guadalajara, nº 265, Santa Cecília, Vitória-ES. 23742 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de novembro de 2019 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MOISES DIAS DE CARVALHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 76 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Bloco 101, Aptº 404, Ed. Cedro, Boa Vista I, Vila Velha-ES e DARLENE GOMES DE SOUSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 65 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Gonçalves Dias, S/nº, Bloco 101, Aptº 404, Ed. Cedro, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 07408 2.: NELSON GRISANTE JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Aimorés, nº 17, Glória, Vila Velha-ES e IONE CANUTO MOTA, natural de Ilhéus-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Aimorés, nº 17, Glória, Vila Velha-ES. 07409 3.: RAPHAEL MACÊDO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Diogenes Malacarne, nº 326, Apt. 204, Cond. do Ed. Ravena, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BARBARA TERRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Terezinha Neila, Nº 42, Vila Batista, Vila Velha-ES. 17991 4.: FILIPE FERNANDES COSTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), micro empresário, residente na Rua Porto Alegre, nº 252, Ed. Ilha Bela, Ap 204, Itapua, Vila Velha-ES e LAURA HELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Porto Alegre, Nº 252, Ap. 204, Ed. Ilha Bela, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 17992 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEROSVALDO CARDOSO FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 49 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Bela Vista, nº 257, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e IRIS DE JESUS ALVES, natural de Itamaraju-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Bela Vista, nº 257, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09771 2.: MANOEL RAMOS PEREIRA, natural de Fundão-ES, com 70 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Teixeiras, nº 08, Nova Carapina I, Serra-ES e DELMINDA FERREIRA RAMALHO, natural de Caravelas-BA, com 80 anos de idade, Viúva(o), pensionista, residente na Rua Teixeiras, nº 08, Nova Carapina I, Serra-ES. 09772 3.: JOSÉ DOS SANTOS GUIMARÃES, natural de Conceição da Barra-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), mecânico, residente na Rua Almenara, nº 199, Nova Carapina II, Serra-ES e CREUZA MARIA SANTANA NOGUEIRA, natural de Colatina-ES, com 61 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almenara, nº 199, Nova Carapina II, Serra-ES. 09773 4.: MIZAEL PEREIRA SILVA, natural de Ibirajá-BA, com 50 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Mimoso do Sul, 759, Vista da Serra I, Serra-ES e SILVANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Mathias Lobato-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Mimoso do Sul, 759, Vista da Serra I, Serra-ES. 09774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de novembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: KIULLY DASILIO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), técnico em informática, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, S/nº, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e CAROLINE AMARAL SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, S/nº, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08085 2.: FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, natural de Itabirinha de Mantena-MG, com 61 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Jose do Patrocinio, nº 548, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARIA ISABEL DE MAGALHÃES SANTOS, natural de Itacaré-BA, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jose do Patrocinio, nº 548, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08086 3.: CARLOS EDUARDO PINTO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Jatobá, nº 175, Normília da Cunha, Vila Velha-ES e SHEILA KATIA MORAIS COSTA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Jatobá, nº 175, Normília da Cunha, Vila Velha-ES. 08088 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO SANTIAGO AMARAL, natural de Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Oito de Julho, nº 126, Estrelinha, Vitória-ES e MAILZA DA COSTA ARAUJO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Oito de Julho, nº 126, Inhangueta, Vitória-ES. 16870 2.: LEONAN SOTERO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida 4 de Setembro, N° 154, São Pedro, Vitória-ES e JANAÍNA FERREIRA SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de dentista, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 432, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIO GUSTAVO MACHADO RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), publicitário, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, 231, Jabour, Vitória-ES e JULIANA MÁXIMO DA SILVA CAMPOS, natural de Mutum-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Paulo de Vasconcelos, 231, Jabour, Vitória-ES. 23401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR BATISTA SANTOS FILHO, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, Solteiro(a), carregador, residente na Rua Morumbi, nº 160, Bom Pastor, Viana-ES e JUSSARA PORTO SILVA, natural de Itabuna-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Morumbi, nº 160, Bom Pastor, Viana-ES. 06757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de novembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:VINÍCIUS OLIVEIRA MELLO, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 04 de maio de 1990, estado civil solteiro, profissão embalador, residente na Rua Projetada, n° 116, Campo Acima, Itapemirim-ES, filho de VILSON GARCIA MELLO e ELBA OLIVEIRA e ELIANE FERNANDES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 31 de maio de 1981, estado civil divorciada, profissão pipoqueira, residente na Rua Projetada, n° 116, Campo Acima, Itapemirim-ES, filha de e MARIA DE LOURDES FERNANDES RIBEIRO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de Novembro de 2019 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil