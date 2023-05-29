Rede Gazeta lança 12ª edição de premiação de ideias sustentáveis

Engenheiro e Conselho Diretor do Instituto Terra, Henrique Lobo, será o palestrante do evento

Com o tema "Persistir em um futuro verde é preciso", o evento irá discutir como a implementação de simples ações podem gerar bons frutos no futuro.

Na data, quem enriquece o debate sobre o clima, os recursos hídricos e as ações de restauração dos solos é o engenheiro agrônomo e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Conselho Diretor do Instituto Terra, Henrique Lobo.