Prêmio Biguá reconhece iniciativas sustentáveis no Sul do ES

Não é novidade que o meio ambiente precisa de ações que garantam a sua conservação. Ao longo dos anos, grandes perdas já foram constatadas e a sociedade é uma importante ferramenta na luta pela preservação.

Prêmio Biguá de Sustentabilidade que reconhece iniciativas, que visam proteger, recuperar, preservar e cuidar dos recursos naturais. O evento de premiação, deste ano, será realizado nesta quinta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. No Sul do Estado, a TV Gazeta Sul realiza, desde 2012, oque reconhece iniciativas, que visam proteger, recuperar, preservar e cuidar dos recursos naturais. O evento de premiação, deste ano, será realizado nesta quinta-feira (26), em

São premiados projetos sustentáveis em diferentes categorias e este ano o Prêmio cresceu, agregando novos seguimentos. Além das ações desenvolvidas pela prefeitura municipal, por produtores rurais, escolas de ensino fundamental, sociedade civil e ensino superior, empreendedores ambientais também puderam participar.

Para a diretora da Regional Sul, Maria Helena Vargas, a oitava edição tem inspirado a sociedade sul capixaba a desenvolver e aprimorar ações em prol do meio ambiente. "A cada edição somos surpreendidos com novas iniciativas e até mesmo provocados a incluir novas categorias. Em 2019, por exemplo, temos duas novas categorias: ensino superior e empreendedor ambiental", conta Vargas.

A preservação ambiental, ressalta a diretora regional, é pauta sempre presente nas ações da TV Gazeta Sul. "Atenta à degradação das bacias hidrográficas na região sul, em 2004 foi realizada a primeira Expedição na bacia do Rio Itapemirim, formada por um grupo de especialistas e de uma equipe de jornalistas. Nos anos seguintes, diversas matérias mostraram o agravamento da situação e a necessidade de se criar uma nova consciência em relação ao uso dos recursos naturais. O assunto tem sido pauta permanente na emissora e culminou com uma nova edição da expedição em 2019", lembra.

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