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Pescadores do ES que estavam desaparecidos são encontrados na Bahia

Moradores de uma vila de Conceição da Barra, Célio, Gelson e Alexsandro ficaram à deriva após a bateria do barco apresentar um defeito. Vento levou a embarcação para Costa Dourada, no Sul da Bahia

Publicado em 

08 jul 2019 às 14:36

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 14:36

Após 12 dias desaparecidos, três pescadores de Conceição da Barra foram encontrados no mar de Costa Dourada, no município de Mucuri, região Sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira (08). Segundo familiares e vizinhos, a embarcação com Célio Oliveira dos Santos, Gelson Éfeso da Silva e Alexsandro Silva foi avistada por outros pescadores se aproximando da praia.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, o mar aparenta estar bastante agitado e venta muito. Da praia, eles conseguem avistar os três homens dentro do barco, que jogam a âncora enquanto aguardam o melhor momento para chegarem na areia.
Pescadores do ES que estavam desaparecidos são encontrados na Bahia
Depois, Célio, Gelson e Alexsandro foram salvos de barco por outros pescadores que estavam no local e foram ao encontro deles. 
Em um vídeo, Alexsandro conta que eles foram pescar com uma programação de três dias em alto-mar e tinham levado mantimento contado para o período. Porém, a bateria do barco deu defeito e eles ficaram ancorados por quatro dias, aguardando socorro. Como ninguém apareceu, eles soltaram a âncora e ficaram oito dias à deriva. O vento levou a embarcação para Guriri, depois Itaúnas e, em seguida, para a Bahia. Assista ao vídeo abaixo:
Na manhã desta segunda-feira, eles viram outras pessoas na praia em Mucuri e começaram a acenar até serem vistos e salvos. Ainda segundo Alexsandro, nos últimos oito dias eles se alimentaram apenas de peixes que pescavam e há três dias estavam sem água para beber.
Moradora da vila de pescadores de Conceição da Barra, Marinalva Conceição de Oliveira contou que os homens estão bem, mas serão levados a um hospital da região para passarem por exames. E que, agora, as famílias estão aliviadas.

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