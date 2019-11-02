Professor dá aula em cemitério para explicar desigualdade social

E aqui também se percebe nessa cidade que tem desigualdades sociais, como tem a cidade dos vivos. Por exemplo: no cemitério de Santo Antônio, aqui onde estamos, ficam os túmulos opulentos. São túmulos de famílias com alto poder aquisitivo. Existe mármore carrara nesse espaço. Se você for se distanciando do centro, assim como Centro de Vitória, que tem prédios maravilhosos, você vai se distanciando para um segundo plano que está à minha esquerda, onde ficam os de classe média. Os túmulos já não são mais tão opulentos, assim como as casas da cidade de Vitória. Aí você vai para o terceiro e quarto planos, onde estão sepultadas pessoas que vivem na periferia da Grande Vitória. Ou seja, os túmulos da periferia dessa cidade são semelhantes às casas da periferia da Grande Vitória. Aqui é um reflexo, é realmente um espelho dos vivos. Vamos dar um exemplo: aqui tem o cruzeiro neste cemitério chamado “Cruzeiro do mal”. Qual é a cor dele? Preta. E tem outro espaço que já é no centro da cidade, no espaço da Elite desta cidade dos mortos, que é o “Cruzeiro do bem”, qual é a cor? Branca. Então nós estudamos os mortos sim, mas para compreendermos os vivos e ajudamos os vivos a serem pessoas melhores do que já são.