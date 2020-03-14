Proclamas - 14/03/2020
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELITO SILVINO AYRES FERNANDES JUNIOR, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 01, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e KEISIANNE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Philadelfo de Almeida Freitas, nº 01, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11725 2.: CLÉSSIO PORSIDÔNIO PINHEIRO, natural de Pau Brasil-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 3, Ipiranga, Guarapari-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA BORGES, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 3, Ipiranga, Guarapari-ES. 11726 3.: JOÃO VITOR FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 501, Olaria, Guarapari-ES e LOISLAYNE DOS SANTOS SILVA, natural de Piúma-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 251, Bela Vista, Guarapari-ES. 11727 4.: VOLMAR EMANOEL DALLASTRA, natural de Laranjeiras do Sul-PR, com 25 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Carangola, nº 25, Praia do Morro, Guarapari-ES e BÁRBARA FIEIRA, natural de Francisco Beltrão-PR, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Carangola, nº 25, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11728 5.: EVERTON MOREIRA CHAVES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Nice, nº 54, Praia do Morro, Guarapari-ES e CRISTINA GOMES MATIAS, natural de Rio de Janeiro-IG, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Nice, nº 54, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11729 6.: ANDRE NASCIMENTO SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Rua Muniz Freire, nº 30, Belo Horizonte, Guarapari-ES e HEMELY NASCIMENTO PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Costa e Silva, nº 1, Mãe-Bá, Anchieta-ES. 11730 7.: SIGINALDO JORGE CORRÊA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 17, Muquiçaba, Guarapari-ES e RENATA GONÇALVES DA HORA, natural de Guarapari-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Edízio Cirne, nº 01, Centro, Guarapari-ES. 11731 8.: FELIPE ALVES RAMALHETE, natural de Anchieta-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Espírito Santo, nº 111, Praia do Riacho, Guarapari-ES e DANIELLE SIMÕES SILVA, natural de Piúma-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Espírito Santo, nº 111, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 11732 9.: ANDRE LUIS RESENA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, divorciado(a), caseiro, residente na Rua João Batista de Almeida, nº 346, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e JÉSSICA WESTPHAL ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Batista de Almeida, nº 346, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11733 10.: EUCLIDES REIS MOTTA, natural de Vitória-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 46, Praia do Morro, Guarapari-ES e EUGÊNIA CRUZ ESTEVES, natural de Cariacica-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Antônio Lino Bandeira, nº 46, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11734 11.: GUILHERME NUNES DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Pedro Gomes Paula, nº 55, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e JÉSSICA LOPES PIRES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Pedro Gomes Paula, nº 55, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11735 12.: VICTOR JOÃO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dom João VI, 194, Santa Margarida, Guarapari-ES e LORENA IGNÊS DOS SANTOS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dom João VI, 194, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11736 13.: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA, natural de Arataca-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES e QUEILA MARA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Carlos Lindemberg, S/nº., Santa Margarida, Guarapari-ES. 11737 14.: LUIZ MARCELO ALVARENGA, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vendedor externo, residente na Rua Itaguaçú, nº 1, Bela Vista, Guarapari-ES e ELIANE DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), camareira, residente na Rua Itaguaçú, nº 1, Bela Vista, Guarapari-ES. 11738 15.: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS TRINDADE, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de logística, residente na Rua Lauro Farias Santos, nº 188, Jardim Europa, Guarapari-ES e PRISCILA ALVES SEVERNINI, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Lauro Farias Santos, nº 188, Jardim Europa, Guarapari-ES. 11739 16.: MARIO CEZAR DA VITÓRIA BELLO, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Wilson Coutinho Furtado, nº 222, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e DAIANE DA SILVA CARVALHO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua José Franca do Nascimento, nº 01, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 11740 17.: WASHINGTON LUIZ DO ROSARIO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua 13 de Maio, S/nº, Kubitschek, Guarapari-ES e JOSIELI LUCAS DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua 13 de Maio, S/nº, Kubitschek, Guarapari-ES. 11741 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 13 de março de 2020 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISRAEL DE JESUS FERREIRA, natural de Itarantim-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio de Janeiro, 290, São Geraldo, Carapina, Serra-ES e ELIGEISA ANDRADE VIEIRA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Rio de Janeiro, 290, São Geraldo, Carapina, Serra-ES. 29793 2.: EDVALDO GOMES DOS SANTOS, natural de Machacalis-MG, com 73 anos de idade, viúvo(a), torneiro mecânico aposentado, residente na Beco Cinco, nº 10, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), agente socioeducativo aposentada, residente na Beco Cinco, nº 10, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29824 3.: GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO, natural de Ipatinga-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Asteca, nº 12 -Setor América, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES e JOSIANE DE SOUZA CHAGA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Avenida Asteca, nº 12 -Setor América, Cidade Continental, Carapina, Serra-ES. 29827 4.: GABRIEL NUNES TIBURCIO, natural de Itabira-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Um, nº 308, Nova Vista, Itabira-MG e PHÂMELA CRISTINA CORRÊA LANES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, Residencial Coop Lares, nº 191 , Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29832 5.: RAYRON CATTEM DIAS MIRANDA, natural de Cachoeiro de Itapemerim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Copacabana, nº 244,Ap.101 BL 01, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e EMILLYN VITALE DOS SANTOS, natural de Aracaju-SE, com 27 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Porto Alegra, nº 449, Siqueira Campos, Aracaju-SE. 29838 6.: RUAN ROGERIO PANTALEÃO GREGORIO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Braúna, 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e RANIELHY FIRGULHA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Braúna, 257, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29847 7.: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Pedro Canario-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Beco Rio Grande do Sul, nº 7, Bicanga, Carapina, Serra-ES e LAIS NUNES CANTÃO MEDEIROS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Beco Rio Grande do Sul, nº 7, Bicanga, Carapina, Serra-ES. 29849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO MIGUEL OLIVEIRA LEMOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida São Paulo, nº 637, Aviso, Linhares-ES e JULIANA BISPO RODRIGUES BRAGA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Pedro Francisco Penha, S/n, Povoação, Linhares-ES. 10083 2.: FRANCIEL PRIMO DE ANASTÁCIO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Luiz de Camões, nº 2056, Interlagos, Linhares-ES e SARAH NEPOMOCENO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMA, residente na Rua Luiz de Camões, nº 2056, Interlagos, Linhares-ES. 10084 3.: FÁBIO RAMOS BARCELOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/nº , Novo Horizonte, Linhares-ES e ANA CRISTINA ALVES LEITE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/nº , Novo Horizonte, Linhares-ES. 10085 4.: RUBENS GOMES SANTANA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na Avenida Nogueira da Gama, nº 700, Centro, Linhares-ES e TEREZA CRISTINA SFALSIN DAS CHAGAS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Valdomiro Cardoso, nº 22, Juparanã, Linhares-ES. 10086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 13 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR CARLOS DE LIMA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA PARESQUE CASOTTI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 540, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23683 2.: JOSÉ ILARIO DA SILVA, natural de Ibicaba, Afonso Claudio-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), Técnico em mecânica, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 330, Jardim Camburi, Vitória-ES e EDNA MÁRCIA TORRES, natural de Parque Industrial, Mun de Contagem-MG-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 330, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23693 3.: FRANCISCO CARLOS BAPTISTI, natural de Santa Teresa-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Psicólogo, residente na Rua Tupinambás, nº 727, Jardim da Penha, Vitória-ES e ADRIANA GOMES NOGUEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), Secretária, residente na Rua Tupinambás, nº 727, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23697 4.: OLIVER BATISTA LUCAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mototista, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 258, Jabour, Vitória-ES e SUZANE CASSIMIRO CARDOSO COSTA, natural de Canavieiras-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Engenheiro César Dantas, nº 258, Jabour, Vitória-ES. 23698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEI COSTA DOS SANTOS, natural de Cacoal-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), padeiro especializado, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, n 1288, Soteco, Vila Velha-ES e DULCYANE ROSELY RODRIGUES FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1288, Soteco, Vila Velha-ES. 18167 2.: LUCAS VIANNA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de Produção, residente na Rua José Bonifácio, 198, Aribiri, Vila Velha-ES e CAROLINY PAGUNG CAPUCHO, natural de Itaguaçu-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica em Prótese Dentária, residente na Rua Vespertina, 51, Alecrim, Vila Velha-ES. 18179 3.: MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES BERNARDO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), contínuo, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, nº 347, Ed. GP, Apt. 502, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DIANZIA CÁSSIA FERREGUETTI DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), gerente geral, residente na Rua Joao Joaquim da Mota, nº 347, Apt. 502, Ed. Green Plaza, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18180 4.: LUIZ HENRIQUE HERZOG RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Getúlio Vargas, 39, Glória, Vila Velha-ES e LARISSA FERNANDES SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), agente de aeroporto, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 39, Glória, Vila Velha-ES. 18181 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 13 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN SANTOS SALES, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Assistente de logística, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 35, Santa Martha, Vitória-ES e GLAUCIA DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oswaldo Aranha, nº 35, Santa Martha, Vitória-ES. 23920 2.: GABRIEL MESQUITA NÉSPOLI, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro da computação, residente na Rua Marechal Hermes, nº 429, Maruípe, Vitória-ES e SARA GABRIELE RODRIGUES DANTAS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 1091, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23925 3.: CHRÍSTOFER PIMENTA SILVA, natural de Goiânia-GO, com 34 anos de idade, solteiro(a), instalador de câmera, residente na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 35, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e KAROLINNE COELHO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 35, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 23927 4.: FABRÍCIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 1044, Apto 201, Tabuazeiro, Vitória-ES e BIANCA FERNANDES DE PAULA, natural de Governador Valadares-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, nº 1044, Apto 201, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 13 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARDILEI ALVES DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), eletrotécnico, residente na Rua Herval Nogueira, nº 110, Barra do Riacho, Aracruz-ES e JANAINA CONCEIÇÃO SILVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Herval Nogueira, nº 110, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00578 2.: LEANDRO SOARES DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida José Zamperlino Vieira Machado, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e THAINARA VIEIRA DA SILVA, natural de Ariquemes-RO, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida José Zamperlino Vieira Machado, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 13 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO JERONIMO SANTOS VILA NOVA, natural de Canavieiras-BA, com 67 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua das Flores, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES e ROLDINA BORCHARDT, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 61 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua das Flores, S/nº, Nova Esperança, Cariacica-ES. 12796 2.: ALEX DO NASCIMENTO SCHOPP, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua de Ouro, nº 05, Bela Vista, Cariacica-ES e LUCIENE JUIFS MEDEIROS, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua de Ouro, nº 05, Bela Vista, Cariacica-ES. 12797 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 13 de março de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDICLEY GOMES DA SILVA, natural de Pedro Canario-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 05, Apto 103, Vista da Serra I, Serra-ES e TATIANE MARTINS DE PAULA, natural de Campanário-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de limpeza, residente na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 05, Apto 103, Vista da Serra I, Serra-ES. 10002 2.: CAIO VINICIUS FERREIRA SILVA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), encarregado de peças, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e LETICIA DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 10003 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME INDUZZI MODENESE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Av. Conde Deu, 389, Centro,, Ibiraçu-ES e SCARLAT NICOLY DE ANGELI ZUCOLOTO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Av. Conde Deu, 389, Centro,, Ibiraçu-ES. 00805 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 13 de março de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTHAVO DO PASSO MENELLI, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Estrada Demetrio Ribeiro, São Bráz, João Neiva-ES e THAÍS BAPTISTA, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Estrada Demetrio Ribeiro, São Bráz, João Neiva-ES. 03024 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 13 de março de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HENRIQUE ROMANO CARNEIRO, natural de Vitória, -ES, nascido em 11 de junho de 1992, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Evandro Daher Carneiro e Adriana Maria Romano Carneiro e LAIS SCARPAT NASCIMENTO, natural de Vitória, -ES, nascida em 18 de julho de 1994, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Mauricio Serrano Nascimento e Christiany Pauli Scarpat Nascimento . Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 13 de março de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil ______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO 1º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE DA COMARCA DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: VALDINEI MIGUEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de Itapemirim-ES, nascido em 01 de maio de 1975, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, s/nº, Bairro Alto Itapemirim, Itapemirim-ES, filho de e DULCINÉA MARTINS DA SILVA e EVA APARECIDA LOPES, de nacionalidade brasileira, natural de Alegre-ES, nascida em 07 de setembro de 1968, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Rua Projetada, s/nº, Bairro Alto Itapemirim, Itapemirim-ES, filha de JOVELINO LOPES e CONCEIÇÃO JOSINA LOPES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 13 de março de 2020 Natalia Bastos Bechepeche Antar Oficial do Registro Civil _______________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: Fernando de Jesus Santos, brasileiro, solteiro, maior, ajudante de depósito, natural de Uma/BA, nascido em 30/10/1988, residente e domiciliado na Rua Faz Morada da Palha, s/n, Muribeca, Serra/ES, e Juliana Francisca de Jesus, brasileira, solteira, maior, promotora de vendas, natural de Serra/ES, nascida em 14/08/1995, residente e domiciliada na Rua Faz Morada da Palha, s/n, Muribeca, Serra/ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 13 de março de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil