Cooperativismo oferece serviços de saúde para cuidar do capixaba

Cirurgia de reimplante feita por médicos de cooperativa de ortopedistas Crédito: Cootes/Divulgação

A atenção com a saúde ganhou uma nova dimensão este ano com a pandemia da Covid-19. Mas adotar um estilo de vida mais saudável, cuidando do bem-estar físico, mental e emocional, deve ser uma conduta não apenas para momentos de crise, e sim do dia a dia. Para quem deseja atendimento de qualidade na área, que sustenta a prática do autocuidado, o cooperativismo no Espírito Santo oferece serviços médicos e odontológicos para a população.

Entre as cooperativas que atuam neste segmento está uma das maiores referências em serviços de saúde em todo o Brasil: a Unimed Vitória. Com 41 anos de atuação no Estado, tem cerca de 2,5 mil médicos cooperados e 2.717 colaboradores para atender mais de 336 mil usuários.

Para garantir a excelência na prestação dos serviços, há também uma grande infraestrutura. A rede é formada pelo Hospital Unimed (HU), Maternidade Unimed, unidades de diagnóstico e oncologia, Centro de Especialidades, Pronto Atendimento e Viver Bem, além dos espaços de assistência do Personal. Ao todo, são 22 unidades na cooperativa.

Além da estrutura pronta para atendimento nas mais diversas e complexas áreas, a Unimed Vitória tem como objetivo estimular a vida saudável. Prevenção, atenção à saúde primária e atendimento integral merecem atenção especial, como destaca o diretor-presidente da cooperativa médica, Fernando Ronchi.

Focado, especialmente, na promoção da saúde por meio da prevenção de doenças e fatores de riscos, o programa Viver Bem tem três de suas ações cadastradas na Agência Nacional de Saúde (ANS): gerenciamento de crônicos, gestação saudável e atenção ao tabagista. Os programas incentivam mudanças de comportamento e aquisição de hábitos saudáveis para melhor qualidade de vida, aponta.

Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória, relaciona programas da cooperativa que incentivam hábitos saudáveis Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

O resultado dessas e outras ações se refletem na representação da Unimed Vitória no Espírito Santo. Líder do segmento no Estado, a cooperativa tem mais de 40% de participação no mercado de saúde suplementar e está presente em 19 municípios capixabas. Por ano, são cerca de dois milhões de consultas e 323 mil atendimentos em suas lojas.

Além de todo o serviço oferecido pela Unimed Vitória, há outras referências do cooperativismo na área da saúde no Estado, como é o caso da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo (Cootes). Com atuação predominante no setor público, com especialistas em hospitais da Grande Vitória e região Norte, a Cootes possui um enorme portfólio de profissionais qualificados.

Fundada em 1993, a cooperativa começou a atuar no mercado capixaba quatro anos depois, em 1997. Hoje, tem 300 médicos ortopedistas e traumatologistas, especialistas nas áreas mais complexas da área. O presidente da Cootes, Hélio Barroso, destaca o trabalho realizado pelos profissionais nas cirurgias de reimplantes.

Temos cirurgiões especialistas em mão, em microcirurgias e implantes de membros, como dedo, mão, pernas. São cirurgiões ortopédicos que operam com microscópios de alta precisão, observa.

Além disso, segundo Barroso, o corpo de especialistas da Cootes também possui médicos preparados para atendimento em todas as faixas etárias, como profissionais em cirurgia de joelho em crianças e adolescentes, e cirurgiões especializados somente em coluna de crianças.

O presidente da Cootes diz que o planejamento agora é expandir os serviços também para o Sul do Estado. Barroso revela que há negociações em andamento para a cooperativa prestar atendimento em São José do Calçado e Jerônimo Monteiro, e na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Somada às cooperativas médicas especializadas em todos os segmentos de atendimento, há também as que cuidam da saúde bucal. É o caso da Uniodonto Sul Capixaba. Atuante há 23 anos no Sul do Espírito Santo, o grupo oferece serviços em todas as especialidades.

Segundo o presidente da cooperativa, Adriano Bastos Barbosa, as vantagens são muitas no modelo de negócio cooperativista, tanto para os cooperados quanto para a população que tem acesso aos serviços.

Uniodonto Sul Capixaba oferece serviços em todas as especialidades na área de saúde bucal Crédito: Uniodonto Sul Capixaba/Divulgação

A diferença é que você é dono do seu negócio e trabalha para você mesmo. A nossa proposta é devolver para a sociedade, com qualidade, um tratamento odontológico de alto padrão. Nós atingimos uma grande parcela da população que não teria acesso aos serviços em ofertas de mercado tradicionais, ressalta.