Dadalto lança modelo de franquia e abre novas lojas no Estado

Com mais de 80 anos de experiência no varejo, a Dadalto vai utilizar o seu know-how para investir em outro segmento em expansão: o de franquias. O modelo de negócio cresceu no Brasil 8% em 2017 de acordo com a Associação Brasileira de Franchising. A expectativa é que em três anos 25 unidades da marca sejam abertas no Espírito Santo.

A primeira delas foi inaugurada esta terça-feira (20) em Laranjeiras, na Serra. Os franqueados Welton Beltrame e Meire Nunes viram a possibilidade de agregar o valor de uma marca tradicional para os capixabas ao seu novo negócio. Eu queria ser um franqueado por causa da assessoria que as empresas dão. Quando a Dadalto anunciou que iria aderir à modalidade, não pensei duas vezes porque a marca é muito forte no Espírito Santo, lembra Welton.

Crédito: Dadalto

A assessoria que os empresários buscavam superou as expectativas. Eles me deram um suporte incrível em todas as áreas, marketing, jurídica, contábil, de pessoal e de compras de produtos. Por isso, acredito que o investimento é baixo quando se compara ao benefício, analisa o franqueado.

Conceito

O diretor da Dadalto, Otávio Caliman Dadalto, explica que a decisão de franquear a marca veio de uma análise do futuro do varejo. Achamos que o modelo de salão de vendas muito grande não é mais adequado para o futuro. Os clientes querem lojas compactas, onde encontram os produtos com facilidade. Vimos no modelo de franquias, que já está consolidado, uma oportunidade de crescimento e de implantação deste tipo de loja.

Crédito: Dadalto

O novo modelo de lojas da Dadalto tem um mix focado em casa e em venda de celulares. Nos voltamos para os produtos que são a essência da marca e que fazem dela uma referência para o cliente. Fizemos uma análise técnica muito criteriosa e chegamos a um mix que atende muito bem ao consumidor. Além de produtos para casa, as franquias também vão vender celulares, pois, dentro do Estado, o primeiro nome que vem à cabeça do cliente quando ele precisa comprar um celular é Dadalto, diz Otávio.

Números

O plano é abrir 25 franquias em três anos dentro do Espírito Santo e, depois, expandir para Estados vizinhos. Segundo Otávio, além da nova loja em Laranjeiras, existem mais três franqueados procurando pontos de venda. A empresa oferece três modelos de loja: P, M e G, que medem de 150 m² a 400m², dependendo da praça e da capacidade de investimento do franqueado.

O investimento começa em R$ 250 mil e pode chegar a R$ 750 mil, variando de acordo com o tamanho da loja. Quem aderir vai operar um negócio com uma marca que está há 80 anos no mercado e ter as mesmas condições de compra de mercadoria que a Dadalto tem. Além de ter acesso a todo um know-how em termos de treinamento para operar a loja e se relacionar com o consumidor, afirma o diretor da empresa.

Como se tornar um franqueado