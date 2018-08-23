Construtora entrega imóveis com espaço e conforto de outros tempos

Crédito: Bozi Construtora

Seja pela modernidade de ocupar espaços mais reduzidos ou, simplesmente, pela falta de áreas mais amplas, a tendência do ramo imobiliário é lançar empreendimentos com metragem cada vez mais reduzida. Comparando as últimas décadas, o tamanho médio dos apartamentos de dois quartos, por exemplo, reduziu de 100 m², na década de 1970, para 55 m², atualmente. Apesar da tendência ter tomado conta da maior parte dos empreendimentos, ainda é possível encontrar lançamentos que priorizam o espaço privativo.

Em bairros com oferta de terrenos mais amplos, as construtoras têm encontrado oportunidades para lançar edifícios que tenham a modernidade e requinte, mas com tamanhos de outros tempos. Bento Ferreira é uma dessas exceções em meio à regra dos imóveis mais compactos em Vitória. Com excelente qualidade de vida e mobilidade urbana, a região é apontada como um vetor do crescimento do setor imobiliário, e tem recebido empreendimentos de médio e alto padrão com preços atraentes.

Oportunidade

Fachada Crédito: Bozi Construtora

A Bozi Construtora vai concluir no fim deste mês de agosto as obras do Edifício Vitória Garden, que possui apartamentos de dois quartos com suíte em generosas plantas de 79,99 m2 a 87,94 m2, metragem incomum até mesmo para unidades de três dormitórios. O condomínio terá, ao todo, 65 unidades, sendo 56 residenciais e nove lojas.

Segundo o proprietário da construtora, Ilson Bozi, com terrenos amplos como os encontrados em Bento Ferreira, é possível erguer empreendimentos que tenham, ao mesmo tempo, apartamentos com área privativa grande e uma quantidade maior de unidades, o que reduz os custos de construção e, por consequência, o preço final para os clientes. O que também impacta na futura taxa condominial.

Conseguimos construir em Bento Ferreira um empreendimento maior, tanto em termos de altura, como de unidades. Quanto mais apartamentos por edifício, menor fica o preço de venda e, futuramente, também os custos do condomínio. E isso com o conforto de alto padrão, lazer completo e vagas de garagem, explica o empresário.

Além da boa metragem interna, as unidades do Vitória Garden terão uma ou duas varandas e uma ou duas vagas de garagem, dependendo da escolha do comprador. Os apartamentos serão comercializados a partir de R$ 380 mil.

O edifício Vitória garden, da Bozi Construtora, tem apartamentos de dois quartos com suíte com metragens generosas, que variam de 79,99 m2 a 87,94 m2. O preço inicial das unidades é de R$ 380 mil Crédito: Bozi Construtora

SERVIÇO

Edifício Vitória Garden

Localização: Bento Ferreira, Vitória

Unidades: Apartamentos de dois quartos com suítes, com plantas de 79,99 m² a 87,94 m² e lojas comerciais com 21,59 m² a 28,46 m²

Lazer: Piscina, deck, sauna, duchas, playground, solarium, churrasqueira, salão de festas, espaço gourmet e espaço de convivência