Após 12 dias desaparecidos, três pescadores de Conceição da Barra foram encontrados no mar de Costa Dourada, no município de Mucuri, região Sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (08). Segundo familiares e vizinhos, a embarcação com Célio Oliveira dos Santos, Gelson Éfeso da Silva e Alexsandro Silva foi avistada por outros pescadores se aproximando da praia.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o mar aparenta estar bastante agitado e venta muito. Da praia, eles conseguem avistar os três homens dentro do barco, que jogam a âncora enquanto aguardam o melhor momento para chegarem na areia.

Your browser does not support the audio element. Pescadores do ES que estavam desaparecidos são encontrados na Bahia

Depois, Célio, Gelson e Alexsandro foram salvos de barco por outros pescadores que estavam no local e foram ao encontro deles.

Em um vídeo, Alexsandro conta que eles foram pescar com uma programação de três dias em alto-mar e tinham levado mantimento contado para o período. Porém, a bateria do barco deu defeito e eles ficaram ancorados por quatro dias, aguardando socorro. Como ninguém apareceu, eles soltaram a âncora e ficaram oito dias à deriva. O vento levou a embarcação para Guriri, depois Itaúnas e, em seguida, para a Bahia. Assista ao vídeo abaixo:

Na manhã desta segunda-feira, eles viram outras pessoas na praia em Mucuri e começaram a acenar até serem vistos e salvos. Ainda segundo Alexsandro, nos últimos oito dias eles se alimentaram apenas de peixes que pescavam e há três dias estavam sem água para beber.