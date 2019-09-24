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Oitava edição

Prêmio Biguá reconhece iniciativas sustentáveis no Sul do ES

Desde 2012 a premiação reconhece iniciativas que visam proteger, recuperar, preservar e cuidar dos recursos naturais. Este ano o evento será realizado nesta quinta-feira (26)

Publicado em 

24 set 2019 às 10:58

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 10:58

Não é novidade que o meio ambiente precisa de ações que garantam a sua conservação. Ao longo dos anos, grandes perdas já foram constatadas e a sociedade é uma importante ferramenta na luta pela  preservação.
>Ações de sustentabilidade serão premiadas no Prêmio Biguá
No Sul do Estado, a TV Gazeta Sul realiza, desde 2012, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade que reconhece iniciativas, que visam proteger, recuperar, preservar e cuidar dos recursos naturais. O evento de premiação, deste ano, será realizado nesta quinta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim.
São premiados projetos sustentáveis em diferentes categorias e este ano o Prêmio cresceu, agregando novos seguimentos. Além das ações desenvolvidas pela prefeitura municipal, por produtores rurais, escolas de ensino fundamental, sociedade civil e ensino superior, empreendedores ambientais também puderam participar. 
Para a diretora da Regional Sul, Maria Helena Vargas, a oitava edição tem inspirado a sociedade sul capixaba a desenvolver e aprimorar ações em prol do meio ambiente. "A cada edição somos surpreendidos com novas iniciativas e até mesmo provocados a incluir novas categorias. Em 2019, por exemplo, temos duas novas categorias: ensino superior e empreendedor ambiental", conta Vargas.
>TV Gazeta divulga ganhadores do Prêmio Biguá em Cachoeiro de Itapemirim
A preservação ambiental, ressalta a diretora regional, é pauta sempre presente nas ações da TV Gazeta Sul. "Atenta à degradação das bacias hidrográficas na região sul, em 2004 foi realizada a primeira Expedição na bacia do Rio Itapemirim, formada por um grupo de especialistas e de uma equipe de jornalistas. Nos anos seguintes, diversas matérias mostraram o agravamento da situação e a necessidade de se criar uma nova consciência em relação ao uso dos recursos naturais. O assunto tem sido pauta permanente na emissora e culminou com uma nova edição da expedição em 2019", lembra.
Inscrições
No total, foram 59 projetos inscritos que passaram pela avaliação de uma banca julgadora, composta por engenheiros florestais e agrônomos, ambientalistas e profissionais da área. São eles: Augusta Gonçalves (engenheira florestal e analista ambiental do ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), José Arnaldo Alencar (engenheiro agrônomo e diretor técnico do Instituto Pacto Pelas Águas), Dalva Ringuier (cientista social e ambientalista) e Ronaldo Alemães Stephanato (engenheiro agrônomo e coordenador responsável pela Regional Central Sul do Incaper).

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