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Site reúne oportunidades de trabalho em propriedades rurais capixabas

O banco de vagas é uma ferramenta gratuita e tem como objetivo facilitar o contato entre empregadores e trabalhadores rurais do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 15:38

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 15:38

A plataforma permite que o cadastramento de vagas de emprego e de currículos seja feito gratuitamente por empregadores e trabalhadores rurais.
A plataforma permite que o cadastramento de vagas de emprego e de currículos seja feito gratuitamente por empregadores e trabalhadores rurais. Crédito: Divulgação/Senar
Para facilitar a contratação no campo, um banco de oportunidades destinado a todas as atividades agrícolas do Estado foi lançado neste mês. A plataforma permite que o cadastramento de vagas de emprego e de currículos seja feito gratuitamente por empregadores e trabalhadores rurais. A iniciativa é da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-ES) e dos Sindicatos Rurais, em parceria com o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/ES).
Na prática, as oportunidades podem ser divulgadas no portal por pessoas físicas e jurídicas. As cooperativas capixabas, por exemplo, já iniciaram o cadastramento de vagas. Inicialmente, os trabalhadores rurais devem fazer a inscrição na plataforma e, assim, conseguem verificar as vagas de trabalho disponíveis. Dessa forma, os empregadores têm acesso aos currículos cadastrados e podem entrar em contato com os profissionais e começar o processo de contratação.
De acordo com o presidente da Faes, Júlio Rocha, a iniciativa auxilia na empregabilidade de produtores capixabas e interfere positivamente na economia. "Tradicionalmente, o Espírito Santo recebe grande parte de trabalhadores de outros estados e não se tinha, até o momento, um cadastro adequado para identificar mão de obra local. Com o banco, quem procurar mão de obra sazonal e emergente encontrará com facilidade os trabalhadores. As oportunidades são voltadas para quem é do Estado, gerando mais segurança e fazendo o capital girar", aponta.
A superintendente do Senar-ES, Letícia Simões, indica que o banco ajuda principalmente no atual cenário de desemprego, que está ligado à pandemia. "Neste momento, vemos demissões em massa no Espírito Santo. Sendo assim, criamos o banco de oportunidades para divulgar novas vagas de trabalho que estão surgindo no campo. É importante oferecer sempre mais soluções para as famílias rurais capixabas que produzem arduamente o alimento no dia a dia", observa.

ECONOMIA LOCAL

Considerando que este período do ano é marcado pela colheita do café conilon no Estado, Carlos André Santos de Oliveira, superintendente do Sistema OCB/ES, acredita que o banco de oportunidades filtrará profissionais locais que precisam de emprego para essa atividade. Com essa parceria entre o Sistema Faes, Senar, Sindicatos Rurais e Sistema OCB/ES, as cooperativas de café poderão contratar profissionais daqui e fazer girar a economia local, sendo também mais uma forma de prestação de serviço em benefício dos seus cooperados", ressalta.
Segundo Fabrício Gobbo, coordenador de formação profissional do Senar-ES, no meio rural, existem oportunidades de trabalhos sazonais, como é o caso do café, e sempre há oportunidades fixas em áreas como pecuária e diversas outras ocupações. O banco de oportunidades abre uma janela de contratações para quem precisa de emprego e para quem tem a necessidade de contratar. Gera emprego e renda nas regiões onde estão inseridos trabalhadores e empregadores, explica.
Gobbo explica ainda que a ideia de criar esse banco já estava no radar da presidência da Faes e dos presidentes dos sindicatos rurais há algum tempo e, finalmente, foi concretizada. Observamos que é mais comum a apresentação de oportunidades de emprego voltadas para as áreas urbanas. Precisávamos contar com um sistema de cadastramento de pessoas com disponibilidade para trabalhar no agronegócio.
Ao longo do ano, para ajudar as pessoas que buscam oportunidade de trabalhar no campo, a Faes e o Senar promovem capacitações profissionais variadas para os produtores rurais. As oportunidades de aperfeiçoamento são divulgadas no site. O Senar continuará dando essas formações para o público que deseja estar inserido no processo produtivo rural, finaliza Gobbo.
SERVIÇO:
Banco de Oportunidades 
SITE: https://www.oportunidades.senar-es.org.br/
Mais informações: (27) 3185-9226

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