Arquivos & Anexos
Proclamas - 13/03/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELSON SIMPLÍCIO DE SOUZA, natural de Pavão-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Abílio Pontini, nº 176, São Geraldo II, Cariacica-ES e DAYANE MONTEIRO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Abílio Pontini, nº 176, São Geraldo II, Cariacica-ES. 26758 2.: LUCIMAR DA SILVA SANTOS, natural de Prado-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua São Judas Tadeu, S/nº, Santa Rita, Vila Velha-ES e JULIENE ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cedro, N° 39, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 26759 3.: RAFAEL PALAORO CHECON, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Contador, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 995, Apto 305, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA THERESA DE JESUS MOTA GOMES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Márcio Moreira Alves, nº 272, Nova Campo Grande, Cariacica-ES. 26760 4.: ALISSON VARGAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Patroleiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, S/n, Vila Isabel, Cariacica-ES e FRANCIANE SANTIAGO CAETANO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, S/n, Vila Isabel, Cariacica-ES. 26761 5.: MARCOS VINICIUS BONELI LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Oito, nº 359, Castelo Branco, Cariacica-ES e PÂMELA CARLA FREITAS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Oito, nº 359, Castelo Branco, Cariacica-ES. 26762 6.: GUILHERME NASCIMENTO GARCIA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Praça Esperança, Nº1, Sotema, Cariacica-ES e ALICE CUNHA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua José Pena, nº 13, Itaquari, Cariacica-ES. 26763 7.: IVOMAR BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Rondônia, nº 274, Novo Brasil, Cariacica-ES e MARIA VIDAL SOUSA, natural de Assaré-CE, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rondônia, nº 274, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26764 8.: GEANDRO PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Santa Palmas, nº 68, São Francisco, Cariacica-ES e ANGÉLICA SILVA SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Santa Palmas, nº 68, São Francisco, Cariacica-ES. 26765 9.: DAVID PEREIRA DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Leopoldina, nº 41, Vasco da Gama, Cariacica-ES e MARCIA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leopoldina, nº 41, Vasco da Gama, Cariacica-ES. 26766 10.: DANIEL BRITO GALVANI, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), Instrutor de aprendizagem em transportes, residente na Rua Hugo Viola, nº 306,apto 302, São Geraldo, Cariacica-ES e ROSANA SILVA DE SOUZA, natural de Itororó-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Hugo Viola, nº 306,apto 302, São Geraldo, Cariacica-ES. 26767 11.: IZALDINO INACIO DO AMARAL, natural de Nova Venécia-ES, com 65 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua das Margaridas, 191, Vista Dourada, Cariacica-ES e ROSANGELA DE AGUIAR MORENON, natural de Manhuaçu-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Margaridas, 191, Vista Dourada, Cariacica-ES. 26768 12.: RENAN ANDREÃO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de oficina mêcanica, residente na Rua Fortaleza, 238, Itapemirim, Cariacica-ES e JULIANA SANTANA MACHADO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fortaleza, 238, Itapemirim, Cariacica-ES. 26769 13.: BRUNO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Aparecida, nº 24, São Geraldo, Cariacica-ES e BRUNA QUIRINO SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aparecida, nº 24, São Geraldo, Cariacica-ES. 26770 14.: EVANDRO RODRIGUES VELLOZO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joaquim de Souza, nº 12, Castelo Branco, Cariacica-ES e STEFANY SILVA ALVARENGA, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), call center, residente na Rua Tocantins , N° 150, Bela Vista, Cariacica-ES. 26771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 12 de março de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAILSON AURELIO REIS, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), encarregado de deposito, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 1752, Interlagos, Linhares-ES e IVANIA ARRECO, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Mato Grosso, nº 300, Aviso, Linhares-ES. 10076 2.: ROBSON REIS DA COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Luiz de Camões, nº 228, Interlagos, Linhares-ES e ARIELLE LYRIO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Luiz de Camões, nº 228, Interlagos, Linhares-ES. 10077 3.: VITOR ALMEIDA FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, Nº1647 , Centro, Linhares-ES e ELAINE SOUZA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), AUTONOMA, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1647, Centro, Linhares-ES. 10078 4.: PEDRO ELIAS BLANK CALIMAN, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnico de infraestrutura, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES e FERNANDA TESTA KLEIN, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente adm II, residente na Rua Odilon Nunes Barroso, nº 755, Planalto, Linhares-ES. 10079 5.: NILSO ALVES DUARTE, natural de Itaipé-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Canivete, N° 662, Bairro Canivete, Linhares-ES e MARIA DA PENHA REIS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Canivete, N° 662, Bairro Canivete, Linhares-ES. 10080 6.: LUCAS FRADE PASÊTO, natural de Colatina-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e MARIA IZABELA ALVES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10081 7.: FELIPE AUGUSTO DE AZEREDO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 816, Bairro Interlagos, Linhares-ES e CELIA SILVA MOREIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Henrique de Coimbra, N° 816, Bairro Interlagos, Linhares-ES. 10082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 12 de março de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO DOS ANJOS ASSIS, natural de Boa Esperança-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Alcobaça, 13, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e MARCIA MARCILENE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alcobaça, 13, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 29837 2.: GUILHERME TEODORO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Estrelas, nº 6, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES e JACINARA MARIA CARBIETE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Rua das Estrelas, nº 6, Cantinho do Céu, Carapina, Serra-ES. 29839 3.: GUILHERME DE OLIVEIRA DO CARMO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativos, residente na Rua dos Cangurus, nº 3,Setor Oceania, Cidade Continental- Carapina, Serra-ES e NATÁLIA SALVADOR DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua dos Cangurus, nº 3,Setor Oceania, Cidade Continental- Carapina, Serra-ES. 29841 4.: FERNANDO DE JESUS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Viúvo(a), estoquista, residente na Rua Manaus, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e ÉRICA AMARO DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Manaus, nº 5, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29842 5.: DANIEL HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, Solteiro(a), assistente tráfego, residente na Avenida Boa Vista, nº S/N, Boa Vista, Carapina, Serra-ES e KATTISARA DE MORAES FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Boa Vista, nº S/N, Boa Vista, Carapina, Serra-ES. 29845 6.: LUCIANO GONÇALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), cobrador, residente na Rua Romeu Pinto, nº 74, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e CLAUDICÉIA SIMÕES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Romeu Pinto, nº 74, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de março de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DIAS FERMO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 710, Itapuã, Vila Velha-ES e THAIS DA SILVA FARIA AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Silveira Martins, nº 195, Soteco, Vila Velha-ES. 07522 2.: MAGNO FANTECELLE VIRGILINO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Vicente De Carvalho, Bloco 504, Ed. Pinheiro, Apt. 404, Ala. B, Boa Vista, Vila Velha-ES e ANA PAULA AGUIAR ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento comercial, residente na Rua Presidente Café Filho, nº 478, Alecrim, Vila Velha-ES. 07523 3.: RAPHAEL VACCARI TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Castelo Branco, 60, Ap 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e POLLYANA PEREIRA BATISTA SOARES, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na R Castelo Branco, 60, Ed. Primo Fanelli, Ap 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18175 4.: VALTER DA FRAGA MELO, natural de Colatina-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Humberto Serrano, 40, Praia da Costa, Vila Velha-ES e IZABEL PEREIRA DA LUZ, natural de Mucurici-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Humberto Serrano, 40, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18176 5.: ORLAN BESTETI DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 507, Edificio Canela, Aptº 203, Ala A, Boa Vista II, Vila Velha-ES e ALINE CRISTINA PEIXOTO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emanuel, nº 39, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 18177 6.: FILIPE SALAROLI, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na R Jetiba, 25, Cobilandia, Vila Velha-ES e IRISLEID DE LAIA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua C, S/n, 3ª Etapa, Edificio Oiti, Apartamento 102, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18178 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSCIGLEI DIAS DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), inspetor de manutenção mecânica, residente na Rua Itapemirim, nº 160, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ROZANA CARNEIRO BIAZUTI, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), confeiteira, residente na Rua Itapemirim, nº 160, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09997 2.: WANDER MATOS GOMES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos móveis, residente na Rua Vista da Serra, nº 443, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e HERMENEIDE GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Ruy Barbosa-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vista da Serra, nº 443, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09998 3.: DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente de ti, residente na Rua F, 25, Colina da Serra, Serra-ES e BRUNA VERTUANI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Grajau, 104, Jardim Guanabara, Serra-ES. 09999 4.: ROMARIO DA SILVA MOURA, natural de São José do Calçado-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Um, 207, Jardim Bela Vista, Serra-ES e ÉLIDA CRISTINA SILVA COELHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Rua Um, 207, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10000 5.: MÁRCIO MORAES BASTOS, natural de Serra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dezessete,12, São Marcos I, Serra-ES e FLAVIA ANDRESSA DA SILVA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Dezessete,12, São Marcos I, Serra-ES. 10001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de março de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO KUSTER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista instrutor, residente na Rua Mutum, S/nº, Canaã, Viana-ES e JÉSSINY LEONI GOMES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Faturista, residente na Rua Mutum, S/nº, Canaã, Viana-ES. 06868 2.: GUTO AMORIM GAMA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), mantenedor de produção, residente na Rua Desembargador Levino Chacon, nº 51, Apt° 201, Centro, Viana-ES e JOYCE DOS REIS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Desembargador Levino Chacon, nº 51, Apt° 201, Centro, Viana-ES. 06869 3.: CLEITON VINÍCIUS SOARES TEODORO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em telemetria, residente na Rua da Consolação, nº 30, Nova Bethânia, Viana-ES e RAYANE LAURETE PANCINI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua da Consolação, Nº 30, Nova Bethânia, Viana-ES. 06870 4.: CELSO BRITO DOS SANTOS, natural de Resplendor-MG, com 61 anos de idade, solteiro(a), encarregado de portaria, residente na Avenida Espírito Santo, nº 35, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARIA ADENICE SILVA CARDOSO, natural de Prado-BA, com 64 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Espírito Santo, nº 35, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06871 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 12 de março de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), marmorista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 535, Santa Rita, Vila Velha-ES e RAIANE SILVA ALVES, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 535, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728416 2.: JACKSON STEINER DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), estagiario, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 14, Santos Dumont, Vila Velha-ES e EDUARDA ENTRINGER SILLER, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 14, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232728417 3.: ELISVOLMAR COUTINHO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Alberto Queiroz, nº 147, Santa Inês, Vila Velha-ES e CAMYLLA VIEIRA DA VITÓRIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alberto Queiroz, nº 147, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728419 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO COUTINHO LUCAS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Doutor Mário Ferreira Casanova, nº 79, Bento Ferreira, Vitória-ES e BARBARA FIGUEIREDO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Flávio Abaurre, nº 300, Apartamento 401, Bairro de Lourdes, Vitória-ES. 23921 2.: BRUNO RODRIGUES CEZARIO, natural de Pindamonhangaba-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Araújo Padilha, nº 98, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e SABRINA MATIAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de cozinha, residente na Rua Araújo Padilha, nº 98, Jesus de Nazareth, Vitória-ES. 23922 3.: RICARDO DE JESUS MATOS, natural de Santos-SP, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Eugênio Netto, Número 31, Edifício Mônica, Apartamento 402, Praia do Canto, Vitória-ES e JURAMA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Eugênio Netto, Número 31, Edifício Mônica, Apartamento 402, Praia do Canto, Vitória-ES. 23923 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVANIR SILVA AMORIM, natural de Rio Pomba-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Procelaria, nº 06, São conrado, Serra-ES e EUZENI CAMILO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Procelaria, nº 06, São conrado, Serra-ES. 08236 2.: CLAUDIO DA SILVA PEDRADA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), artesão, residente na Avenida Tatuí, S/nº, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e DENILSA GUIMARÃES SETUBAL, natural de Vila Velha-ES, com 60 anos de idade, Solteira(o), artesã, residente na Avenida Tatuí, S/nº, Nova Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08237 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 12 de março de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PASSOS SPERANDIO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), coordenador de operação, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES e BARBARA PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 500, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23694 2.: LUIZ RENATO DIAS DAROZ, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1987, Apto 601, Mata da Praia, Vitória-ES e ANDREIA BONADIMAN GOMES, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1987, Apto 601, Mata da Praia, Vitória-ES. 23695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL PEIXOTO SANTOS, natural de Pará de Minas-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Geraldo Bermudes, nº 138, Nova Palestina, Vitória-ES e ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), Assistente de engenharia, residente na Rua São Tiago, nº S/n, Nova Palestina, Vitória-ES. 16968 2.: CARLOS GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5450, Redenção, Vitória-ES e KARINY DE OLIVEIRA BRITO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 5450, Redenção, Vitória-ES. 16969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 12 de março de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial ____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CALOGI - SERRA-ES Faço saber que pretendem se casar: 1.: Liomar Rebuli , brasileiro, solteiro, maior, motorista, natural de Afonso Claudio/ES, nascido em 29/07/1975, residente e domiciliado na Rua sete, s/n, Santiago, Serra-ES, CEP: 29.160-000, e Ana Paula Colli, brasileira, solteira, maior, do lar, natural de Vitória/ES, nascida em 28/03/1991, residente e domiciliada na Rua sete, s/n, Santiago, Serra-ES, CEP: 29.160-000. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 12 de março de 2020. Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala de Registro Civil