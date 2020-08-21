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Vendas aquecidas durante a pandemia

A covid-19 acertou em cheio a economia, mas muitos empresários deram a volta por cima

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 19:18
Bordo
Proprietários Laiani Ahnert Imberti e Rodrigo Mazolini Imberti Crédito: Foto Divulgação
Bárbara Loss
Imagine abrir uma loja e na mesma semana ser obrigado a fechar tudo? É difícil lidar com essa situação, mas foi o que aconteceu com alguns comerciantes logo no início da pandemia. E os empresários tiveram que se adaptar por causa da pandemia do novo coronavírus. A empresária Laiani Ahnert Imberti passou por isso. Ela tinha acabado de inaugurar a loja quando o governo decretou o fechamento do comércio. Poucos dias depois que a Bordô Importados foi inaugurada, em Linhares, tivemos que fechar as portas. A saída foi optar pelo delivery.
Foto equipe
Equipe Bordô Importados Crédito: FOTO DIVULGAÇÃO
E deu tão certo que foi necessário contratar mais funcionários para trabalhar na loja. No mês de abril, quando o comércio reabriu as portas, as vendas cresceram bastante e contratamos mais duas funcionárias. Para a empresária, o diferencial da loja é o atendimento personalizado. Laiani conta que as vendedoras estudam e testam os produtos para passar a experiência para os clientes.
A Bordô Importados oferece produtos de alto padrão. O diferencial são os hidratantes de grandes marcas internacionais. Também temos perfumes para cabelos, cosméticos importados, nossa loja é a única da região norte do Estado que tem autorização para trabalhar com determinadas marcas do exterior e o cliente ainda encontra diversos produtos de maquiagem.
Com os negócios crescendo, em apenas quatro meses a loja vai mudar de lugar. Vamos para uma sala maior, com possibilidade de expor mais os produtos. Temos a intenção de trazer novas marcas para nossos clientes, por isso a necessidade de um novo espaço. A mudança deve acontecer em dois meses, comemora a comerciante. Segundo ela, a proposta continua a mesma: oferecer um espaço clean, moderno e aconchegante. Nossa ideia é que o cliente se sinta à vontade e tenha uma experiência única.
Bordô
Interior Loja Bordô Importados Crédito: Divulgação
E mesmo com a loja física aberta, Laiani continua apostando no delivery e na venda pela rede social. Nós vendemos para todo o Brasil. Conseguimos entregar para nosso cliente o que ele deseja, mesmo de forma on-line. Analisamos o perfil de cada consumidor para oferecer os produtos adequados. É uma consultoria personalizada e tem dado muito certo. Depois que mudarmos de loja, o próximo passo é investir no site da loja.

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