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Como falar bem inglês no mundo dos negócios

O domínio do idioma se tornou requisito básico nas empresas. Na Ballpark Business English School, aulas totalmente online garantem rica interatividade e aprendizagem dos alunos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:52

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:52

O aprendizado do inglês pode ser decisivo para conquistar um emprego em grandes corporações e para conseguir se manter bem no mercado de trabalho. Atualmente, a fluência do idioma deixou de ser um diferencial dos profissionais e passou a ser requisito básico nas empresas. Além disso, o estudo da língua é indispensável na hora de encarar viagens internacionais.
Há mais de 10 anos atendendo profissionais e empresas em todo o Brasil, a Ballpark Business English School apresenta um novo conceito de escola de inglês em Vitória, desde 2018. Com sede própria na Enseada do Suá, a instituição tem como objetivo melhorar a habilidade das pessoas de falar em inglês e de se comunicarem no ambiente de negócios. Para isso, a escola conta com portfólio completo de soluções para corporações ou até mesmo para aqueles que desejam aprender um novo idioma com intuito de alavancar a carreira no mercado de trabalho.
Localizada na Enseada do Suá, em Vitória, a Ballpark Business English School apresenta um novo conceito de escola de inglês
Localizada na Enseada do Suá, em Vitória, a Ballpark Business English School apresenta um novo conceito de escola de inglês Crédito: Divulgação/Ballpark
Imersos na aprendizagem da língua voltada para o cenário empresarial, os estudantes têm a oportunidade de praticar técnicas de comunicação e de aprender a participar de reuniões e entrevistas, desenvolvendo ainda as habilidades de escrita.
"Proporcionamos um atendimento de alta qualidade, levando em consideração os objetivos dos alunos. Avaliamos as necessidades individuais e desenvolvemos treinamentos específicos para atendê-los, considerando valores e prazo"
Jeanne Kroebel - Gestora organizacional e comercial da Ballpark no Espírito Santo e em São Paulo

ENSINO ONLINE

Para quem prefere acompanhar as aulas à distância, a Ballpark Live é o novo recurso totalmente virtual da instituição, sendo outra possibilidade de estudo fora do ambiente tradicional. Por meio do acesso à ferramenta Zoom Cloud Meetings, os estudantes têm aulas online ao vivo com os professores e contam com 18 meses de acesso ilimitado à plataforma online da escola.
O objetivo da Ballpark é melhorar a habilidade das pessoas de falar inglês e de se comunicarem em ambientes de negócios
O objetivo da Ballpark é melhorar a habilidade das pessoas de falar inglês e de se comunicarem em ambientes de negócios Crédito: Divulgação/Ballpark
"O formato online já estava no nosso radar e o momento atual impulsionou a acelerarmos todo o nosso planejamento e colocá-lo em prática"
Jeanne Kroebel - Gestora organizacional e comercial da Ballpark no Espírito Santo e em São Paulo
Ainda de acordo com ela, esse formato é direcionado para adultos que buscam atingir seu potencial máximo comunicativo no trabalho e em contextos sociais. O curso retrata a realidade e busca atingir as demandas de um profissional do século 21, onde os ambientes de trabalho retratam um lugar desafiador, rápido, e, em sua grande maioria, tecnologicamente avançado.

DIDÁTICA

Ao contar com três módulos, o curso completo de English for Business possui níveis de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR).
"A metodologia comunicativa e interativa proporciona uma atmosfera internacional, na qual o aluno fica imerso no idioma por meio de diversas mídias, incluindo vídeos, áudios e conversações"
Jeanne Kroebel - Gestora organizacional e comercial da Ballpark no Espírito Santo e em São Paulo
Com a sistemática de ensino presencial e online, elaborada para o desenvolvimento de habilidades na comunicação, a escola faz parceria educacional com a renomada editora Macmillan Education, ao utilizar livros didáticos específicos para o mundo dos negócios.
Juntas, a teoria e a prática do programa impulsionam a carreira profissional e marcam presença nas aulas, por meio de apresentações, reuniões, elaboração de e-mails e em conceitos abordados de marketing, finanças, management, entre outros.

CONHEÇA OS CURSOS AVULSOS

Email/telefone: 
É voltado para profissionais que buscam trabalhar em um ambiente internacional. O pacote ensina a escrever currículo, carta de apresentação e também como se portar em uma entrevista de emprego.
Presentations:
Com o objetivo de preparar apresentações memoráveis, o pacote dá técnicas para fazer uma apresentação motivadora e de sucesso.
Meetings:
Ao trabalhar o vocabulário de reuniões de negócios, o pacote ensina técnicas de comunicação interpessoal e de criatividade. Tudo isso pode ajudar a conduzir uma importante reunião de maneira assertiva.
Networking:
Para líderes que precisam viajar a negócio, o pacote de Business Trip auxilia no processo de viagem a outro país e ensina a se comunicar de forma natural em compromissos empresariais

SERVIÇO

Ballpark - Business English School
Endereço: R. Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 385, Enseada do Suá, Vitória (ES)
Telefones: (27) 99520-9500 e (27) 3224-4633
Para mais informações, visite o site: www.ballpark.com.br

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