Shopping Vila Velha: há quatro anos lugar de desenvolvimento, diversão e inovação

Crédito: Shopping Vila Velha

O que há cerca de quatro anos era apenas uma área de 170 mil metros quadrados em frente a uma universidade, hoje é uma das principais referências de desenvolvimento, lazer, diversão e inovação do Espírito Santo.

O Shopping Vila Velha, em um curto espaço de tempo, se tornou parte da vida dos capixabas, mudando para melhor o espaço urbano, trazendo emprego, geração de renda e qualidade de vida.

Resultado de um vultoso investimento - maior obra privada do Estado - o empreendimento se diferenciou dos demais, se tornando o maior e melhor centro de consumo da região.

Além de gerar cerca de quatro mil empregos diretos, é o shopping do Brasil que mais comercializou lojas em 2018, se destacando no mercado econômico atual. O empreendimento também apresenta excelentes performances no crescimento de fluxo e vendas, se consolidando como a principal escolha do capixaba.

Crescemos 12% em fluxo de veículos em 2018 (comparando ao mesmo período de 2017), percentual similar ao aumento de circulação de pessoas e ao volume de vendas. São dados que falam por si sobre o sucesso do Shopping Vila Velha, cuja área total de lojas âncoras, por exemplo, tem 42 mil metros quadrados, maior do que a área total da maioria dos shoppings da Grande Vitória, afirma o gerente de marketing, Bruno Saliba.

O trabalho desenvolvido ao longo desses quatro anos também explica o crescimento do Shopping Vila Velha e o reconhecimento da população. Segundo pesquisa do Ibope, é o shopping mais lembrado pelos moradores de Vitória e Vila Velha.

Quando alcançamos tantos resultados positivos, vemos que estamos no caminho certo, oferecendo ao lojista e ao consumidor uma nova experiência de consumo, projetos diferenciados, que são capazes de falar com diferentes tipos de público, criando vínculo e proporcionando experiências, completa Saliba.

Outro resultado dos trabalhos desenvolvidos é que 96% do shopping está ocupado, ou seja, apenas 4% está livre para futuras locações. Entre os muitos atrativos que oferecemos, estão lojas âncoras importantes, como: marcas exclusivas, uma ampla gama de serviços, a maior área de eventos do Estado, projetos de porte para lazer e recreação infantil, e iniciativas inovadoras que já se tornaram referência para outros shoppings do Brasil.

Atualmente, o empreendimento conta com 233 lojas satélites, 4 mil vagas de estacionamento, um hipermercado com 9 mil metros quadrados, praça de alimentação com 25 operações, Game Center, oito megalojas, 18 lojas âncoras e uma Alameda Goumert com três restaurantes.

Crescimento compartilhado

No Shopping Vila Velha, sucesso, desenvolvimento e inovação são experiências compartilhadas. A Galeria 027 é um exemplo disso, ao se posicionar como uma espécie de incubadora de novos negócios e de experiências empreendedoras.

Além dela, um espaço de co-working gratuito é parte do dia a dia do shopping. Quer fazer uma reunião, mas não tem espaço adequado? Basta uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp para garantir a reserva da sala com mesas, cadeiras, ar-condicionado e wi-fi. Precisa de um cantinho silencioso e conectado para trabalhar? É só ir até lá também.