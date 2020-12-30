Assista à Vigília de Passagem de Ano da Igreja Cristã Maranata

Presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, irá trazer a mensagem principal da noite Crédito: Igreja Cristã Maranata/ Divulgação

Uma celebração especial vai marcar a virada do ano dos membros da Igreja Cristã Maranata. Isso porque nesta quinta-feira (31), às 23h30, nesta página, a Vigília de Passagem de Ano vai ser transmitida na íntegra. Com duração de uma hora, a cerimônia terá louvores, uma mensagem especial para o momento, orações e uma breve retrospectiva da instituição em 2020.

De acordo com o pastor Josias Junior, Gerente de Comunicação da ICM, esta é a primeira vez que a vigília é realizada totalmente virtual, transmitida a partir dos estúdios da Central de Comunicação da Igreja. "Todos os anos fazemos esse culto nas igrejas. Neste ano, por conta da pandemia, estamos fazendo pela primeira vez on-line", explica.

Desta forma, os membros podem acompanhar o culto de casa ou de onde estiverem, com segurança e sem correrem riscos de contágio do novo coronavírus. "Haverá a participação de mais de um pastor, mas o que vai trazer a mensagem principal da noite será o pastor presidente da instituição, Gedelti Gueiros", afirma Josias.

O momento é de grande reflexão e conversão, principalmente diante da pandemia que marcou 2020 e continua como um desafio para o novo ano que começa nesta sexta-feira (1º).