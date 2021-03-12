Novos pratos marcam 1° ano de bar onde lema é se sentir em casa

O prato "Ancho", a R$ 59, tem aproximadamente 300g de corte argentino da parte dianteira do contra filé, com excelente marmoreio e gordura inconfundível. Crédito: Vitor Jubini

Já imaginou você e seus amigos tomando bons drinques e saboreando uma boa comida em um quintal com pé de jabuticaba e pitanga, além de plantas e sombrinhas suspensas? Há um ano essa experiência é possível, no O Quintal Parrilla Bar, na Praia do Canto, em Vitória. Fugindo dos padrões de restaurante com teto baixo e ar condicionado, o empreendimento é aberto, com pé direito alto e um lema que te faz se sentir em casa: “Conheça o mundo, mas nunca abandone seu quintal”.

“O Quintal é um ambiente leve, descontraído, para ir sem ter que combinar, seja de chinelo, com o cachorro, direto da praia ou para encontrar alguém e fazer uma comemoração. O bar está aberto para receber todo mundo. Nosso desejo é fazer com que se sintam à vontade, em casa!”, afirma o sócio proprietário, Ivan Bridi. Para comemorar o primeiro aniversário de funcionamento, ele e o sócio, Vitor Lecchi, lançam seis pratos, incluindo entrada, acompanhamento, carnes e sobremesa.

Uma das novidades é a “Tilápia com crosta de ervas” (R$ 36,00, com direito a até três acompanhamentos). Esse prato passa a integrar o menu do almoço executivo - que já possui opções como Fraldinha, Ancho, Picanha Premium, Salmão, Strogonoff e Veg. Já para petiscar, a grande pedida é a junção de três pratos servidos lado a lado em uma tábua. São eles: pão de alho recheado com queijo coalho, alho poró e linguiça desfiada (R$ 15,00), torresmo suíno de rolo - crocante e saboroso! - (R$22,00) e linguiça (R$ 25,00).

Para aqueles que adoram petiscar, uma opção é reunir três pratos em uma tábua: pão de alho com recheio de alho poró e linguiça desfiada (R$ 15), torresmo suíno de rolo (R$ 22) e linguiça (R$ 25). Crédito: Vitor Jubini

“É uma boa opção para compartilhar com os amigos”, sugere Vitor. O cardápio do O Quintal Parrilla Bar é simples e enxuto, mas atende bem tanto quem quer sentar para tomar um chope na calçada - que já virou ponto de encontro na Praia do Canto, como quem vai almoçar ou jantar fora.

De terça a sexta-feira, o estabelecimento tem happy hour das 16h às 19h com dose dupla de chope, e às terças-feiras rola música ao vivo. As atrações são divulgadas toda semana no Instagram (@oquintalparrillabar)

MAIS NOVIDADES

O coração da cozinha é a parrilla, onde são preparados grande parte dos pratos da casa. É esse modo de preparo que garante o ponto da carne com mais precisão e sabor. Este método é típico da Argentina, mas no O Quintal ganha um toque brasileiro. As carnes e outros alimentos podem passar um bom tempo na parrilla antes de serem levados à mesa. Exemplo disso é a nova atração do menu especial, a “Costela” (R$ 185,00 - aprox. 1kg), assada por seis horas em fogo baixo. “A Janela de costela Angus é um item premium, extremamente macia e saborosa, que terá produção diária limitada”, explica Vitor.

Já o “Assado de tira” (R$ 95,00 - aprox. 800g), como o próprio nome revela, é uma costela cortada em tiras. Para acompanhar, uma boa pedida é o “Tomate Confit” (R$ 22,00 - 200g) por ser uma proposta mais leve que combina muito bem com as carnes e com outros acompanhamentos, como a abóbora com gorgonzola e a tábua de legumes. Trata-se de tomates cereja confitados com alho e alecrim.

Com direito a três acompanhamentos, o salmão faz parte do menu executivo e sai a R$ 38. Crédito: Vitor Jubini

Para finalizar, a “Panna Cotta” (R$ 22,00) é uma sobremesa individual recém lançada, em homenagem ao Dia da Mulher, feita com a nata do leite, gelatina, açúcar, especiarias e servida com calda de fruta da estação.

TEM QUE PROVAR!

Agora que O Quintal Parrilla Bar está na sua lista de lugares para conhecer - ou retornar - saiba quais são as bebidas e os pratos queridinhos que “tem-que-pedir!”, aqueles que não dá para ir embora sem provar, sabe? De acordo com o sócio Ivan, o drinque “Refresqueira” (R$ 25,00) é um deles, com vodka, mexerica, pitanga, gengibre, folhas de limão, água com gás e Begônia. “É o drinque mais vendido, cai muito bem com o clima da casa”, indica.

Outro sucesso é o “Vergonha na cara” (R$ 28,00), com rum, limão siciliano, frutas vermelhas, pimenta rosa, maracujá, manjericão e xarope de açúcar. Ainda de acordo com Ivan, todos os drinques têm a ver com frutas típicas locais, evitando-se o uso de xaropes.

Entre as opções de drinques da casa estão o "Vergonha na cara" e a soda italiana. Crédito: Vitor Jubini

Drinque na mesa, é hora de começar a petiscar. Campeã de pedidos, a “Fraldinha Red” (R$ 54,00 - 300g) é um corte sem capa de gordura, que se destaca pela maciez das fibras e muito sabor. Acompanha farofa, vinagrete e um item básico (200g), podendo ser batata rústica, arroz Biro Biro ou musseline de batata baroa.

Para quem não abre mão de um docinho, a dica dos sócios para finalizar a experiência com gosto de quero mais é experimentar o “Pastel de doce de leite” (R$ 28,00), sobremesa servida com sorvete de creme. “Parece algo muito simples, mas quando você junta tudo e coloca na boca, o sabor é surpreendente”, garante Vitor.

RETROSPECTIVA

Quinze dias após a inauguração, Ivan e Vitor foram surpreendidos pela pandemia e tiveram que agir rápido. Sem poder abrir a noite, os dois criaram o almoço executivo - que veio para ficar! - e o serviço delivery. Na época, com o movimento abaixo do esperado devido ao isolamento social, eles decidiram manter apenas duas pessoas na equipe e começaram a fazer aquilo que se espera de um anfitrião durante evento no quintal: eles receberam, cozinharam, serviram, criaram laços e memórias.

“Eu fui parar na cozinha e o meu sócio atendia no salão. Trabalhamos cerca de quatro meses desse jeito, fazendo um pouco de tudo, desde atender o telefone e anotar o pedido até sair para realizar a entrega”, lembra Ivan. Apesar do desafio logo no início do negócio, ele revela guardar o saldo positivo: “Esse crescimento gradativo fez com que a gente pudesse ouvir e se aproximar mais do cliente. Tem pessoas que nós atendemos por diversas vezes e se tornaram amigos”, conta.

A sobremesa “Panna Cotta” foi lançada em homenagem ao Dia da Mulher. É feita com a nata do leite, gelatina, açúcar, especiarias e servida com calda de fruta da estação. Crédito: Vitor Jubini

Um ano se passou e a acolhida no bar não é diferente dos primeiros meses de funcionamento. A recepção intimista deu tão certo que, agora, além da presença constante dos sócios, o chefe de salão e do bar, o “Cabelo”, como é conhecido, também faz as honras da casa e circula pelo salão interagindo de mesa em mesa. Segundo Vitor, o atendimento é um dos pontos de maior cuidado no local. Além de comida boa e bebida gelada, eles querem servir simplicidade e simpatia.

"Priorizamos muito o atendimento porque sabemos que ele é um ponto chave para fazer com que a pessoa se sinta em casa e retorne mais e mais vezes. Por isso estamos sempre por perto para auxiliar e fazer ajustes, quando necessário" Vitor Lecchi - Sócio do O Quintal Parrilla Bar

A partir deste mês, além de pedir direto aos garçons, haverá opção de solicitar pratos e drinques por meio do cardápio digital. A novidade é uma maneira de evitar o contato manual com o menu físico e facilita a visualização dos pratos.

SERVIÇO

O Quintal Parrilla Bar

