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Por que um novo condomínio deve contratar uma administradora?

Processo de inauguração de um edifício precisa ser minucioso e organizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:08

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:08

Devido à pandemia, o Grupo Confiança se reinventou para manter as atividades de forma segura tanto para os funcionários como para os moradores
Devido à pandemia, o Grupo Confiança se reinventou para manter as atividades de forma segura tanto para os funcionários como para os moradores Crédito: Grupo Confiança/Divulgação
Quando um novo empreendimento é entregue pela construtora, é necessário que o espaço seja gerenciado para evitar dores de cabeça aos moradores que acabaram de se mudar para o novo lar. É nesse momento que uma boa administradora de condomínios faz a diferença.
Antes de entrar em campo e iniciar os trabalhos, a empresa entrega para todos os moradores um kit de instalação. Segundo a diretora do Grupo Confiança - Administração de Condomínios, Patrícia Sperandio, o material é uma forma de inaugurar o funcionamento da empresa no condomínio de forma organizada. Todo o material é personalizado para o condomínio, afinal, tudo que se inicia com organização é a certeza de sucesso garantido e a valorização do empreendimento, destaca.
O kit é composto por uma previsão orçamentária para definir o valor do primeiro trimestre da taxa de condomínio, minuta de regimento interno e normas de boa convivência, como horário para obras e regras em relação aos visitantes. O material também estabelece alguns padrões estéticos, como cor preta para redes de proteção e modelo de fechamento de varanda e área de serviço, quando a construtora não o fez.

Vistoria

Depois da assembleia de instalação, a administradora é encarregada de elaborar a primeira ata, colher assinaturas e registrar em cartório. A empresa também tem o trabalho de abrir o CNPJ do condomínio. Patrícia garante que, no dia da assembleia, porteiros e zeladores estão sempre a postos para atender às exigências dos moradores. A compra do enxoval do condomínio, como espelho convexo, cadeiras, entre outros itens, também é por conta da administradora.
Além disso, também é feita uma vistoria com fotos em toda a área comum, junto com a construtora e o síndico. A empresa que construiu o condomínio precisa entregar à administradora um manual de garantia para orientar o que será preciso gerir.
É de praxe as construtoras entregarem no dia da instalação um manual de garantia do condomínio, contendo a relação de todos os equipamentos de garantia e periodicidade de manutenção para que não se perca a validade. Esse trabalho de controle é minucioso e requer muita dedicação da administradora, ressalta Patrícia.

A administradora

O Grupo Confiança é uma das duas empresas de administração de condomínios no Espírito Santo certificada com a ISO 9001:2015. São 12 anos de experiência no mercado capixaba. Ainda de acordo com Patrícia, que atua há 27 anos no ramo imobiliário, a empresa tem conhecimento em gestão de novos empreendimentos, pois já geriu novos condomínios em parceria com construtoras.
Devido à pandemia da Covid-19, o Grupo Confiança se reinventou para manter as atividades de forma segura tanto para os funcionários como para os moradores. Segundo Patrícia, nenhum trabalho deixou de ser executado. "Pelo contrário: as demandas na gestão dos condomínios têm aumentado para que tudo seja feito dentro das normas da Sesa e demais normas que envolvem o condomínio edilício. Inovamos o nosso sistema para gestão dos condomínios, disponibilizando várias ferramentas via APP para que o síndico, conselheiros e demais moradores tenham acesso rápido as informações financeiras e contábeis do condomínio, finaliza Patrícia.

Diferenciais da Confiança - Administradora de Condomínios

  • Empresa certificada ISO 9001:2015.
  • Empresa vencedora do prêmio qualidade do Espirito Santo PQES.
  • Estrutura física ampla para atender os clientes.
  • Compromisso com a inspeção semanal das áreas comuns do condomínio.
  • Prestação de contas entregue no trigésimo dia do mês subsequente ao encerramento do mês.
  • Prestação de contas digitalizada e disponível no APP da administradora.
  • Negociações com condôminos inadimplentes e possibilidade de pagamento, via cartão de crédito.
  • Inspeção rigorosa nos equipamentos das áreas comuns.
  • Controle dos serviços programados do condomínio: renovação de alvará de bombeiros, elevador, seguro e outros serviços.
  • Gestão financeira do condomínio.
  • Serviços especializados de departamento de pessoal e recursos humanos.
  • Locação de mão-de-obra para atender a condomínios e empresas privadas.

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