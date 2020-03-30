Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Cinco dicas para os casais sobreviverem à quarentena

Especialista preparou um guia com dicas, de moderadas a mais apimentadas, para você aplicar em casa durante os dias de isolamento a dois

Publicado em 30 de Março de 2020 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 11:52
A dica é estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a chama da paixão caia nela
A dica é estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a chama da paixão caia nela Crédito: Pixabay
Em tempos de pandemia, cuidar da saúde é  e será sempre  prioridade. Mas há outros cuidados que também não podem passar despercebidos para quem vive sob o mesmo teto. Um deles é a vida do casal que vive junto, seja ele recém-casado ou com anos e até décadas de convivência.
A regra vale para todos: se quiser que o relacionamento (e a sanidade mental) sobrevivam aos longos dias de confinamento, é preciso estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a chama da paixão caia nela, é claro!
Na China, onde surgiram os primeiros casos da Covid-19, já houve um aumento expressivo no número de pedidos de separação, segundo o jornal local Global Times. Ainda é cedo, porém, para culpar apenas o coronavírus, pois o período de janeiro a março é conhecido como a época do divórcio no país chinês.
De acordo com a especialista no assunto Natália Valadão, proprietária da Sex Shop Butique Bella, é preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários, como brigas sem motivo aparente ou o resgate daquele assunto pendente lá do passado que pode causar conflitos e magoar.
Ela preparou um guia para ajudar a superar a quarentena a dois. Ao todo, são cinco dicas  de moderadas a mais apimentadas  para você repetir em casa (afinal, vão sair dessa juntos!).
É preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários
É preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários Crédito: Pixabay

Confira:

Mantenha os bons momentos

Pode parecer simples, mas nem todo mundo consegue colocar isso em prática no dia a dia. Se apenas um dos dois quer acompanhar as notícias o dia inteiro, por exemplo, não insista. Se apenas um estiver com fome naquela hora, tudo bem. Cada um lida de um jeito com a pressão. Não somos iguais, afirma Natália Valadão.
Ficar em casa o dia inteiro acarreta em fazer comida, lavar louça, varrer o chão, lavar roupa e por aí vai. Se cada um fizer a sua parte, não fica sobrecarregado para ninguém e não abre brecha para o outro reclamar, explica a especialista.
É fundamental ter paciência e entender a individualidade. Vão trabalhar em home office? Então fiquem em cômodos separados. Façam coisas sozinhos mesmo estando juntos. Como ler um livro, jogar videogame, dançar. Esse distanciamento é saudável para o casal, pontua Natália
Ficar juntinho também é uma ótima pedida. Natália alerta que o casal deixe o pudor de lado, afinal, os dois estão presos entre quatro paredes e isso, por si só, é bem sugestivo, não é mesmo? É hora de soltar a fera! Use os ambientes a seu favor e vista aquela fantasia ou lingerie que estava guardada no armário. Quem tiver acessórios sexuais em casa, como vibradores e gel de massagem, poderá se entreter melhor e realizar novos desejos.
Os dois têm de aliviar o estresse e a tensão. O sexo proporciona isso muito bem, mas existem muitas formas de viver a intimidade. Vale fazer um jantar romântico à luz de velas, tomar um vinho, assistir a um filme, falar de outras coisas e dar risada, conclui. E para quem deseja apimentar a relação com produtos como lubrificante, excitante, vibradores, fantasias, algemas e outros, é possível adquirir pelo WhatsApp. Apesar das lojas físicas estarem fechadas, a Sex Shop Butique Bella continua atendendo no sistema delivery.

Esquente a relação

Há várias formas de excitar o companheiro (a) dentro de casa ou apartamento, é o que garante a proprietária da Butique Bella. Busquem novidades. Tomem banho de banheira juntos. Namorem na rede. Deitem na varanda. Comecem as preliminares na cozinha e depois vão para o quarto ou vice-versa. Com prazer, a sensação é que o tempo passa mais rápido, indica.
Para os casais que têm filhos, pode ser mais difícil conseguir tempo livre ao mesmo tempo para namorar. Por isso, Natália acredita que os pais devam revezar os cuidados. Sugiro que em algum momento do dia o pai ou a mãe assuma a responsabilidade e deixe o outro totalmente livre para tirar uma soneca. Assim, os dois conseguem descansar e à noite vem a recompensa.
Mantenha os bons momentos em casal, indica especialista
Mantenha os bons momentos em casal, indica especialista Crédito: Pixabay
Por último e não menos importante, Natália ainda deixa um exercício diário: Lembre-se do porquê escolheu aquela pessoa para passar o resto da vida, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença ou no confinamento (risos). Agora, inclua seguir firme e forte para sobreviver a um vírus mundial e, consequentemente, aos dias de isolamento

Serviço:

Sex Shop Butique Bella
Peça pelo WhatsApp: (27) 99601-3621 
Site: Butique Bella
Instagram: Sex Shop Butique Bella

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados