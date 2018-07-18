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Leonel Ximenes

Processos de quilombolas no ES parados por falta de verba

O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás está articulando um grupo de empresas para participar da Rio Oil & Gas, maior encontro do setor na América Latina, em setembro.

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 21:53

Públicado em 

17 jul 2018 às 21:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luísa Torre (interina)
Comunidades quilombolas aguardam a Justiça Crédito: Fabio Vicentini - Arquivo AG
Quinze processos relativos a demarcação de terras de quilombolas estão parados ou andam lentamente por falta de verba para o Incra no Estado desde o ano passado. O Ministério Público Federal no Estado foi à Justiça e obteve decisão que obriga a União a reforçar o orçamento do órgão em 30 dias. Por conta da falta de recursos, o processos de titulação da comunidade Córrego do Chiado, por exemplo, não saiu do lugar desde 2017.
Atividades em risco
As atividades de regularização territorial precisam de R$ 62 mil, mas está previsto o envio de apenas R$ 21,8 mil à superintendência no Espírito Santo este ano. O valor serve para cobrir diárias, combustível, publicações de relatórios, vistoria, avaliação de imóveis, entre outros.
Homenagem justa
O trecho da BR 262 entre a divisa do Espírito Santo com Minas e o entroncamento com a BR 101 deve ganhar o nome de Agesandro Pereira da Costa, ex-presidente da OAB-ES, que morreu em maio, aos 89 anos. O projeto de lei foi protocolado na Câmara Federal pelo deputado Marcus Vicente.
Terra sem placa
Cariacica não possui placas de identificação de ruas. Mas, segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, será feita uma licitação para explorar publicidade em vias públicas. No pacote da publicidade, estão incluídas placas de identificação de ruas.
Conexão lenta
A partir desta semana, a Justiça Eleitoral de Minas Gerais está convocando mesários para as eleições via e-mail. Por aqui seguem as cartas e ligações.
Isto é Brasil
A Copa do Mundo acabou, e o rato que invadiu o gramado de São Januário no jogo entre Vasco e Bahia é a maior prova de que o futebol brasileiro está de volta.
Espaço mais chique
O Detran cedeu um espaço para que os policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito trabalhem no prédio do órgão, na Mata da Praia.
O homem do aço
Benjamin Baptista, presidente da ArcelorMittal do Brasil, será homenageado durante a abertura oficial da Mec Show, que acontece 7 de agosto, no Carapina Centro de Eventos, na Serra.
É comum ver placas que dizem "Cuidado! Cão bravo" por aí. Mas cão nazista é novidade. Será que é uma espécie encontrada apenas em Cariacica? Na dúvida, mantenha distância! Crédito: Marcelo Prest
Mais um dia normal
Treta na Câmara de Vitória por causa do Lei de Diretrizes Orçamentárias. De um lado, o vereador Roberto Martins queria ver aprovadas sete emendas suas. De outro, Vinícius Simões ameaçou processá-lo por Roberto dizer que foi manobra dele realizar a votação das emendas em separado.
Gratuidade estendida
A Assembleia aprovou na terça-feira(17) um projeto de lei que prevê que o período de gratuidade nos estacionamentos públicos e privados para pessoas com deficiência e idosos deve ser o dobro daquele concedido aos demais usuários.
Agora vai...
Ao falar sobre os prazos da obra do Cais das Artes, especialmente sobre sua conclusão em 2020, o secretário de Obras do Estado, Paulo Ruy Carnelli, deu três batidinhas em sua mesa, que é de madeira.
Será que vai?
Paulo Ruy, aliás, afirmou que a obra do centro cultural começa em dezembro, um mês antes do fim do atual mandato de Paulo Hartung.
Cachê gordo
Marechal Floriano vai desembolsar R$ 182 mil com cachês para o Festival Ítalo-Germânico: Maria Cecília & Rodolfo levam R$ 80 mil e a dupla Edson e Hudson, R$ 102,2 mil.
Cachê gordo 2
Já Pedro Canário, no Norte capixaba, vai pagar R$ 120 mil para trazer o cantor Léo Magalhães ao Forró da Tábua Lascada.
Vale manifestar?
A Vale foi notificada na terça-feira(17) e tem cinco dias para se manifestar dentro da ação civil pública que pede que os recursos da renovação da concessão da Vitória-Minas não sejam usados em uma ferrovia do Centro-Oeste.
Contra o relógio
A renovação antecipada da concessão é urgente para a empresa, já que a mudança de governo no ano que vem pode trazer incertezas ou atrasos na negociação.
O espírito da música
Gabriel O Pensador e Gustavo Macacko vão lançar hoje a música “Passaporte Para a Fé” nas plataformas digitais, em homenagem à vida e à obra do capixaba Alexandre Lima, que sofreu um aneurisma em 2013 e desde então está em estado de coma.
Montanha verde e rosa
Ivo Meirelles, ex-presidente da Mangueira, e Mestre Wesley, que comanda a bateria da escola de samba carioca, deram oficina de percussão para 14 participantes no Festival de Inverno de Domingos Martins.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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