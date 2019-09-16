Apartamento mobiliado: praticidade e economia na compra do imóvel

Você juntou todas as economias, o saldo do FGTS, viu a melhor forma de financiamento e chegou a hora de realizar o sonho de escolher um imóvel para morar. Além dos itens de lazer que o comprador busca em um empreendimento, uma novidade que chega agora ao mercado capixaba promete transformar a maneira de buscar a casa própria: os apartamentos mobiliados e equipados para maior comodidade do cliente.

Mas vale a pena investir neste tipo de imóvel? Alguns pontos devem ser levados em conta na hora de fechar o negócio, como o aumento no custo final do apartamento ou da casa. Apesar disso, especialistas apontam que, dependendo de quanto o comprador tem para investir no imóvel, optar pela unidade pronta e toda equipada traz vantagens.

“Quem compra um imóvel para investir, já ganha de cara uma vantagem: o tempo. O cliente investe um valor e já pode colocar a unidade para locação, obtendo retorno”, destaca Leandro Lorenzon, diretor-geral da Lorenge, que é a pioneira nesse tipo de serviço completo. A construtora lançou um empreendimento do tipo mobiliado e equipado, o primeiro do Espírito Santo. O "Facilità Camburi", localizado em Vitória, chega completamente finalizado, pronto para uso. O apartamento não vem só com os móveis, armários e granitos, também é entregue com cama, fogão, geladeira, cortina, luminária, adesivo de parede, chuveiro, televisão, microondas, prateleiras, mesas e outros itens encontrados nas unidades de um e dois quartos. “Muitos investem também como primeira moradia dos filhos. Outros, que moram no interior, compram tanto para os filhos estudarem na Capital quanto para eles passarem uma temporada por aqui. O fato de estar equipado é elemento facilitador nestes momentos, uma vez que a pessoa não vai ter trabalho para decorar e pode se mudar na hora”, ressalta Lorenzon. A economia também se torna importante. “A pessoa não precisa pagar um financiamento e depois gastar mais na compra dos móveis, decorador e etc. A construtora faz isso de forma mais barata e padronizada, com móveis de qualidade, uma vez que ela faz a compra de produtos para vários apartamentos e eles saem mais barato com o fornecedor”, completa. Pensando ainda na facilidade e bem-estar dos moradores, a construtora colocou uma lavanderia na área comum e oferece o serviço de bike compartilhada para os condôminos. Segundo Lorenzon, a taxa de condomínio, com todas essas facilidades, sairá em média a R$ 150.

Crédito: MHB Studios

VANTAGENS DE UM APÊ MOBILIADO E EQUIPADO

- Economia

Ao adquirir um apartamento deste tipo, você economiza fazendo apenas um financiamento, com mão de obra e mobílias todas inclusas. Normalmente, no apartamento vazio, você paga o financiamento e ainda tem que gastar mais com algumas reformas - que inclui material e mão de obra de pedreiro - e as mobílias – nesse caso, além de ter que comprar os itens, requer gasto com frete. Outra economia é com a contratação de decorador.

- Praticidade

Com o apartamento mobiliado e equipado, a decoração também fica por conta da construtora, que já oferece tudo dentro dos padrões. Assim, você não se preocupa em contratar profissionais e estabelecer prazos.





Crédito: MHB Studios

- Tempo de moradia

Este tipo de imóvel é ideal para uma primeira moradia e, principalmente, para quem planeja passar pouco tempo nele. No caso de quem mora em outra cidade, fica mais fácil já que não precisa ficar levando móveis e eletrodomésticos de um lado para o outro.

- Tamanho ideal

Com o imóvel já mobiliado, você não se preocupa com os tamanhos dos móveis, se eles vão caber ou não no espaço. A construtora cria um projeto que aproveita o máximo de espaço do apartamento e valoriza os pontos fortes da planta.

- Retorno rápido

Para quem planeja compra o imóvel como investimento, a opção é ainda mais vantajosa. Com o imóvel pronto para morar, é mais rápido colocá-lo para alugar e começar a ter rentabilidade com a compra.