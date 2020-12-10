Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 10/12/20

10/12/20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 01:01

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 01:01

Arquivos & Anexos

Proclamas - 10/12/20

Proclamas - 10/12/20
Tamanho do arquivo: 575kb
Baixar

Proclamas - 10/12/20

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO TAVARES, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Itarana, nº 12, Bandeirantes, Cariacica-ES e VERA LÚCIA MOREIRA VENÂNCIO, natural de Pocrane-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itarana, nº 12, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27154 2.: PEDRO PHILIPE VENTURIM DIAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador logistico, residente na Rua Domingos Martins, nº 51, Itanguá, Cariacica-ES e DRIELLEN ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 7, Rio Branco, Cariacica-ES. 27345 3.: JULIANO BARBOSA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Maria Cláudia, LT 120 D 10, Santa Clara, Vila Velha-ES e MARINETE PEREIRA DO CARMO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Aymorés, nº 6, Bela Vista, Cariacica-ES. 27381 4.: AGENOR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, natural de Nova Viçosa-BA, com 59 anos de idade, divorciado(a), pescador, residente na Rua |, nº 20, Campo Belo, Cariacica-ES e ENILZA MARIA SILVÉRIO ROSA, natural de Linhares-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na RUA I, 20, Campo Belo, Cariacica-ES. 27383 5.: DENILSON MENDES VENTURA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Romualdo Martins, nº 40, Alto Lage, Cariacica-ES e BETÂNIA VASCONCELOS HERMES, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Romualdo Martins, nº 40, Alto Lage, Cariacica-ES. 27384 6.: WELDER BRAGANÇA CESARIO, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Lamego, nº 167, Mucuri, Cariacica-ES e THAÍS APARECIDA LIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Lamego, nº 167, Mucuri, Cariacica-ES. 27385 7.: VILMAR ALVES DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de obras, residente na Rua Gustavo Dupp, Nº13 , Vista Mar, Cariacica-ES e DÉBORA SANTIAGO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Gustavo Dupp, Nº13 , Vista Mar, Cariacica-ES. 27386 8.: TIAGO SOUZA DE ARAÚJO, natural de Pedro Canário-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Soldado da polícia militar, residente na Rua Linhares, nº 12, Bandeirantes, Cariacica-ES e BÁRBARA BARROS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Tucano, S/n, São Conrado, Cariacica-ES. 27390 9.: GEON BARROS DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), design gráfico, residente na Rua De Caxias, nº 06, Rosa da Penha, Cariacica-ES e CAMILA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rua De Caxias, nº 06, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27391 10.: GLENILSON REPOSSI ROSA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Moscon, nº 77, Piranema, Cariacica-ES e AQUILAYZA RIBEIRO COELHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente de RH, residente na Rua João Moscon, nº 77, Piranema, Cariacica-ES. 27392 11.: KAILLER SILVA CAETANO JUNIOR, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 09, Apto 1508, Vila Capixaba, Cariacica-ES e RENATA CÔGO MENEGUSSI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), supervisora de gestão de pessoas, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 09, Apto 1508, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxilair de serviços gerais, residente na Rua Trinta e Um, Nº21, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e MARCELA DIAS DA SILVA, natural de Galiléia-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Trinta e Um, nº 21, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 07775 2.: GABRIEL PISSINALI BODART, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Grandas, Aptº 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e MARIA CREMILDA LOPES SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de RH, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 2200, Ed. Grandas, Aptº 201, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07862 3.: RENAN DOS SANTOS BATISTA, natural de Santo André-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Botafogo, nº 210, Dom João Batista, Vila Velha-ES e RAINARA SANTANA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de patologia, residente na Rua Botafogo, nº 210, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 07873 4.: LUÍS CARLOS PEREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Eucalipto, nº 10 B, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e DEUSILAINE ROSA DOS SANTOS, natural de Brasília-DF, com 39 anos de idade, divorciado(a), Vendedora, residente na Rua Eucalipto, nº 10 B, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18568 5.: LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Sete de Setembro, N°370, Apartamento 207, Centro, Vila Velha-ES e ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS, natural de Nova Soure-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), gestora de logistica, residente na Rua Sete de Setembro, Apartamento 207, Nº370, Centro, Vila Velha-ES. 18570 6.: LUCAS JOSÉ DAS NEVES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Gameleira, N° 453, Itapoã, Vila Velha-ES e JULIANE ALMEIDA TOSE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Niterói, nº 65, Itapuã, Vila Velha-ES. 18571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLER DE MATOS KLIPPEL, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Castanheiro, nº 01, Centro da Serra, Serra-ES e ROKSANE CRUZ LANNES, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), analista administrativo, residente na Rua Castanheiro, nº 01, Centro da Serra, Serra-ES. 10403 2.: GERLAN NEVES SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Jequitibá, nº 123, Cidade Pomar, Serra-ES e FRANCISLAINE PEREIRA ALEXANDRINO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Jequitibá, nº 123, Cidade Pomar, Serra-ES. 10580 3.: JOSÉ LUIZ ALVES DA SILVA JÚNIOR, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Coronel Fabriciano, 10, Divinopolis, Serra-ES e FABRÍCIA ROCHA DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Coronel Fabriciano, 10, Divinopolis, Serra-ES. 10581 4.: REINALDO DA SILVA MATOS, natural de Governador Valadares-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Andireva, nº 212, Centro da Serra, Serra-ES e KELEN CAMPOS MIGUEL, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Andireva, nº 212, Centro da Serra, Serra-ES. 10584 5.: SÉRGIO CHAVES MONTEIRO, natural de Nova Viçosa-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Tupi, nº 531, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e RITA VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Camaca-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Tupi, nº 531, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 10588 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ERICK AQUINO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua José Francisco Bertholdo, nº 95, Santos Dumont, Vitória-ES e DAYELLE BARCELAR MATTOSO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua José Francisco Bertholdo, nº 95, Santos Dumont, Vitória-ES. 24373 2.: IGOR LAGUARDIA FARIA, natural de Caratinga-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnico de informática, residente na Rua Carlos Martins, nº 1373, Jardim Camburi, Vitória-ES e PATRICIA FRANÇA TEIXEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Carlos Martins, nº 1373, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24378 3.: SAMUEL MENDES FRANCKLIN, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 44, Bento Ferreira, Vitória-ES e SARA THEOPHILO GRASSI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 44, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24379 4.: SAULO GASPARINI ALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), câmera, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4970, São Pedro, Vitória-ES e LORENZA RODRIGUES GAGO, natural de Conceição da Barra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 971, BL A Apt 402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24380 5.: DOUGLAS RAFAEL TINELLI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 241, Santa Martha, Vitória-ES e BRENDA MARTINS SERRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 241, Santa Martha, Vitória-ES. 24381 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO BRITO DE JESUS, natural de Itapitanga-BA, com 42 anos de idade, Divorciado(a), construtor, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 709, República, Vitória-ES e VILARICE GOMES DO NASCIMENTO, natural de Mucuri-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 709, República, Vitória-ES. 24176 2.: RAFAEL DA COSTA MEDEIROS, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 654, BL 6, AP 302, Residencial Marica, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA FANTIN BAZELATTI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 654, BL 6, AP 302, Residencial Marica, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24178 3.: LUCIANO DOS SANTOS BUECK, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, nº 106, Jardim Camburi, Vitória-ES e CARLA DE PAULA RODRIGUES, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Técnica química, residente na Rua Maria Auxiliadora Gomes Salomão, nº 106, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24179 4.: FRANCINALDO RAMOS VERAS, natural de São Luís-MA, com 49 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 187, Parque Residencial Flamboyants Bloco D Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e KELLEN CATARINA PEREIRA, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, nº 187, Parque Residencial Flambloyants Bloco D Apto 201, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24180 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLLEYVER ALMEIDA CARDOSO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cons. Antonio Saraiva nº 157, Nova Cannã, Teixeira de Freitas-BA e EMILAYNE ALMEIDA VIANA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pst Joao Pedro da Silva nº 122, Ap202, Res Club Aribiri, Ataíde, Vila Velha-ES. 232728806 2.: LUCAS SANDRE RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua das Paineiras, S/nº, Dom João Batista, Vila Velha-ES e CLEICIELLI CASTELO BARBOSA CARNEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Paineiras, S/nº, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232728807 3.: SIMON PHELLIPI SILVA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 541, Santa Rita, Vila Velha-ES e SAMIRA SORIO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 541, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728808 4.: RHANS PAES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), montador lider de andaimes, residente na Rua Cristalina, nº 102, Vale Encantado, Vila Velha-ES e TAIANY BERGAMINI DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Cristalina, nº 102, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232728809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADILSON SANTANA RIBEIRO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida Brasil, Nº S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ELIANA BARBOSA, natural de Afonso Claudio-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Vendedor, residente na Avenida Brasil, Nº S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08635 2.: RODRIGO AMORIM DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS SIQUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, S/nº, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08636 3.: TIAGO DANIEL DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Bandeiras, nº 1507, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SUELEN TEIXEIRA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Avenida Bandeiras, nº 1507, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08637 4.: LEANDRO BARBOSA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 96, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e ALCIMARA DA SILVA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Divorciada(o), Representante comercial autônomo, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 96, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 09 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVARENGA LIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Divorciado(a), taxista, residente na Rua das Amoras, nº 27, Santana, Cariacica-ES e SANDRÉIA DE SOUZA CARDOZO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua das Amoras, nº 27, Santana, Cariacica-ES. 13343 2.: MESSIAS AUGUSTO DE SOUSA, natural de Resplendor-MG, com 56 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro autônomo, residente na Rua Boa Esperança, nº 135, Porto de Santana, Cariacica-ES e GERUZA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 55 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Boa Esperança, nº 135, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13345 3.: ALEXANDRE BATALHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua dos Milagres, nº 7, Nova Esperança, Cariacica-ES e PRISCILA DA SILVA ROGÉRIO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de churrasquinho, residente na Rua dos Milagres, nº 7, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 09 de dezembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS GOMES ALVES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Aristides Netto, N° 15, Casa, Estrelinha, Vitória-ES e BRUNELLY GAMA ARAUJO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Mário Rosendo, N°44, Caixa 1, Bela Vista, Vitória-ES. 17223 2.: JÉFTE DE JESUS GONÇALVES, natural de Porto Seguro-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Beco Antônio de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES e EDERLANE SOARES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Beco Antônio de Oliveira, S/n, Conquista, Vitória-ES. 17224 3.: MAURY SOUZA NERY, natural de Valença-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 180, Santa Tereza, Vitória-ES e HANNATHA RIBEIRO FREITAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de cobrança, residente na Rua Áurea Andrade Cypreste, nº 180, Santa Tereza, Vitória-ES. 17225 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 09 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY ABREU DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Edjalma F. Cunha, S/nº, Centro, Itaóca, Itapemirim-ES e ALESSANDRA APARECIDA SANTEAGO DE ASSIS, natural de Iúna-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua Edjalma F. Cunha, S/nº, Centro, Itaóca, Itapemirim-ES. 14011 2.: JOÃO PAULO TEIXEIRA DELFINO, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 72, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES e JULIANNE DE CASSIAS AMARAL DAS NEVES, natural de Belém-PA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 72, Odin Moreira, Candéus, Itapemirim-ES. 14012 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEVERTON DE JESUS MARCILIO, natural de Fundão-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Av. João Alves Da Motta Junior, Nº 177, Centro, Ibiraçu-ES e ALLICE CORREIA DEVENS, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Av. João Alves Da Motta Junior, Nº 177, Centro, Ibiraçu-ES. 00854 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 09 de dezembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLÉSIO DOS SANTOS BELMOCK, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e ELIZIANE SALVADOR BAHIA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALFREDO BRUNO SIQUEIRA ROSSI, natural de Colatina-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, Serra-ES e NATHALIA REIS RODRIGUES, natural de Ilheus-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), pedagoga, residente na Avenida Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, Serra-ES. 30892 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 09 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO DE SOUZA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua X, nº 40, Campo Verde, Viana-ES e RENATA CORDEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cabeleireira, residente na Rua X, nº 40, Campo Verde, Viana-ES. 07141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 09 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCCA TORRES MAGNAGO, natural de Rio de Janeiro, -RJ, nascido em 13 de abril de 1988, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado no CRG Área Rural, s/n, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Mauricio Magnago e Izabel Rita de Cássia Côrte Torres Batista e BLENDA FERREIRA DE ALMEIDA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 09 de agosto de 1997, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada no CRG Área Rural, s/n, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ruberlei Wagner De Almeida e Antonieta Ferreira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 09 de dezembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados