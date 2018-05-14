Promotor do MP: 'Mulheres de PMs eram as líderes do movimento'

O promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Luis Felipe Scalco Simão, conversou com o Gazeta Online e fez uma avaliação do primeiro dia de audiências do processo judicial da greve da Polícia Militar, que acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. Para ele, não há dúvidas que as mulheres dos policiais eram líderes do movimento grevista.
Como o senhor avalia o primeiro dia de audiência?
Os depoimentos das testemunhas de defesa mudaram entendimento do Ministério Público?
Quais próximos passos após a audiência de instrução?
Tem algum prazo de término?
Quais os crimes que os réus estão respondendo no processo?
Para o Ministério Público, como essas mulheres se organizavam?
Como foram os depoimentos de hoje?