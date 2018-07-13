Obra de novo depósito de rejeitos da Samarco já tem recursos

Um rapaz que havia acabado de ser preso aproveitou para descansar o pé na viatura enquanto os policiais estavam no DML Crédito: Ricardo Medeiros

Em uma reunião na semana passada, o conselho da Samarco aprovou o investimento de recursos na obra da cava de Alegria Sul, em Minas Gerais. No último dia 28, a Vale divulgou ao mercado que pretende disponibilizar à Samarco linhas de crédito de curto prazo de até US$ 53 milhões, algo em torno de R$ 200 milhões, que é o valor aproximado da obra da cava. Fontes do mercado afirmam que o projeto já está pronto e o canteiro de obras deve ser mobilizado em breve.

Alternativa

Fontes estimam que a obra dure entre 6 e 7 meses. A cava é um depósito de rejeitos alternativo às barragens que estavam sendo usadas no Complexo de Germano, onde ocorreu o rompimento. O funcionamento da cava é uma das condições para o retorno das operações da empresa no Estado. Desde dezembro, a empresa já tem licença prévia e de instalação para a cava.

Sem comentários

A Samarco disse que não comenta o assunto. E que a expectativa é que as licenças necessárias para viabilizar o retorno das atividades sejam obtidas ao longo de 2019.

Em obra

Uma parte da estrutura metálica que está em cima do prédio da Findes, onde ficaria o restaurante giratório, foi retirada ontem. Vai ser feito um novo fechamento para o lugar virar o centro de inovação.

Sinal divino?

Na sexta-feira (13), durante um seminário no prédio da Federação, o governador Paulo Hartung dizia que Deus precisava sacudir o país para voltar a crescer quando... ouviu-se um barulho como uma pancada forte e o prédio sacudiu. Eram só as obras.

Olha o passarinho

O evento era técnico, cheio de empresários, mas o pessoal aproveitou para caprichar nas selfies. Teve foto no elevador, dentro do auditório, para todos os lados.

Hein?

Ricardo Ferraço disse no seminário que a política que estamos vivendo parece uma disneylândia ideológica. Entendeu? Nem eu.

É só moqueca

O coordenador de obras do Dnit, Thiago Moreira, veio de Brasília para o evento e aproveitou para uma média com os capixabas ao dizer que não podia falar que comeu moqueca capixaba porque isso é pleonasmo.

Dia de festa

O Espírito Santo tem duas novas datas comemorativas em março: foi instituído o Dia Estadual do Reflorestamento, no dia 21 e o Dia do Terceiro Setor, no dia 23.

Experiência de sucesso

A bem-sucedida experiência do Exército Brasileiro na adoção de uma tecnologia chamada Building Information Modeling (BIM) em suas obras será apresentada pelo coronel Washington Gultenberg de Moura Luke na Qualicon, evento promovido pelo Sinduscon-ES entre 7 e 9 de agosto.

Custo menor

A tecnologia combina informações e processos, gerando aumento da produtividade e redução no custo das obras e passará a ser exigido nas obras públicas a partir de 2021.

Pé-frio histórico

Está circulando nas redes sociais uma montagem com Mick Jagger vestindo uma camisa que diz “Bolsonaro Presidente”.

Arrocha com Rocha

Há quem diga que Flavio Rocha desistiu da candidatura por causa da música de apoio feito por Latino para sua campanha. A canção dizia: “arrocha com Flavio Rocha”.

Lista atualizada

A lista atualizada de ex-candidatos à presidência fica assim: João Dória, Rodrigo Maia, Michel Temer, Joaquim Barbosa, Luciano Huck, Dr. Rey, Arthur Virgílio e Flávio Rocha. A eleição mais maluca de todos os tempos.

Viva a poesia!

João Moraes vai lançar em setembro, pela editora Cousa, seu novo livro de poemas, “Intelectolices”.

Orgulho brasileiro

A jogadora de futebol Marta, maior artilheira da história das seleções brasileiras, virou embaixadora da ONU Mulheres e vai viajar o mundo pra falar de igualdade de gênero. Demais!

Tipo exportação

Fizeram um pixuleco de Donald Trump na Inglaterra para protestar contra a visita do presidente norte-americano. Será que o pixuleco virou produto tipo exportação?

Ele merece