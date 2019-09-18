Primeiro candidato à Prefeitura de Castelo é escolhido em convenção

Tenente Sousa será candidato em Castelo pelo Patriotas Crédito: Reprodução/Facebook

Castelo, no Sul do Estado, foi definido em convenção, nesta segunda-feira (16). O partido Patriota escolheu os nomes de Tenente Sousa e Mateus Delesposte, ambos da mesma sigla, para concorrer aos cargos de prefeito e vice do município. O novo pleito acontecerá no dia 27 de outubro. O primeiro candidato à Prefeitura de, no Sul do Estado, foi definido em convenção, nesta segunda-feira (16). O partido Patriota escolheu os nomes de Tenente Sousa e Mateus Delesposte, ambos da mesma sigla, para concorrer aos cargos de prefeito e vice do município. O novo pleito acontecerá no dia 27 de outubro.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o recurso do então prefeito, Luiz Carlos Piassi (MDB), em um processo de suspensão dos direitos políticos, por improbidade administrativa. A cidade vai passar por novas eleições porque o

O candidato do Patriota disse que buscará modelos de gestão que deram certo no Brasil, ouvindo as comunidades. "A política tradicional já era. É hora de abaixarmos as bandeiras de partidos e as paixões ideológicas para levantar a bandeira da cidade. Precisamos implantar aqui um modelo de gestão moderno e democrático, que seja rápido para identificar necessidades e dinâmico para construir soluções."

Tenente Sousa tem 35 anos, é formado em Direito e professor em cursos da polícia. Antes da Polícia Militar, ele trabalhou na Procuradoria Municipal em Vitória e na Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano em Cariacica. O vice, também filiado ao Patriota, Mateus Delesposte é professor aposentado e ex-vereador.

OUTROS CANDIDATOS

vereador Domingos Fracaroli (PSDB), que está no comando do município desde a cassação de Piassi, é um dos que está à disposição do partido para o pleito. "A nossa convenção vai ser neste dia 20 e eu sou o pré-candidato a prefeito com um vice do PDT, o vereador Éverton Zanuncio Malheiros", revelou Fracaroli. Outros partidos ainda não realizaram convenções oficiais, mas já indicaram os possíveis nomes para entrar na disputa. O presidente da Câmara,de Piassi, é um dos que está à disposição do partido para o pleito. "A nossa convenção vai ser neste dia 20 e eu sou o pré-candidato a prefeito com um vice do PDT, o vereador Éverton Zanuncio Malheiros", revelou Fracaroli.

Ex-prefeito do município, Jair Ferraço (PSD) também estará na disputa para prefeito, ainda sem confirmar o nome do vice. "Nossa convenção será no sábado, dia 21, e lá iremos definir o vice, é sempre assim."

O PSB, que foi derrotado por Piassi no pleito de 2016, com a candidatura do ex-vereador Júlio César Casagrande (PSB), conhecido por Cesinha, está analisando os nomes para entrar na disputa eleitoral. Cesinha, irmão do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), disse que não será candidato e que o nome será definido em convenção nesta sexta-feira (20).

Sábado (21) é o último dia para realizar as convenções partidárias com a deliberação das coligações e escolhas de candidatos.

AGENDA

A data do pleito foi marcada pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e divulgada neste mês pelo desembargador Annibal de Rezende Lima. Os moradores de Castelo, vão escolher os novos prefeito e vice-prefeito do município no dia 27 de outubro. Deverão comparecer às urnas do município 28.377 eleitores. . Os moradores de Castelo, vão escolher os novos prefeito e vice-prefeito do município no dia 27 de outubro. Deverão comparecer às urnas do município 28.377 eleitores.

ENTENDA O CASO

O prefeito com diploma cassado, Luiz Carlos Piassi (MDB), foi condenado por improbidade administrativa. O processo transitou em julgado, ou seja, esgotou as chances de recursos, em 2013. Com o revés, ele não poderia disputar a eleição porque ficou com os direitos políticos suspensos. Mesmo assim, amparado por uma decisão liminar (provisória), conseguiu concorrer e venceu o pleito de 2016.

ele afirmou que não vai recorrer da decisão. Mas essa liminar caiu logo, antes da chamada diplomação dos eleitos. É o ato por meio do qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente escolhidos pelo povo e estão aptos à posse. Piassi foi diplomado mesmo assim. Após o julgamento do TSE,