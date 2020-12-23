Santa Lúcia planeja ampliar lojas e oferta de produtos exclusivos

Presente em 12 municípios do Espírito Santo, a rede de farmácias Santa Lúcia conquistou a confiança dos capixabas ao longo de mais de quatro décadas de história. Após um ano desafiador como 2020, a empresa já vislumbra 2021, sempre com foco na qualidade do atendimento ao público. Novas unidades e a oferta de produtos exclusivos estão nos planos.
O diretor da rede Santa Lúcia, Roney Cosendey, aponta que desde o início da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o desafio foi adequar o dia a dia de trabalho dos colaboradores aos protocolos sanitários apresentados por especialistas em saúde e autoridades do poder público.
"Enquanto quase todos os estabelecimentos de outros segmentos tiveram seu momento de reclusão e quarentena, nossa equipe esteve sempre preparada para ajudar a cuidar do cidadão capixaba"
O diretor ressalta que as modalidades de vendas por site, e commerce e call center (telefone), foram reestruturadas e ampliadas. Ele destaca que a Santa Lúcia é a primeira e única farmácia em Vitória a fazer entregas via iFood. Com esse leque de oportunidades ao cliente, as vendas tiveram crescimento significativo no período.
"Estamos acreditando muito na retomada da economia , principalmente a partir do segundo trimestre. Projetamos uma expansão de pelo menos 10% da nossa rede. Estamos sempre abertos a oportunidades no mercado", garante.
MODERNIZAÇÃO
Nos últimos quatro anos, a Santa Lúcia passou por um processo de modernização e expansão para os municípios do interior do Estado. Lojas maiores, com grande variedade de produtos e preço justo. É assim que Roney define a atuação da rede de farmácias atualmente. Segundo ele, a experiência de compra centrada no consumidor é um recurso fundamental.
Fortalecemos a parceria com as principais indústrias do segmento farmacêutico, trazendo benefícios e descontos em uma grande variedade de produtos. Acreditamos que, cada vez mais, poderemos atender nossos clientes com comodidade, fazendo suas compras chegarem em suas residências através de entregas em domicílio, pontua.
Para o início do ano que vem, a rede planeja executar um projeto de treinamento dos funcionários. O objetivo é padronizar e melhorar o atendimento aos clientes. A empresa também fechou uma parceria que vai resultar na oferta exclusiva de produtos.
"Fechamos uma grande parceria com uma das maiores empresas de marca própria do país, com a qual teremos exclusividade no Estado em toda a sua linha de produtos e pretendemos aumentar cada vez mais nosso mix, a fim de oferecer tudo o que nossos consumidores buscam em uma farmácia", conclui.