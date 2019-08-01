Shopping Vitória promove liquidação com descontos de até 75%

A tradicional temporada de descontos em artigos de inverno já tem data para acontecer na Capital. De 02 a 04 de agosto, os consumidores terão a conveniência de encontrar, em um só lugar, diversos itens com preços reduzidos. Trata-se da Liquida Shopping Vitória, que contará com a adesão de lojas de roupas, calçados, acessórios, serviços, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos, brinquedos, materiais esportivos, perfumaria, entre outros.

A intenção dos lojistas é zerar os estoques para a chegada das novas mercadorias. Por isso, estabelecimentos participantes fizeram a seleção dos produtos mais desejados da estação. A lista inclui itens de lojas de marcas, entre nacionais e importados, com descontos de até 75% sobre o valor original da peça, e condições especiais de compra.

Na loja Clair é possível encontrar blusas de R$ 79,99 por R$ 19,99. O desconto nesse item é de 75%. Também existem promoções na Capitu. Um blazer feminino tem preço reduzido de R$ 99,99 para R$ 49,99. O público masculino conta, por exemplo, com ofertas em camisetas básicas, com preço caindo de R$ 89,90 para R$ 59,90, na loja Aleatory.

Confira as ofertas:

Aleatory





T-shirt básica – de R$ 89,90 por R$ 59,90

Shorts – de R$ 159,90 por R$ 79,90

Capitu

Blusa SSBong (estampa de onça) – R$ 89,99 por R$ 39,99

Blazer SSBong – R$ 99,99 por R$ 49,99

Vestido SSBong – de R$ 179,99 por R$ 89,99

Uncle K

Sandália Valentina - de R$ 179,00 por R$ 89,00

Mochila Nylon Sweet - de R$ 369,00 por R$ 189,00

Sandália Lilian, Viviane e Gabriela - de R$ 197,00 por R$ 59,00

Elmo

Sandália rasteira Musa Fashion - de R$ 49,99 por R$ 19,99

Mochila Notebook VR - de R$ 179,99 por R$ 159,99

Scala

Calcinha - R$ 54,90 por R$ 19,90

Sutiã - de R$ 99,90 por R$ 49,90

Blusa Ombro a Ombro - de R$ 99,90 por R$ 49,90

Magia do Perfume

Kit Calvin Klein One (100ml) + Gel de Banho - de R$ 361,00 por R$ 306,80

Calvin Klein Deep Euphora (50ml) - de R$ 445,00 por R$ 356,00

Brand & Co

Tênis feminino Shart Myself - de R$ 298,00 por R$ 149,00

Chinelo CKJ masculino - de R$ 79,00 por R$ 39,50

Origens

Camisa de linho algodão - de R$ 229,90 por R$ 114,90

Camisa Polo - de R$ 149,90 por R$ 74,90

Colcci

Polo masculina - de R$ 132,00 por R$ 66,00

Short feminino preto - de R$ 499,00 por R$ 249,00

Le Postiche

Pasta de couro com alça - de R$ 399,99 por R$ 199,99

Mala de bordo Santeiro - de R$ 219,00 por R$ 199,90

First Class

Jogo de cama casal - de R$ 39,99 por R$ 29,99

Tapete Linea Oval - de R$ 19,99 por R$ 11,99

Iniciatum

Polo Suder - de R$ 115,00 por R$ 95,00

Camisa Manga Longa Sport Enzo - de R$ 159,00 por R$ 125,00