App capixaba de entrega de comida amplia área de atuação no ES

Um dos objetivos da empresa é continuar fornecendo uma plataforma de qualidade tanto para consumidores e donos de restaurante. Crédito: Divulgação-Plus Delivery

Um produto genuinamente capixaba, o aplicativo de entrega de refeições Plus Delivery dobrou a sua área de atuação no Espírito Santo e passou a mais de 60 cidades do Estado. No mesmo período do ano passado, atuava em 32 municípios. Atualmente, o app também atende os municípios de Mantena e Aimorés, em Minas Gerais.

Uma das líderes de entrega de comidas no ES, o Plus Delivery foi criado em 2016 por dois ex-alunos do Ifes Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Há cerca de um ano, o app despertou a atenção da gigante do varejo Magalu, que adquiriu o negócio, e integra a vertical food do grupo, junto a outras marcas, como o Aiqfome, tonolucro e GrandChef, formando a segunda maior plataforma de delivery do país.

“Rápido, prático e seguro, o Plus Delivery movimenta o comércio dos mais variados seguimentos no Estado, reunindo os restaurantes das cidades em que atua em um só lugar, facilitando a escolha do consumidor na hora de pedir a comida com todas as lanchonetes, pizzarias e sorveterias da cidade na palma da mão”, afirma Vinicius Teixeira Rabbi, um dos fundadores da empresa.

Além de comida, o aplicativo tem uma aba voltada exclusivamente para outras categorias como gás, água mineral, bebidas, minimercados, mercearias e até lojas de hortifruti. Desta forma, o app se torna usual para qualquer momento em que o usuário necessite, fornecendo várias outras possibilidades de uso ao longo do dia a dia e não somente quando a fome aperta.