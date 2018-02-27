Ponto em frente à Assembleia Legislativa terá duas baias

Ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa: travessia será mais rápida e segura. Crédito: Gazeta Online

A atual baia de ônibus em frente à Assembleia Legislativa será extinta e no local serão construídos dois novos recuos para os coletivos: um de 100 metros, com capacidade para abrigar até oito veículos do sistema Transcol, e outro de 53 metros, que poderá receber até quatro ônibus do sistema municipal de Vitória.

Travessia segura

A calçada em frente à Assembleia também ficará mais larga, eliminando-se duas faixas entre a ilha de apoio e a calçada da Ales, obstáculos que o pedestre tem que transpor para atravessar a Av. Américo Buaiz. Ou seja, o tempo que as pessoas ficarão nas faixas de rolamento será bem menor, o que dará mais segurança à travessia.

A obra

As baias, que custarão R$ 200 mil, vão começar a ser construídas amanhã pelo Shopping Vitória, como forma de compensação urbanística do centro comercial com a PMV. A reforma e ampliação da calçada ficará a cargo da prefeitura.

República Velha

Do deputado Sandro Locutor (Pros) ao justificar o voto favorável à PEC da Transparência, do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD): “Muito bom o projeto do nosso coronel Enivaldo dos Anjos...”

Destucanizou

Na vida real, concreta, Sérgio Majeski já deixou o PSDB. Ontem, por exemplo, sua assessoria divulgou a agenda do deputado sem fazer menção ao partido dele.

Homenagem

Os vereadores de Vitória criaram ontem a Comenda Chrisógono Teixeira da Cruz. O objetivo é homenagear arquitetos e engenheiros da cidade.

A intervenção

O governador Hartung diz que, por princípio democrático, não é simpático a intervenções. Mas no caso do Rio de Janeiro, ele aponta dois aspectos que precisam ser observados: a necessidade de um plano de ação e o fim da omissão do governo central com a área de segurança.

As tarefas

“Em relação ao plano, tem que ser definido o que será feito com as polícias e os presídios e a necessidade de diálogo com a juventude das áreas mais pobres e violentas do Rio de Janeiro”, analisa PH.

O perfil do general

De um capixaba que conheceu de perto o general Braga Netto, sobre o perfil do interventor na Segurança no Rio de Janeiro: “Uma pessoa acessível e simpática, um militar muito convicto. Mas deve ter problemas no relacionamento com a imprensa”.

Por partes

A Prefeitura de Vila Velha convida para ato de “nomeação” do secretário de Finanças do município. Será que terá outra solenidade para a posse?

Chegaram

Duas ecobalsas, de 100 lugares cada uma, já estão em Vitória. Elas chegaram navegando do Rio de Janeiro depois do carnaval e estão sendo equipadas na Ilha da Fumaça e à espera da vistoria de certificação, que deverá ser realizada nesta segunda-feira.

O projeto

A entrada em operação das duas balsas, que vai ligar a Praça do Papa, em Vitória, até a Prainha de Vila Velha, será definida hoje, às 17h, numa reunião de apresentação do projeto na PMV com a participação do prefeito Luciano Rezende, os empresários do sistema e representantes comunitários.

Ampliação

A empresa Ecobalsas pretende operar também o transporte de passageiros com outras oito balsas (entre 40 e 80 lugares) e dez ecotáxis (oito lugares). Os terminais de embarque e desembarque estão em processo de registro na Antaq, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Culpa dos russos?

A Câmara de Vereadores de Anchieta sofreu um “ataque virtual”. Dizem que tem gente lá toda orgulhosa por ser alvo de uma ação tão moderna.

De olho

Deputados, o governador presta contas hoje; e vocês, e o governador também, vão prestar contas em outubro.

Passa depois

Morador de Vitória reclama que não conseguiu denunciar um flagrante de lançamento de esgoto na rede pluvial feito por funcionários de uma empresa privada que desentupiam uma fossa séptica em Jardim da Penha. Segundo ele, porque ninguém trabalha na prefeitura antes do meio-dia.

Promoção

Luíza Gomes, a capixaba que “fumou” R$ 50, foi nomeada delegada no Pará. Imagine se fossem R$ 100? A moça seria desembargadora.

Alô, DER-ES!