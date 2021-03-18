Médicos do Espírito Santo têm novas opções de pós-graduação

A proposta da nova escola médica é voltada para profissionais formados que estão em busca de maior qualificação e oportunidades de mercado Crédito: Ipemed/Divulgação

O Espírito Santo está entre os Estados que mais formam médicos no país e o perfil socioeconômico do médico brasileiro mudou: quase metade dos formados hoje têm uma renda familiar média de seis salários mínimos, o que faz com que precisem retornar com mais agilidade todo o valor investido durante os anos de estudo.

Com isso, investir em uma especialização que ofereça um ambiente com mais aulas práticas, onde o profissional pode, inclusive, fazer troca de experiências e até mesmo networking, surge como uma oportunidade de alavancar mais rápido a carreira.

“Por isso, vemos o Espírito Santo como uma grande oportunidade para oferecer nossos cursos de educação continuada, que serão ofertados a partir de abril, na nova unidade da Ipemed que chega ao Estado”, avalia o diretor de Educação Continuada na Afya Educacional, André Raeli.

André Raeli, diretor de Educação Continuada na Afya Educacional: “Vemos o Espírito Santo como uma grande oportunidade para oferecer nossos cursos de educação continuada” Crédito: Ipemed/Divulgação

A proposta da nova escola médica é voltada para profissionais formados que estão em busca de maior qualificação e oportunidades de mercado. Presente já em seis capitais do país, a Ipemed chega ao Espírito Santo ofertando seis novos cursos de pós-graduação: Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Nutrologia e Psiquiatria.

“Todos os cursos são presenciais, com turmas reduzidas, para manter a qualidade das aulas, além de seguirmos rígidos protocolos sanitários, reforçados por conta da pandemia do novo coronavírus”, disse Raeli.

Os cursos são de pós-graduação e têm duração mínima de 18 meses. As primeiras turmas começam em abril e as matrículas já estão abertas, podendo ser feitas diretamente pelo site: especiais.ipemed.com.br/vitoria . As aulas serão ministradas na unidade Ipemed Vitória (Rua André Carloni, nº 60, Enseada do Suá, Vitória), que tem o mesmo padrão de outras capitais, com salas de aula, ambulatório e consultórios.

Laboratórios: o prédio terá toda a estrutura para aulas e atendimento aos pacientes Crédito: Ipemed/Divulgação

“O prédio da Ipemed tem toda a estrutura para aulas e atendimento aos pacientes, que serão indicados por meio de convênio junto às Secretarias de Saúde da região. A unidade tem ainda um rooftop, onde poderão ser organizados eventos e promover encontros e trocas de experiências entre os alunos. Um dos nossos objetivos, além da educação de qualidade, é proporcionar networking e oportunidades para os profissionais que escolhem a Ipemed para a sua educação continuada”, comenta Raeli.

QUALIFICAÇÃO

A Ipemed é uma instituição de ensino superior que tem como foco ofertar cursos de pós-médica para médicos formados. Para as aulas práticas a instituição possui ambulatórios próprios e parcerias com instituições privadas e credenciadas pelo SUS. Atualmente, há unidades em 11 Estados brasileiros, sendo a unidade do Espírito Santo uma das mais recentes, que será inaugurada em abril, juntamente com os primeiros cursos ofertados.

“Escolhemos Vitória porque a Capital se destaca no cenário pela quantidade de médicos formados anualmente. Nossa pós-graduação chega para somar ao que já existe no mercado. Queremos que esses profissionais estejam cada vez mais qualificados, e por isso oferecemos uma estrutura e professores conceituados”, avalia Raeli

Sala de aula: Todos os cursos são presenciais, com turmas reduzidas, para manter a qualidade das aulas, além de seguir todos os protocolos sanitários Crédito: Ipemed/Divulgação

A nova unidade é parte do programa de expansão da empresa, que integra a Afya, maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas (2.303) autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). A empresa nasceu em 2019 da incorporação de outras marcas do segmento de educação médica.

“O grupo aposta em uma abordagem que entrega educação, tecnologia e saúde ao aluno de Medicina que entra em uma das nossas faculdades até a sua atuação como médico. Somos uma empresa que preza pelo lifelong learning, que é a educação continuada e somos adeptos de uma educação disruptiva, robusta e com a utilização de muita tecnologia”, disse Raeli.

IPEMED

Unidade terá um “rooftop”, onde poderão ser organizados eventos e promover encontros e trocas de experiências entre os alunos Crédito: Ipemed/Divulgação