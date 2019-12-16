Poucas&Boas: O presidente da Assembleia gosta de uma propaganda...

A propaganda adesivada na entrada da Assembleia Crédito: Bia Seixas

O presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), mandou instalar na entrada principal do Legislativo uma imensa propaganda do prêmio de primeiro lugar em atendimento ao público que a Casa recebeu da Unale, a União dos Legislativos Estaduais. A entidade é aquela mesma que recebe recursos todos os anos das Assembleias. A do Espírito Santo, por exemplo, repassou R$ 273 mil para a Unale em 2019.

CADÊ A NOSSA COMPANHIA DA PM?

Representantes da Polícia Militar foram convocados, mas não compareceram, nesta segunda-feira (16) à reunião extraordinária da Comissão de Segurança da Assembleia para discutir os destinos da 3ª CIA (Praia do Canto) do 1º Batalhão (Vitória) da PM. A estrutura da unidade, que ficava próxima ao antigo campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, está com problemas.

VISTORIA NO BATALHÃO

O colegiado aprovou uma vistoria no local onde essa companhia está instalada atualmente, no 1º Batalhão, em Maruípe, que será realizada nesta terça-feira, às 9h. Onze bairros estão na área de influência da 3ª CIA da PM.

VAPT-VUPT

A Assembleia aprovou hoje o orçamento do Estado (R$ 19 bilhões) em apenas 4min02s, bem menos tempo que levou a eleição da Mesa Diretoria. Desta vez, ninguém reclamou.

SE A MODA PEGA...

Vinte vereadores suspeitos de corrupção tiveram suas prisões decretadas em Uberlândia, MG. Deve ser triste viver numa cidade e num Estado que tem parlamentar corrupto, né?

EUCLÉRIGO DE VOLTA

Euclério Sampaio, que andava meio quietinho como membro da bancada governista, voltou hoje aos velhos tempos atacando com virulência o chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

DESCANSO MERECIDO

Depois de muitos anos de trabalho na Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça, a jornalista Andréa Resende se aposentou. “Temos que ter garra para iniciar e seguir a vida profissional, mas também temos que saber a hora de parar e deixar para os novos que aqui estão”, ensina.

NOVA DELEGACIA DA PRF EM LINHARES

A Eco101 entrega nesta quarta-feira (18) para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a nova Delegacia Administrativa em Linhares, a maior do Espírito Santo. A unidade, que foi construída em dez meses, custou R$1,4 milhão, e foi bancada com recursos da concessionária conforme previsto no contrato de concessão. A estrutura fica no quilômetro 152,9.

ALÔ, PROFESSOR!