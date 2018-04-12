PT capixaba organiza caravana para apoiar Lula em Curitiba

O presidente do PT, João Coser, disse que um ônibus levará militantes e dirigentes do partido a Curitiba. Crédito: Gazeta Online

Petistas capixabas estão se articulando para organizar uma caravana para “visitar” Lula, que está preso em Curitiba. Na próxima terça-feira a executiva estadual definirá a data, que deverá ser no começo de maio.

Um ônibus

Segundo o presidente do PT-ES, João Coser, a ideia é fretar um ônibus para levar dirigentes do partido e militantes para participar dos atos que estão acontecendo dentro do perímetro de segurança determinado pela Polícia Federal na capital paranaense.

Milagre?

A Prefeitura de Fundão estuda implantar a tarifa zero nos ônibus municipais. Tarifa zero? Quem vai pagar o custo desse sistema?

Estrutura de Rei

Hoje começam a trabalhar 180 pessoas na preparação do show de Roberto Carlos neste sábado e domingo no Álvares Cabral. Em cada dia de espetáculo serão 300 pessoas, da portaria à assessoria do cantor.

Estrutura de Rei 2

O item segurança está merecendo uma atenção especial: serão 80 em cada dia, no total de 160 homens

Calma, companheiros

Lema da Conferência Estadual dos Bancários que será realizada de 20 a 22 de abril em Nova Almeida: “É hora de perder a paciência”.

Padre Lula e Nunes Lula

Padre Honório e Nunes, os dois deputados do PT, ainda não pediram à Assembleia para incluir o nome “Lula” no seu nome parlamentar.

Cesan em expansão

O governo do Estado quer assumir a coleta e o tratamento de esgoto e a distribuição de água potável dos municípios de Linhares, São Mateus e Aracruz.

Com Bolsonaro

Um vídeo circulando pelas redes sociais mostra o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB) ao lado de Bolsonaro (PSL). O prefeito disse que foi um encontro casual, na última terça-feira, quando ele esteve visitando o Congresso Nacional.

Sem Bolsonaro

“O vídeo foi feito por apoiadores de Bolsonaro, que o espalharam nas redes sociais. Pode ver que no vídeo fico calado. Não comungo com as ideias dele, apesar de Bolsonaro ser uma pessoa muito agradável”, elogia Meneguelli.

Vai atrasar

Por falar no presidenciável, ele não virá mais ao Espírito Santo em abril. A visita deve ser agendada para maio, em data a ser definida.

Lula la, povo cá

Segundo o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-presidente não tem dinheiro para pagar nem a conta de luz. Aqui no Espírito Santo, até que o povo arranja um dinheirinho, mas a EDP/Escelsa dificulta o pagamento.

Tem que ver isso aí

Ontem, às 14h, o novo termômetro digital da Prefeitura de Vitória na Av. Nossa Senhora dos Navegantes marcava 30 graus. Nos aplicativos de temperatura, 27. Tem alguém esquentando ou esfriando o tempo aí.

Aviso à PMV

Os seguintes semáforos estão rebeldes: cruzamento da César Hilal com Leitão da Silva e os dois próximos incluindo o da entrada da Terceira Ponte; em frente à Sesp na Av. Beira-Mar; entre a Capitania dos Portos e o Hortomercado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes.

Aviso aos motoristas

Por favor, quem souber de mais semáforos sem sincronia, envie mensagens para coluna. Vamos ajudar a prefeitura a harmonizar o trânsito.

O canhão é nosso!

Por muito pouco o canhão achado no fundo do mar da Baía de Vitória não foi parar no Museu da Marinha no Rio de Janeiro. Só ficou aqui graças ao empenho do capitão de mar e guerra Sílvio Fernando Ferreira, comandante da Capitania dos Portos.

Onde tudo começou

O convite enviado pela Avianca para o início das operações da empresa no Aeroporto de Vitória traz em destaque uma bela foto do 38º BI. Que fica em Vila Velha.

#caro

Ontem à tarde, o posto na Praia da Costa que estava vendendo o litro da gasolina por

R$ 4,30 reduziu o preço para R$ 4,10.





Alô, postos!

O combustível que o navio trouxe para o Estado chegou mais caro ou mais barato que o anterior?