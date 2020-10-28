Verde é a nova tendência: veja dicas para criar um cantinho especial

As plantas permanentes são ótimas alternativas para dar um charme ao ambiente Crédito: Shutterstock

Ter aquele cantinho verde na casa é uma forte tendência da decoração, que deixa seu ambiente mais agradável e receptivo. Para investir em um jardim vertical, um vaso de plantas para a sala, ou mesmo um arranjo de mesa, uma boa aposta é o uso das plantas permanentes que podem ser encontradas no espaço garden, da Hiper Colibri.

Preparada para atender à demanda por itens decorativos voltados para a criação de um espaço verde, a loja fica localizada na Reta da Penha, em Vitória. O especialista em design da empresa, Leandro Gonçalves, pontua algumas peças fundamentais para transformar um cantinho da casa ou apartamento em um jardim vertical com plantas permanentes.

O verde na casa deixa o ambiente mais agradável e receptivo Crédito: Shutterstock

Os itens básicos são uma tela metalizada, placas de gramas e pendentes, tipo samambaias, chifre de veado, seduns, entre outros. Tudo vai depender de como estiver o local a ser aplicado.

Leandro também afirma que não há limites para deixar a casa mais verde, e todos os espaços podem ser aproveitados. Podem ser usados desde um simples arranjo de suculentas a uma bela árvore no chão da sala. A linha de flores tropicais e desidratadas está super em alta esse ano, sugere o especialista.

Em Vitória, as plantas permanentes podem ser encontradas no espaço garden, da Hiper Colibri Crédito: Shutterstock

HARMONIA

A influenciadora digital capixaba Alline Passamani, conhecida por ser antenada com decoração, aposta nas plantas permanentes e diz que o importante, na hora de escolher as peças e o local da casa, é deixar o ambiente harmônico.

"Flores e plantas permanentes são ótimos itens para ter na decoração. Eles continuam sempre em bom estado, e ainda têm uma aparência semelhante às plantas naturais. O importante é escolher bem o vaso e onde seu arranjo vai ficar, e lembrar de orná-los com a decoração do ambiente, explica.

É importante escolher bem o vaso e onde a planta vai ficar para compor a decoração de forma harmônica Crédito: Alline Passamani

Outra dica, aponta Alline, é distribuir os tons de verde nos ambientes. Invista em cachepôs e itens decorativos que combinem com a paleta de cores da sua casa. Se você for usar recipientes transparentes, tenha preocupação com os detalhes. Para não parecer que o arranjo está vazio ou algo parecido, tente utilizar pedras decorativas, musgos e raízes para deixar suas composições ainda mais lindas", acrescenta a influenciadora.

FAÇA VOCÊ MESMO

A versatilidade no uso das plantas permanentes, que podem ser utilizadas de acordo com o gosto e estilo de quem está cuidando da decoração, é também um aspecto interessante. Com as peças-chave corretas, no estilo DIY (faça você mesmo) o dono da casa pode soltar a imaginação.

Além da tendência do verde, é fundamental que outros itens e peças de decoração da casa estejam em sintonia. Para Alline, o lavabo, por exemplo, é um local em que podemos ousar um pouco mais na hora de decorar. "Para deixar sua bancada ainda mais linda, utilize bandejas decorativas. Nela, você pode colocar os itens que você quiser utilizar, como o porta-escova de dentes, difusores de ambientes e o sabonete líquido.

A influenciadora observa que é fundamental escolher um bom produto que, além de decorativo, seja duradouro. Invista em bandejas de qualidade. Por se tratar de um local de umidade, tem que ser um produto resistente e, claro, que esteja alinhado com a decoração da sua casa. Para finalizar, adicione um vaso pequeno com uma plantinha para dar um toque verde especial ao seu banheiro", conclui Alline.