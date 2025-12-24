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Pensamento Cotidiano

"Efeito Ofélia": quando o mundo decide o que devemos ser

Acompanhe o comentário do filosofo Filicio Mulinari

Publicado em 24 de Dezembro de 2025 às 17:03

Publicado em 

24 dez 2025 às 17:03
Escultura de Hamlet, personagem da peça homônima de Shakespeare, na Inglaterra
Escultura de Hamlet, personagem da peça homônima de Shakespeare, na Inglaterra Crédito: Sheep purple/ Flickr
Na última semana, duas canções sobre uma mesma personagem viralizaram nas redes sociais. O sucesso "The Fate Of Ophelia", da cantora Taylor Swift, foi lançado em outubro de 2025 e não sai do repeat de fãs da diva pop. Já a versão em português, criada por Inteligência Artificial, "Sina de Ofélia" foi inspirada na música da estadunidense e fez sucesso nos últimos dias. A figura central dos versos em inglês e português é uma da peça Hamlet, de William Shakespeare. Na trama, a jovem é filha de Polônia, apaixonada pelo príncipe que dá o nome à peça... o desenrolar da história, porém, acaba levando Ofélia a cair em um riacho e se afogar após perder o pai e o amor de Hamlet. Nesta edição de Pensamento Cotidiano, o comentarista Filicio Mulinari reflete como a trajetória de Ofélia, nas canções e na peça, mostra a influência do mundo exterior em nossas vidas. Ouça a conversa completa!
Pensamento Cotidiano - 24-12-25

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