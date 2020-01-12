"O ungido vai ser ouvido pelo traficante e pelo funkeiro"

A conclusão que cheguei é que eles negociam com o prazer e a fruição relacionada à juventude, com a possibilidade do sagrado, oferecida por essas igrejinhas. São jovens que vivem na fronteira entre dois domínios e que sabem os códigos dos dois lados. São espertos e os manejam muito inteligentemente, frequentando os dois espaços ao mesmo tempo, até se batizarem, o momento da escolha. Quando isso ocorre, passam a ser da igreja. É o ritual que delimita que aquela pessoa não fica mais no meio-termo. E eles adiam ao máximo o batismo. Vão vivendo às duas situações enquanto podem. O funk acaba ligado à juventude e os valores pentecostais à vida adulta, embora tenham muitos jovens no pentecostalismo. Por outro lado, o fato de se batizar não quer dizer que vão ficar na igreja para sempre. Tem um movimento de saída e entrada muito grande. Tem uma frase célebre de uma funkeira ao explicar o que é juventude: “Para mim, juventude é curtição. O problema é se Jesus voltar, aí estou fodida”. Convivem com o medo de Jesus voltar até durante o baile.