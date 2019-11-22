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Leonel

Prefeito de Colatina diz que vetará aumento salarial dele e dos vereadores

Câmara reajustou salário em 70% para vigorar a partir de 2021;  vereadores receberiam R$ 7 mil e prefeito, R$ 12 mil

Públicado em 

22 nov 2019 às 14:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Meneguelli prometeu manter o reajuste no salário dos servidores municipais e dos professores de Colatina Crédito: Divulgação
Em um áudio de uma conversa com um interlocutor que foi parar nas redes sociais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), afirmou hoje (22) que vai vetar o projeto de lei que concede aumento salarial dele e dos 15 vereadores, aprovado pela Câmara Municipal. O prefeito adiantou, entretanto, que vai sancionar o reajuste de 5% no salário dos servidores públicos e prometeu enviar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para aumentar o salário dos professores da rede municipal de ensino.
Na última segunda-feira (18), os vereadores aumentaram os próprios salários em 70% e ainda criaram o 13º salário para vereadores, prefeito e vice-prefeito - Meneguelli promete vetar esse item também. Com o aumento, o salário do vereador em Colatina passaria para R$ 7 mil e o do prefeito para R$ 12 mil, a partir de 1º de janeiro de 2021, com a nova legislatura.
O prefeito de Colatina recebe de salário atualmente R$ 9.901 (bruto) e os vereadores, R$ 3,9 mil (bruto).
Os professores em Colatina passarão a receber o piso salarial nacional do magistério, atualmente no valor de R$ 2.557,74, no ano que vem.
"Não é o prefeito que está dando o aumento, isso compete aos vereadores. Não posso impedir o vereador de fazer o que ele quer. O eleitor, sim, que tira ou não tira o vereador. Sou contra qualquer aumento que se dá a si próprio"
Sérgio Meneguelli - Prefeito de Colatina

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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