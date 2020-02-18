Poucas&Boas: MUG chama a torcida para um lado, Boa Vista  para o outro

Mestre-sala e porta bandeira da Boa Vista desfilam no Sambão Crédito: Vitor Jubini

Apontadas como as favoritas no Carnaval de Vitória 2020, a Boa Vista e a MUG apostaram em tendências diferentes para apuração desta quarta-feira (19). Enquanto a agremiação de Vila Velha convidou os torcedores para, a partir das 15h, se concentrarem na quadra da escola para acompanhar a apuração das notas dos jurados, a representante de Cariacica convocou os adeptos para vestirem a camisa da agremiação no próprio local da apuração, no Sambão do Povo.

BOA VISTA ARRANCA PARA O BI

A Boa Vista, por sinal, sai na frente para a conquista do bi. Foi a única escola que não perdeu pontos por descumprimento do regulamento. A rival MUG foi penalizada com 0,5 por ter estourado o tempo de desfile.

COINCIDÊNCIA BOA

A Delegacia de Goiabeiras, agora comandada pelo ex-delegado-geral da PC Guilherme Daré, recebeu diversas benfeitorias ao longo da gestão dele. Houve investimento em tecnologia e reforma da estrutura.

FUTEBOL, CERVEJA E NEGÓCIOS

Bar e restaurante de temática esportiva, dentro do Shopping Vitória, se transformou em ponto de encontro de negócios e conversas de políticos. As confabulações começam às 11h30.

TECNOLOGIA E FUTEBOL NO ENGARRAFAMENTO

Hoje (18), no começo da noite, no meio do trânsito da Terceira Ponte, um amigo enviou a outro o lance do gol do Neymar por GIF, no jogo entre Borusia Dortmund e PSG, pela Liga dos Campeões. É tecnologia para ajudar a acompanhar o jogo até nas condições mais extremas.

AMANHÃ SAI O RESULTADO DO BOLSA-ATLETA

A Secretaria Estadual de Esportes (Sesport) divulga nesta quarta a relação com os atletas contemplados no Bolsa-Atleta 2019. São 124 atletas selecionados que terão direito a receber bolsa financeira mensal de R$ 500 a R$ 4 mil. As categorias são estudantil, nacional, internacional e olímpico. A coluna adianta: Alison e Bruno Schimidt estarão contemplados com o auxílio.

QUESTÃO DE IMAGEM

Os deputados Amaro Neto (federal) e Marcelo Santos (estadual), apontados como candidatos a prefeito de Vitória e Cariacica, têm investido em vídeos e aprimorado suas produções.

BOLA DE NEVE DE INFRAÇÕES

Os fiéis de uma igreja evangélica aberta há pouco tempo na Avenida Leitão da Silva estão fazendo feio e parando seus veículos na via, atrapalhando o trânsito e causando congestionamento.

CRISE NO SERVIÇO MÉDICO-LEGAL DE COLATINA

O deputado colatinense Renzo Vasconcelos se reuniu com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, para discutir a grave situação do Serviço Médico-Legal (SML) de Colatina. Tem havido falta de servidores por lá e o quadro é caótico.

CRISE NO SERVIÇO MÉDICO-LEGAL DE COLATINA 2

Sobre Colatina, o presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, deputado Danilo Bahiense (PSL), apresentou ao secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, nomes de três servidores comissionados exonerados, com mais de uma década de serviços em Colatina, que poderiam estar trabalhando lá. E lembrou da necessidade urgente de se recrutar médicos legistas para os SMLs.

ALÔ, BRASIL!