Piedade causa no Sambão com papa Francisco levando a bandeira LGBT

Papa Francisco da Piedade, com a bandeira LGBT, arrancou aplausos do público Crédito: Fernando Madeira

O público delirou com o gesto do destaque da Piedade que representou o papa Francisco no Sambão do Povo, na abertura do desfile das escolas do Grupo Especial do carnaval capixaba. O "santo padre" carregava na batina uma bandeira do movimento LGBT e ao longo da apresentação da escola a exibia para o público, que vibrou muito. O governador Casagrande, que assiste ao desfile neste sábado (15) ao lado da pista, aplaudiu com força. É cor, é democracia, é diversidade, é carnaval!

DEPUTADA PETISTA VEIO EM CADEIRA DE RODAS

Muita aplaudida também foi a deputada Iriny Lopes (PT) que, mesmo machucada na perna, veio à frente da velha-guarda numa cadeira de rodas. O prefeito Luciano Rezende (Cidadania), ao lado da pista, aplaudiu efusivamente a petista. Só o carnaval para unir os contrários.

CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CHAVES NÃO TEVE O GOVERNADOR

O governador não participou da tradicional entrega das chaves da cidade ao Rei Momo. Casagrande (PSB) chegou atrasado, quando a Piedade já evoluía na avenida.

REPRESENTANTE DELE MESMO

O vereador Denninho Silva (Cidadania), colado ao prefeito, foi anunciado como representante da Câmara de Vitória na cerimônia. A coluna ouviu dois outros parlamentares, e ambos disseram que não se lembram de a CMV ter escolhido representante algum para a cerimônia. Então, tá combinado.

MANIA DE GRANDEZA

Em seu discurso, o presidente da Liga das Escolas de Samba, Edvaldo Teixeira, disse para o Sambão ouvir: "O Carnaval de Vitória não deixa nada a desejar ao de Rio e São Paulo". Gente, deixa pra lá, vamos acreditar... O cara é gente-boa.

O DEPUTADO QUE FICOU DOCE

Na hora de elogiar os deputados que apoiam o carnaval do ES, o presidente de Liesge citou o presidente da Assembleia, Erick "Musse". #Mussonafolia

DEZ, NOTA DEZ!

O comando da PM no Sambão comemorava: na primeira noite de desfile, a do Grupo de Acesso, não houve uma ocorrência policial sequer no entorno da passarela do samba. Que maravilha!

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA ESTÁ NA FOLIA

Por falar nisso, o secretário estadual da Segurança, o carioca Roberto Sá, apareceu para ver o desfile. Estava aliviado depois daquela sexta-feira infernal em Vitória. O moço merece um descanso; a população, também.

CERVEJA 1 X 0 DENGUE

Da Vitória (Cidadania) apareceu para ver as escolas de samba. O deputado federal disse à coluna que estava com dengue, mas ele mesmo parece que ia tomar um "remédio" para acabar com a doença: "Hoje já dá pra tomar uma cervejinha", comemorou. A coluna apoia.

BLOCO DOS APERTADOS

Os foliões que precisaram fazer xixi tiveram que ser criativos. A falta de banheiros químicos na concentração exigiu malabarismo. Infelizmente sobrou para os canteiros.

CASA CHEIA NO SAMBÃO

O site de vendas de ingressos do Carnaval de Vitória avisou desde cedo: estava tudo esgotado.

O PROBLEMA DO SANTO ESTÁ NA ESQUERDA

O braço esquerdo da alegoria de São Francisco parecia que ia cair. O responsável pela obra na Piedade disse que a escola teve dificuldade na hora de fixar o membro do santo mais gente-boa da Igreja Católica.

ALÔ, UNIDOS DO ESPÍRITO SANTO!