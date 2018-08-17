Proteção de dados a favor das companhias

Wander Cunha*

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (sigla em inglês GDPR), estabelecido com o objetivo de garantir que a segurança de dados seja uma prioridade em várias esferas, tem gerado discussões significativas ao redor do mundo, principalmente dentro do ambiente corporativo.

Isso acontece principalmente porque o GDPR exige das empresas maior controle sobre os dados que circulam dentro das organizações. Com a nova norma, empresas podem realizar ações para promover maior controle dos dados que circulam dentro de seu ambiente.

Diante desse cenário, empresas não devem entender o GDPR somente como uma imposição, uma tarefa a ser cumprida, mas uma oportunidade de trazer diferencial competitivo. Com a nova norma, podem ser aproveitadas uma série de oportunidades de agregar valor às companhias, como a evolução do relacionamento com clientes e a otimização de processos. Para isso, é necessário seguir quatro fases principais: análise; modelo documental de gestão dos dados; categorização; e gestão e rastreamento de dados no caminho pela empresa.

Internamente, empresas terão benefícios com a gestão de conteúdo mais eficaz, que ajuda a otimizar o uso das informações, diminuindo custos e gerando maior controle sobre os processos de negócio

Apesar de parecer uma tarefa complicada, é necessário começar com pequenos passos, como o CRM. Partindo dessa estrutura, que prioriza as informações vitais para o desenvolvimento do negócio, é possível caminhar até às tecnologias com um nível superior de processamento, como a linguagem neural – que permite classificar, extrair e hierarquizar informações gerando maior controle sobre os dados.

Nesse caminho, é possível obter benefícios significativos. No que diz respeito à relação com os clientes, empresas que conseguirem garantir o domínio e a privacidade dos dados com um modelo 360° poderão coletar os dados de clientes e ter um maior conhecimento sobre eles, sendo capazes de orientá-los de maneira mais assertiva e de aplicar procedimentos de retenção diferenciados.

Internamente, empresas terão benefícios com a gestão de conteúdo mais eficaz, que ajuda a otimizar o uso das informações, diminuindo custos e gerando maior controle sobre os processos de negócio.

O GDPR representa uma oportunidade sem igual para as organizações avaliarem todo o potencial de dados que possuem à sua disposição e gerar maior segurança e produtividade, fidelizando clientes e trazendo maior produtividade para seus processos internos. Companhias brasileiras devem estar atentas para esse novo cenário.

*O autor é diretor no Brasil de uma companhia global de tecnologia