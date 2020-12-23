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Cooperativismo oferece serviços de saúde para cuidar do capixaba

Organizações nas áreas médica e odontológica garantem qualidade e presteza no atendimento, contemplando milhares de pessoas no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:42

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:42

Cirurgia de reimplante feita por médicos da Cootes
Cirurgia de reimplante feita por médicos de cooperativa de ortopedistas Crédito: Cootes/Divulgação
A atenção com a saúde ganhou uma nova dimensão este ano com a pandemia da Covid-19. Mas adotar um estilo de vida mais saudável, cuidando do bem-estar físico, mental e emocional, deve ser uma conduta não apenas para momentos de crise, e sim do dia a dia. Para quem deseja atendimento de qualidade na área, que sustenta a prática do autocuidado, o cooperativismo no Espírito Santo oferece serviços médicos e odontológicos para a população. 
Entre as cooperativas que atuam neste segmento está uma das maiores referências em serviços de saúde em todo o Brasil: a Unimed Vitória. Com 41 anos de atuação no Estado, tem cerca de  2,5 mil médicos cooperados e 2.717 colaboradores para atender mais de 336 mil usuários. 
Para garantir a excelência na prestação dos serviços, há também uma grande infraestrutura.  A rede é formada pelo Hospital Unimed (HU), Maternidade Unimed, unidades de diagnóstico e oncologia, Centro de Especialidades, Pronto Atendimento e Viver Bem, além dos espaços de assistência do Personal. Ao todo, são 22 unidades na cooperativa.
Além da estrutura pronta para atendimento nas mais diversas e complexas áreas, a Unimed Vitória tem como objetivo estimular a vida saudável. Prevenção, atenção à saúde primária e atendimento integral merecem atenção especial, como destaca o diretor-presidente da cooperativa médica, Fernando Ronchi.
Focado, especialmente, na promoção da saúde por meio da prevenção de doenças e fatores de riscos, o programa Viver Bem tem três de suas ações cadastradas na Agência Nacional de Saúde (ANS): gerenciamento de crônicos, gestação saudável e atenção ao tabagista. Os programas incentivam mudanças de comportamento e aquisição de hábitos saudáveis para melhor qualidade de vida, aponta. 
Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória
Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória, relaciona programas da cooperativa que incentivam hábitos saudáveis Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
O resultado dessas e outras ações se refletem na representação da Unimed Vitória no Espírito Santo. Líder do segmento no Estado, a cooperativa tem mais de 40% de participação no mercado de saúde suplementar e está presente em 19 municípios capixabas. Por ano, são cerca de dois milhões de consultas e 323 mil atendimentos em suas lojas.
Além de todo o serviço oferecido pela Unimed Vitória, há outras referências do cooperativismo na área da saúde no Estado, como é o caso da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo (Cootes). Com atuação predominante no setor público, com especialistas em hospitais da Grande Vitória e região Norte, a Cootes possui um enorme portfólio de profissionais qualificados. 
Fundada em 1993, a cooperativa começou a atuar no mercado capixaba quatro anos depois, em 1997. Hoje, tem 300 médicos ortopedistas e traumatologistas, especialistas nas áreas mais complexas da área. O presidente da Cootes, Hélio Barroso, destaca o trabalho realizado pelos profissionais nas cirurgias de reimplantes.
Temos cirurgiões especialistas em mão, em microcirurgias e implantes de membros, como dedo, mão, pernas. São cirurgiões ortopédicos que operam com microscópios de alta precisão, observa.
Além disso, segundo Barroso, o corpo de especialistas da Cootes também possui médicos preparados para atendimento em todas as faixas etárias, como profissionais em cirurgia de joelho em crianças e adolescentes, e cirurgiões especializados somente em coluna de crianças.
O presidente da Cootes diz que o planejamento agora é expandir os serviços também para o Sul do Estado. Barroso revela que há negociações em andamento para a cooperativa prestar atendimento em São José do Calçado e Jerônimo Monteiro, e na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Somada às cooperativas médicas especializadas em todos os segmentos de atendimento, há também as que cuidam da saúde bucal. É o caso da Uniodonto Sul Capixaba. Atuante há 23 anos no Sul do Espírito Santo, o grupo oferece serviços em todas as especialidades.
Segundo o presidente da cooperativa, Adriano Bastos Barbosa, as vantagens são muitas no modelo de negócio cooperativista, tanto para os cooperados quanto para a população que tem acesso aos serviços.
Uniodonto Sul Capixaba
Uniodonto Sul Capixaba oferece serviços em todas as especialidades na área de saúde bucal Crédito: Uniodonto Sul Capixaba/Divulgação
A diferença é que você é dono do seu negócio e trabalha para você mesmo. A nossa proposta é devolver para a sociedade, com qualidade, um tratamento odontológico de alto padrão. Nós atingimos uma grande parcela da população que não teria acesso aos serviços em ofertas de mercado tradicionais, ressalta.
E o resultado do trabalho realizado é sólido. São 31 municípios da macrorregião Sul atendidos por mais de 100 profissionais cooperados. No total, segundo Adriano Barbosa, já são 25 mil clientes beneficiados. Dentro do que vemos, o cooperativismo, em qualquer um dos ramos, talvez seja a maneira mais justa de distribuição de renda e acesso a serviços", conclui.

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