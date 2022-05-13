Rede Gazeta premia ações sustentáveis do Norte ao Sul do Estado

Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022 Crédito: Divulgação

Se você tem algum projeto que ajude na proteção, recuperação e preservação do meio ambiente, não pode perder essa oportunidade! Faça aqui a sua inscrição

Serão premiadas as categorias Escola de Ensino Fundamental ao Médio, Ensino Superior, Sociedade Civil, Produtor Rural, Empresa e Poder Público.

Poderão concorrer moradores dos 14 municípios da área de cobertura da TV Gazeta, no Norte, das 21 cidades cobertas pela emissora no Noroeste e das 28 cidades do Sul. Todos os projetos vão passar pela avaliação de uma banca examinadora. Confira o regulamento:

Arquivos & Anexos Regulamento Prêmio Biguá Regiões Norte e Noroeste As inscrições para o Prêmio Biguá já estão abertas e vão até o dia 29 de julho. Saiba como fazer para se inscrever Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

Arquivos & Anexos Regulamento Prêmio Biguá Região Sul As inscrições para o Prêmio Biguá já estão abertas e vão até o dia 29 de julho. Saiba como fazer para se inscrever Tamanho do arquivo: 637kb Baixar

Para se inscrever no Prêmio Biguá Norte e Noroeste: você pode entregar o projeto impresso na Agência do Sicoob mais próxima; em qualquer unidade do Incaper; na Regional da Rede Gazeta Norte e Noroeste; ou até mesmo realizar a inscrição de forma on-line pelo site. Também serão aceitas inscrições através do whatsapp (27) 99974-6356 - Norte e (27) 99867-6477 - Noroeste.

Já no Prêmio Biguá Sul você pode entregar o projeto impresso na sede da TV Gazeta Sul e no escritório do Incaper da sua cidade, pelo site e também pelo whatsapp (28) 99885-7131.

Os primeiros lugares das categorias Práticas Sustentáveis (Escolares Ensino Fundamental ao Médio) e Práticas Sustentáveis Escolares (Ensino Superior-Instituições Públicas e Privadas) receberão o Troféu Biguá e o valor de R$ 2.000,00, cada um. Já os vencedores da categoria Sociedade Civil (ONGs, fundações comunitárias, associações, institutos e pessoas físicas) e Produtor Rural ganham Troféu Biguá e o valor de R$ 2.500,00, cada um. Os primeiros colocados das categorias Empresas e Poder Público levam o Troféu Biguá.

A premiação acontecerá no dia 14 de setembro, no Norte; e no dia 15, do mesmo mês, no Noroeste e no Sul. Este ano o tema do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2022 é “É tempo de plantar boas ideias”.

Segundo os diretores das Regionais Norte, Noroeste e Sul da Rede Gazeta, as expectativas para este ano são excelentes.

"Em 2021, primeiro ano do projeto nas regiões, já tivemos uma participação muito positiva em quantidade e qualidade das iniciativas inscritas. Na segunda edição, com o prêmio mais conhecido e podendo fazer o lançamento em um evento presencial, onde será abordada a Década da Restauração, instituída pela ONU, as expectativas são ainda maiores" Maria Helena Vargas - Diretora das Regionais Norte e Noroeste da Rede Gazeta

"O Prêmio Biguá ele vem ganhando forças a cada ano, e em 2022 as expectativas são as melhores. Com o tema “É tempo de plantar boas ideias” vamos fomentar esse cuidado com o meio ambiente e impulsionar as pessoas a fazer o melhor para o mesmo" Bruno Passoni - Diretor da Regional Sul da Rede Gazeta

Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2022 Norte, Noroeste e Sul

Inscrições para o prêmio: até 29 de julho (Regiões Norte e Noroeste) 12 de agosto (Região Sul)

até 29 de julho (Regiões Norte e Noroeste) 12 de agosto (Região Sul) Quem pode se inscrever: poderão participar os moradores dos municípios do fazem parte das áreas de cobertura das TVs Gazeta Norte, Noroeste e Sul.



poderão participar os moradores dos municípios do fazem parte das áreas de cobertura das TVs Gazeta Norte, Noroeste e Sul. Canais de inscrição: você pode entregar o projeto impresso na agência do Sicoob mais próxima; na Regional Norte ou Noroeste; ou até mesmo realizar a inscrição de forma online pelo site. Também serão aceitas inscrições por meio do Whatsapp (27) 99974-6353 (Norte) e (27) 99867-6477 (Noroeste) Já na região Sul o projeto impresso pode ser entregue na sede da TV Gazeta Sul, no escritório do Incaper da sua cidade, no site ou também no whatsapp (28) 99885-7131.



Confira as fotos do lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Colatina

Prêmio Biguá de Sustentabilidade - Noroeste

Confira as fotos do lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Linhares

Prêmio Biguá de Sustentabilidade - Norte

Confira as fotos do lançamento do Prêmio Biguá de Sustentabilidade em Cachoeiro de Itapemirim