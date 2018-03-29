Onde está Hartung? Governador não participa da inauguração do novo aeroporto

À parte o ligeiro atraso na chegada do avião da FAB, tudo transcorreu conforme o script do cerimonial no início da inauguração do novo Aeroporto de Vitória nesta quinta-feira (29). Por volta das 11h25, o presidente Michel Temer (PMDB) é chamado pelo cerimonialista para ocupar seu lugar ao centro. O presidente é seguido por um cortejo de autoridades, enquanto a banda da Polícia Militar executava canções como "Aquarela do Brasil" e "My Way". Tudo perfeitamente normal, exceto por um enorme detalhe: onde está o governador Paulo Hartung (PMDB)?

Políticos na inauguração do Aeroporto de Vitória: ao centro, o presidente Michel Temer conversa com o vice-governador César Colnago Crédito: Joyce Meriguetti

É isso mesmo: o governador não está participando do mais importante evento de inauguração de um equipamento logístico para o Espírito Santo neste milênio.

O motivo da ausência por enquanto é uma incógnita. Questionada sobre isso, a assessoria do Palácio Anchieta limitou-se a passar a seguinte resposta preliminar: "O vice-governador, César Colnago, está representando. Provavelmente, até o final do evento justificaremos a ausência do governador. O que tenho de momento é isso".

Bem, se o governador não apareceu, quase todas as demais autoridades políticas capixabas fizeram questão de participar do evento.

"EU PARTICIPEI"

Com importante papel no trabalho para destravar investimentos que garantissem a obra junto ao governo federal, a senadora Rose de Freitas (PMDB) produziu um souvenir para ficar como recordação do evento: bonés com a mensagem "Vix Aeroporto - Eu participei!", distribuídos a todos que chegavam, na fila de entrada, por assessores do gabinete da peemedebista.

Rose tomou assento na mesa das autoridades, formada também por outros políticos capixabas, além de integrantes do alto escalão do governo Temer.

Fazem parte da mesa, da esquerda para a direita:

. Sérgio Gama (presidente do TJES, chamado após os demais, com atraso, em possível gafe do cerimonial)

. Luciano Rezende (PPS) - prefeito de Vitória

. Erick Musso (PMDB) - presidente da Assembleia Legislativa

. Evair de Melo (PV) - deputado federal

. Rose de Freitas (PMDB) - senadora

. Dyogo Oliveira - ministro do Planejamento

. Henrique Meirelles (a caminho do PMDB) - ministro da Fazenda

. Eliseu Padilha (PMDB) - ministro-chefe da Casa Civil

. Michel Temer (PMDB) - presidente da República

. César Colnago (PSDB) - vice-governador, representando o governador Paulo Hartung

. Torquato Jardim - ministro da Justiça

. Maurício Quintella Lessa (PR) - ministro dos Transportes

. Ricardo Ferraço (PSDB) - senador

. Lelo Coimbra (PMDB) - deputado federal

. Marcus Vicente (PP) - deputado federal

. Carlos Manato (PSL) - deputado federal