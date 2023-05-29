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Prêmio Biguá

Rede Gazeta lança 12ª edição de premiação de ideias sustentáveis

Lançamento do 12ª edição do Prêmio Biguá é nesta terça-feira (30). Objetivo é mobilizar a sociedade e celebrar ações de sucesso na proteção, recuperação, preservação do meio ambiente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2023 às 15:11

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 15:11

Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi lançado nesta quinta-feira
Engenheiro e Conselho Diretor do Instituto Terra, Henrique Lobo, será o palestrante do evento  Crédito: Beatriz Caliman
Nesta terça-feira (30) serão abertas as inscrições do 12ª edição do Prêmio Biguá, promovido pela Rede Gazeta. O evento que reúne ambientalistas e gestores públicos, acontece em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a partir das 8h30. O objetivo é mobilizar a sociedade e celebrar ações de sucesso na proteção, recuperação, preservação do meio ambiente.
Com o tema "Persistir em um futuro verde é preciso", o evento irá discutir como a implementação de simples ações podem gerar bons frutos no futuro.
Na data, quem enriquece o debate sobre o clima, os recursos hídricos e as ações de restauração dos solos é o engenheiro agrônomo e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e Conselho Diretor do Instituto Terra, Henrique Lobo.
Assim como nas outras edições, agricultores, prefeituras, escolas, sociedade civil, empreendedores ambientais e os institutos de ensino superior podem se inscrever com seus projetos sustentáveis. As inscrições são feitas no site www.agazeta.com.br ou no whatsapp (28) 99885-7131. As inscrições vão até o dia 31 de julho deste ano.

EVENTO

  • Lançamento do Prêmio Biguá
  • Horário: 8h30
  • Local: Sest Senat, Cachoeiro de Itapemirim

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