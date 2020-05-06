Como falar bem inglês no mundo dos negócios

É voltado para profissionais que buscam trabalhar em um ambiente internacional. O pacote ensina a escrever currículo, carta de apresentação e também como se portar em uma entrevista de emprego.

Com o objetivo de preparar apresentações memoráveis, o pacote dá técnicas para fazer uma apresentação motivadora e de sucesso.

Ao trabalhar o vocabulário de reuniões de negócios, o pacote ensina técnicas de comunicação interpessoal e de criatividade. Tudo isso pode ajudar a conduzir uma importante reunião de maneira assertiva.

Para líderes que precisam viajar a negócio, o pacote de Business Trip auxilia no processo de viagem a outro país e ensina a se comunicar de forma natural em compromissos empresariais