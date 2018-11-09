Crescimento no setor de games movimenta economia e alavanca vendas no ES

Já faz um tempo que videogame deixou de ser apenas uma brincadeira de criança. Hoje, além de atrair adultos e o público feminino, o mercado de games está em plena expansão no Brasil também em termos de economia. Segundo dados da Newzoo, empresa de consultoria da área de jogos, em 2017, o número de jogadores brasileiros era de 66,3 milhões. Em 2018, são esperados 75,7 milhões de gamers.

Na WCOM, você encontra diversos modelos de cadeira gamer, como a Cadeira Mad Racer V8 - Pcyes, algo que é novo, e os clientes adoraram Crédito: Divulgação

Com o crescimento do mercado consumidor, as empresas do ramo de tecnologia tem investido no setor. A rede capixaba

. De acordo com o proprietário da empresa, os produtos voltados para o mundo gamer têm movimentado o setor.

“A empresa foi criada em 2009. Mas, nos últimos três anos, começamos um foco no mercado de gamers, e, em pouco tempo, já corresponde a quase 30% do volume de vendas”, afirma o proprietário da WCOM , Weriks Andrade.

A movimentação financeira também aumentou bastante: de US$ 1,3 bilhão no passado, o setor de games no Brasil pretende fechar 2018 com US$ 1,5 bilhão em vendas. Tudo isso coloca o país na liderança da América Latina e em 13º lugar no ranking global na atividade. Quando a indústria se movimenta dessa maneira, todo o cenário é impactado, dos jogadores aos desenvolvedores, passando principalmente pelo comércio.

Essa evolução também tem reflexos na geração de emprego e renda. Além dos jogadores profissionais e desenvolvedores de softwares nacionais, os gamers também tem encontrado espaço no setor comercial. “Nossos vendedores são todos especializados em games e informática. No fim das contas, a relação com o cliente é o principal elo do comércio. É um gamer vendendo para outro gamer”, explica Weriks.

Tecnologia

Em uma partida de games como tiro em primeira pessoa (FPS), milésimos de segundo fazem diferença Crédito: Divulgação

Além de um computador poderoso, os acessórios, também chamados de periféricos, ajudam os jogadores profissionais e amadores a alcançarem o máximo possível de performance. Em uma partida de games como tiro em primeira pessoa (FPS), milésimos de segundo fazem diferença.

O tempo do clique no mouse, a velocidade na troca de uma arma e até a reação ao barulho dos passos inimigos podem significar derrota ou vitória. Por isso, periféricos como teclados, mouses, cadeiras e mousepads tornam-se tão importantes quanto ter um computador de qualidade.

Na WCOM , você encontra diversos modelos de cadeira gamer, algo que é novo, e os clientes adoraram, como a Cadeira Mad Racer V8 - Pcyes (R$ 1.200). Apesar de ser voltado para o público profissional, o maior volume de vendas, segundo o proprietário da loja, ainda é dos amadores que não abrem mão de uma experiência cada vez mais imersiva nos jogos.

Variedade

WCOM é a loja mais completa , pois possui um mix grande de produtos, que vai desde o computador basico para casa, como você pode customizar um computador ultra moderno para games e/ou trabalho. Além da informática a Wcom também tem uma linha completa de controle de acesso e segurança eletrônica da Marca HIKVISION, que é o maior fabricante de câmeras do mundo.