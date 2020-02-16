Piedade causa no Sambão com papa Francisco levando a bandeira LGBT

Papa Francisco da Piedade, com a bandeira LGBT, arrancou aplausos do públicoCrédito: Fernando Madeira
O público delirou com o gesto do destaque da Piedade que representou o papa Francisco no Sambão do Povo, na abertura do desfile das escolas do Grupo Especial do carnaval capixaba. O "santo padre" carregava na batina uma bandeira do movimento LGBT e ao longo da apresentação da escola a exibia para o público, que vibrou muito. O governador Casagrande, que assiste ao desfile neste sábado (15) ao lado da pista, aplaudiu com força. É cor, é democracia, é diversidade, é carnaval!
DEPUTADA PETISTA VEIO EM CADEIRA DE RODAS
Muita aplaudida também foi a deputada Iriny Lopes (PT) que, mesmo machucada na perna, veio à frente da velha-guarda numa cadeira de rodas. O prefeito Luciano Rezende (Cidadania), ao lado da pista, aplaudiu efusivamente a petista. Só o carnaval para unir os contrários.
CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CHAVES NÃO TEVE O GOVERNADOR
O governador não participou da tradicional entrega das chaves da cidade ao Rei Momo. Casagrande (PSB) chegou atrasado, quando a Piedade já evoluía na avenida.
REPRESENTANTE DELE MESMO
O vereador Denninho Silva (Cidadania), colado ao prefeito, foi anunciado como representante da Câmara de Vitória na cerimônia. A coluna ouviu dois outros parlamentares, e ambos disseram que não se lembram de a CMV ter escolhido representante algum para a cerimônia. Então, tá combinado.
MANIA DE GRANDEZA
Em seu discurso, o presidente da Liga das Escolas de Samba, Edvaldo Teixeira, disse para o Sambão ouvir: "O Carnaval de Vitória não deixa nada a desejar ao de Rio e São Paulo". Gente, deixa pra lá, vamos acreditar... O cara é gente-boa.
O DEPUTADO QUE FICOU DOCE
Na hora de elogiar os deputados que apoiam o carnaval do ES, o presidente de Liesge citou o presidente da Assembleia, Erick "Musse". #Mussonafolia
DEZ, NOTA DEZ!
O comando da PM no Sambão comemorava: na primeira noite de desfile, a do Grupo de Acesso, não houve uma ocorrência policial sequer no entorno da passarela do samba. Que maravilha!
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA ESTÁ NA FOLIA
Por falar nisso, o secretário estadual da Segurança, o carioca Roberto Sá, apareceu para ver o desfile. Estava aliviado depois daquela sexta-feira infernal em Vitória. O moço merece um descanso; a população, também.
CERVEJA 1 X 0 DENGUE
Da Vitória (Cidadania) apareceu para ver as escolas de samba. O deputado federal disse à coluna que estava com dengue, mas ele mesmo parece que ia tomar um "remédio" para acabar com a doença: "Hoje já dá pra tomar uma cervejinha", comemorou. A coluna apoia.
BLOCO DOS APERTADOS
Os foliões que precisaram fazer xixi tiveram que ser criativos. A falta de banheiros químicos na concentração exigiu malabarismo. Infelizmente sobrou para os canteiros.
CASA CHEIA NO SAMBÃO
O site de vendas de ingressos do Carnaval de Vitória avisou desde cedo: estava tudo esgotado.
O PROBLEMA DO SANTO ESTÁ NA ESQUERDA
O braço esquerdo da alegoria de São Francisco parecia que ia cair. O responsável pela obra na Piedade disse que a escola teve dificuldade na hora de fixar o membro do santo mais gente-boa da Igreja Católica.
ALÔ, UNIDOS DO ESPÍRITO SANTO!
Que tal nosso Estado ter sempre a alegria e a união do carnaval?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.