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Morar em V.V

3 motivos para morar em Vila Velha

O município "canela verde" possui uma variedade de atrativos que encanta quem passa pela cidade. De incríveis belezas naturais a grandes shopping centers, a região tem tudo para agradar quem busca viver bem na Grande Vitória.

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 20:01

Publicado em 

14 jun 2019 às 20:01
Vila Velha é um ótimo destino para quem deseja viver bem. Uma prova disso é que a cidade esbanja belezas naturais e mostra um desenvolvimento que cresce a cada ano, com o surgimento de novos comércios e serviços na região.
A Cora da Morar Construtora chegou em Vila Velha e fez questão de conhecer as belezas da cidade. Crédito: Sagrilo
A Cora se encantou passeando pela cidade e trouxe 3 motivos para você decidir morar em Vila Velha:
1) Litoral
Para mostrar as praias de Vila Velha, a Cora começou pela Praia da Costa, local que também nomeia o bairro do entorno. Com quiosques, vendedores simpáticos e outros serviços, a praia é a que mais atrai turistas no verão. Durante a noite, o calçadão ainda ganha uma iluminação charmosa para receber a feirinha de comidas e artesanatos locais.
Além de dar aquele mergulho, a Cora aproveitou o sol nas belas areias da Praia da Costa Crédito: Sagrilo
Outra praia que vem atraindo gente de todos os cantos é a chamada Praia Secreta, que não recebe este nome por acaso. Um pequeno paraíso, que se localiza ao lado da Praia do Ribeiro e próximo ao Farol Santa Luzia, é outro ponto belíssimo de se visitar. Bucólica e sem ondas, ela ainda possui pequenas piscinas naturais, que a torna um destino perfeito para a família.
A Cora ficou apaixonada pela beleza escondida na Praia Secreta Crédito: Sagrilo
Para os amantes do surfe, a Barra do Jucu é a praia perfeita, pois o mar agitado garante boas ondas para os praticantes do esporte. O bairro, que está a 30 km de Vitória, também é berço da cultura capixaba por apresentar manifestações culturais, como o conhecido Congo.
2) Atividades ao ar livre
Morar em Vila Velha também é sinônimo de viver com saúde, pois o que não faltam na cidade são opções para se praticar atividades ao ar livre.
Passear pela Orla de Itaparica é encantador até para a Cora, que não é muito fã de exercícios terrestres Crédito: Sagrilo
Já o Morro do Moreno é um destino certo para aquela foto perfeita em Vila Velha. A subida pode ser feita por duas trilhas diferentes: uma pela mata e outra um pouco menos aventureira, mas as duas chegam até uma vista incrível da cidade.
Ah! Mas é claro que a Cora chegou até o topo do Morro do Moreno voando Crédito: Sagrilo
3) Museus e destinos religiosos
Vila Velha também tem atrativos que vão além das praias. Os museus e destinos religiosos atraem uma grande quantidade de turistas locais e de outros estados. O Museu da Vale, por exemplo, recebe grandes exposições e também é um ótimo lugar para fazer um piquenique, além de possuir um restaurante dentro de um vagão. Incrível, né?
Já o Convento da Penha é um ponto turístico reconhecido nacionalmente e, por isso, a Cora fez questão de tirar muitas fotos por lá. O local também é um dos santuários mais antigos do Brasil.
Tanto que a história do Convento começou em 1558, quando o frei Pedro Palácios chegou ao país com a missão de construi-lo.
Destino de muitos católicos, o local também atrai pessoas que buscam ver a cidade de um ângulo único, digno de representar toda a sua beleza.
A Cora ficou inspirada e arrasou nas poses para as fotos no Convento da Penha Crédito: Sagrilo
Bom, agora que você já conheceu a cidade com a Cora, descubra mais motivos para morar na região visitando o apartamento decorado na loja da Morar Construtora no Shopping Vila Velha!
Localização: Shopping Vila Velha – Piso térreo, na entrada da avenida Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha - ES, 29107-022
Mais informações: 27 4042-0320
Site: morar.com.br

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