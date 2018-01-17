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  • Prefeitura resolve vender Saldanha por um valor menor: R$ 3,5 milhões
Leonel Ximenes

Prefeitura resolve vender Saldanha por um valor menor: R$ 3,5 milhões

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 15:33

Públicado em 

17 jan 2018 às 15:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prédio histórico do Saldanha da Gama fica ao lado da Baía de Vitória, na entrada do Centro da Capital Crédito: Gazeta Online
A Prefeitura de Vitória resolveu vender a sede do clube Saldanha da Gama por um preço menor que o desejado inicialmente. Por não ter encontrado comprador para os R$ 5 milhões pedidos no ano passado, novo edital de licitação será lançado na semana que vem no valor de R$ 3,5 milhões.
A secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explica à coluna que se esse novo valor não atrair interessados, o prédio histórico será oferecido ao Sesc-ES, que anteriormente manifestou interesse na aquisição do Saldanha pelos R$ 3,5 milhões reavaliados.
Mas Lenise ressalta que quem comprar o clube, com área total de 4 mil metros quadrados,  terá que transformar o espaço num centro cultural da cidade, com livraria, café e pequenos comércios. Um museu da colonização também está sendo cogitado.
Com o recurso da venda do Saldanha, a prefeitura vai reformar o Mercado da Capixaba, outro prédio histórico subutilizado e em estado precário no Centro. A obra do mercado está orçada em pouco mais de R$ 2 milhões. O saldo da venda do clube será investido em outros equipamentos culturais da Capital. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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