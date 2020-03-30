Cinco dicas para os casais sobreviverem à quarentena

A dica é estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a chama da paixão caia nela Crédito: Pixabay

Em tempos de pandemia, cuidar da saúde é  e será sempre  prioridade. Mas há outros cuidados que também não podem passar despercebidos para quem vive sob o mesmo teto. Um deles é a vida do casal que vive junto, seja ele recém-casado ou com anos e até décadas de convivência.

A regra vale para todos: se quiser que o relacionamento (e a sanidade mental) sobrevivam aos longos dias de confinamento, é preciso estabelecer uma nova rotina, sem deixar que a chama da paixão caia nela, é claro!

Na China, onde surgiram os primeiros casos da Covid-19, já houve um aumento expressivo no número de pedidos de separação, segundo o jornal local Global Times. Ainda é cedo, porém, para culpar apenas o coronavírus, pois o período de janeiro a março é conhecido como a época do divórcio no país chinês.

De acordo com a especialista no assunto Natália Valadão, proprietária da Sex Shop Butique Bella , é preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários, como brigas sem motivo aparente ou o resgate daquele assunto pendente lá do passado que pode causar conflitos e magoar.

Ela preparou um guia para ajudar a superar a quarentena a dois. Ao todo, são cinco dicas  de moderadas a mais apimentadas  para você repetir em casa (afinal, vão sair dessa juntos!).

É preciso evitar que o contato direto durante 24 horas gere atritos desnecessários Crédito: Pixabay

Confira:

Mantenha os bons momentos Pode parecer simples, mas nem todo mundo consegue colocar isso em prática no dia a dia. Se apenas um dos dois quer acompanhar as notícias o dia inteiro, por exemplo, não insista. Se apenas um estiver com fome naquela hora, tudo bem. Cada um lida de um jeito com a pressão. Não somos iguais, afirma Natália Valadão. Ficar em casa o dia inteiro acarreta em fazer comida, lavar louça, varrer o chão, lavar roupa e por aí vai. Se cada um fizer a sua parte, não fica sobrecarregado para ninguém e não abre brecha para o outro reclamar, explica a especialista. É fundamental ter paciência e entender a individualidade. Vão trabalhar em home office? Então fiquem em cômodos separados. Façam coisas sozinhos mesmo estando juntos. Como ler um livro, jogar videogame, dançar. Esse distanciamento é saudável para o casal, pontua Natália Ficar juntinho também é uma ótima pedida. Natália alerta que o casal deixe o pudor de lado, afinal, os dois estão presos entre quatro paredes e isso, por si só, é bem sugestivo, não é mesmo? É hora de soltar a fera! Use os ambientes a seu favor e vista aquela fantasia ou lingerie que estava guardada no armário. Quem tiver acessórios sexuais em casa, como vibradores e gel de massagem, poderá se entreter melhor e realizar novos desejos. Os dois têm de aliviar o estresse e a tensão. O sexo proporciona isso muito bem, mas existem muitas formas de viver a intimidade. Vale fazer um jantar romântico à luz de velas, tomar um vinho, assistir a um filme, falar de outras coisas e dar risada, conclui. E para quem deseja apimentar a relação com produtos como lubrificante, excitante, vibradores, fantasias, algemas e outros, é possível adquirir pelo WhatsApp. Apesar das lojas físicas estarem fechadas, a Sex Shop Butique Bella continua atendendo no sistema delivery.

Esquente a relação

Há várias formas de excitar o companheiro (a) dentro de casa ou apartamento, é o que garante a proprietária da Butique Bella . Busquem novidades. Tomem banho de banheira juntos. Namorem na rede. Deitem na varanda. Comecem as preliminares na cozinha e depois vão para o quarto ou vice-versa. Com prazer, a sensação é que o tempo passa mais rápido, indica.

Para os casais que têm filhos, pode ser mais difícil conseguir tempo livre ao mesmo tempo para namorar. Por isso, Natália acredita que os pais devam revezar os cuidados. Sugiro que em algum momento do dia o pai ou a mãe assuma a responsabilidade e deixe o outro totalmente livre para tirar uma soneca. Assim, os dois conseguem descansar e à noite vem a recompensa.

Mantenha os bons momentos em casal, indica especialista Crédito: Pixabay

Por último e não menos importante, Natália ainda deixa um exercício diário: Lembre-se do porquê escolheu aquela pessoa para passar o resto da vida, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença ou no confinamento (risos). Agora, inclua seguir firme e forte para sobreviver a um vírus mundial e, consequentemente, aos dias de isolamento

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