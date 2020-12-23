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Santa Lúcia planeja ampliar lojas e oferta de produtos exclusivos

Rede de farmácias pretende abrir novas unidades no interior do ES no próximo ano, além de diversificar a oferta de itens para os consumidores

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:18
Fachada Farmácia Santa Lúcia
A rede de farmácias Santa Lúcia tem unidades na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
Presente em 12 municípios do Espírito Santo, a rede de farmácias Santa Lúcia conquistou a confiança dos capixabas ao longo de mais de quatro décadas de história. Após um ano desafiador como 2020, a empresa já vislumbra 2021, sempre com foco na qualidade do atendimento ao público. Novas unidades e a oferta de produtos exclusivos estão nos planos. 
O diretor da rede Santa Lúcia, Roney Cosendey, aponta que desde o início da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o desafio foi adequar o dia a dia de trabalho dos colaboradores aos protocolos sanitários apresentados por especialistas em saúde e autoridades do poder público.
"Enquanto quase todos os estabelecimentos de outros segmentos tiveram seu momento de reclusão e quarentena, nossa equipe esteve sempre preparada para ajudar a cuidar do cidadão capixaba"
Roney Cosendey - Diretor da rede Santa Lúcia
O diretor ressalta que as modalidades de vendas por site, e commerce e call center (telefone),  foram reestruturadas e ampliadas. Ele destaca que a Santa Lúcia é a primeira e única farmácia em Vitória a fazer entregas via iFood. Com esse leque de oportunidades ao cliente, as vendas tiveram crescimento significativo no período.
"Estamos acreditando muito na retomada da economia , principalmente a partir do segundo trimestre. Projetamos uma expansão de pelo menos 10% da nossa rede. Estamos sempre abertos a oportunidades no mercado", garante.
Rede de farmácias Santa Lúcia
Diretor da rede Santa Lúcia, Roney Cosendey fala dos planos da empresa  Crédito: Santa Lúcia/Divulgação

MODERNIZAÇÃO

Nos últimos quatro anos, a Santa Lúcia passou por um processo de modernização e expansão para os municípios do interior do Estado. Lojas maiores, com grande variedade de produtos e preço justo. É assim que Roney define a atuação da rede de farmácias atualmente. Segundo ele, a experiência de compra centrada no consumidor é um recurso fundamental.
Fortalecemos a parceria com as principais indústrias do segmento farmacêutico, trazendo benefícios e descontos em uma grande variedade de produtos. Acreditamos que, cada vez mais, poderemos atender nossos clientes com comodidade, fazendo suas compras chegarem em suas residências através de entregas em domicílio, pontua.
Para o início do ano que vem, a rede planeja executar um projeto de treinamento dos funcionários. O objetivo é padronizar e melhorar o atendimento aos clientes. A empresa também fechou uma parceria que vai resultar na oferta exclusiva de produtos.
"Fechamos uma grande parceria com uma das maiores empresas de marca própria do país, com a qual teremos exclusividade no Estado em toda a sua linha de produtos e pretendemos aumentar cada vez mais nosso mix, a fim de oferecer tudo o que nossos consumidores buscam em uma farmácia", conclui.

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